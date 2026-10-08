La Mole, la convención más grande de cultura pop, vuelve a la CDMX con su edición de terror: habrá invitados internacionales

El terror vuelve a tomar la Ciudad de México con la segunda edición de La Mole Horror Edition, la vertiente de La Mole Convention dedicada por completo al cine y la cultura de miedo. Esta vez la cita llega con sorpresa doble: forma parte de los festejos por el 30 aniversario de la convención y desembarca con un cartel que mezcla series de culto, leyendas del cómic y las voces que le pusieron sonido a los monstruos más queridos de la pantalla.
La Mole Convention confirmó el primer bloque de invitados para La Mole Horror Edition 2, su evento especializado en terror que reunirá a actores, artistas de cómic, cosplayers y voces de doblaje en el CIEC World Trade Center de la Ciudad de México. La convención, fundada en 1996, recibe en promedio a 35 mil fans por edición y celebra este año tres décadas de trayectoria.
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Entre los nombres que ya encabezan el cartel aparece Emma-Leigh Cullen, directo de la exitosa serie IT: Welcome to Derry, junto al artista de cómics Richard Case, reconocido por su trabajo en Doom Patrol. Según el comunicado, en las próximas semanas se revelarán más invitados y actividades.
Fechas y horarios
- Sábado 31 de octubre de 2026: de 11:00 a 21:00 horas.
- Domingo 1 de noviembre de 2026: de 10:00 a 20:00 horas.
- Sede: CIEC World Trade Center, Filadelfia 40, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
Talent Alley: invitados de cine y televisión
Esta zona concentra a los rostros de cine y televisión confirmados hasta el momento:
- Emma-Leigh Cullen, intérprete de Periwinkle en IT: Welcome to Derry.
Las actividades disponibles con la actriz son:
- Sesión de autógrafos: un autógrafo en un artículo original a elección, por $850.
- Sesión de fotografías: fotografía profesional digital en la que pueden aparecer hasta dos personas además de Cullen, por $850.
Según el comunicado, ambas actividades se realizan en el Talent Alley y no incluyen la entrada a la convención, que se adquiere por separado. Los horarios de las sesiones se anunciarán en redes sociales aproximadamente una semana antes del evento. La preventa para asegurar foto o autógrafo con la actriz ya está abierta en Boletia.
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Horror Crafters: cómic, ilustración y cosplay
La zona dedicada a ilustración, cómic, art toy y cosplay presenta a:
- Richard Case, artista con más de 30 años de carrera en títulos como Sandman, Preacher, Shade the Changing Man, Hunter: Age of Magic, Dr. Strange, Sensational Spider-Man y Batman ’66.
- Mike Sandoval, diseñador gráfico e ilustrador, cocreador de Horrorama, con trabajos para Café Tacvba, Zoé, Foo Fighters, Kendrick Lamar y Deftones.
- Joel Ojeda, ilustrador en editoriales como DC Comics, Heavy Metal, Zenescope, Action Lab y UDON.
- Mareoflores, ilustrador y locutor mexicano centrado en la cultura pop.
- Caramelo Corrosivo, proyecto de Dany y Ge dedicado a figuras de colección desde 2011.
- Ponzoña, esculturas y objetos entre lo biológico y lo mecánico.
- Qué Chido Nihon, marca de ropa y accesorios que fusiona cultura mexicana y japonesa.
El listado de cosplayers confirmados incluye:
- KoKoa Yuki Fashion & Cosplay.
- Pinku Cosplayer, de Torreón, con más de 14 años de trayectoria.
- Paulinka Cosplay, de Chihuahua.
- San Chan, con más de 14 años de carrera.
- Daniss Doll, colaboradora de Riot Games y Call of Duty: Mobile.
- PuchysLOVE, colaboradora de Activision, Garena, Riot Games, Tencent Games y TV Azteca Esports.
- Hannah Cosplay, de Monterrey.
- BYD Cosplay, proyecto costarricense con 13 años de trayectoria.
- OLDTAKU80, con más de 110 cosplays realizados en poco más de tres años.
Zona de doblaje: las voces del terror
Las voces detrás de los personajes más reconocidos del género estarán presentes con este listado:
- Carlos Luyando, voz de Pennywise en las dos cintas de IT y en IT: Welcome to Derry, y de Nanami Kento en Jujutsu Kaizen.
- René García, voz de Beetlejuice, Vegeta y Nick Wilde en Zootopia.
- Cristina Hernández, voz de Merlina Addams, Joyce Byers en Stranger Things, Lydia Deetz y Sakura Kinomoto.
- Humberto Vélez, voz de Homero Addams en Los locos Addams y Roz en Monsters, Inc., quien dará una presentación inspirada en “La casita del terror” junto a Gabriel Chávez y la banda Clank Clank Estás Muerto.
- Pepe Toño Macías, voz de Slappy en Escalofríos y Alucard en Castlevania.
- Rubén Cerda, voz de Oogie Boogie en El extraño mundo de Jack.
- Gabriela Vega, voz de Sally en El extraño mundo de Jack, quien en 2024 compartió escenario con Danny Elfman en The Nightmare Before Christmas Concert.
- Óscar Flores, voz de Víctor Frankenstein y Bloody Face en American Horror Story.
- Alicia Barragán, voz de la Hermana Irene en La monja y Jennifer en Terrifier 3.
- Beto Castillo, voz de Stephen Strange y Luke Skywalker.
- Moisés Iván Mora, director de doblaje de American Horror Story: Murder House y voz de Blu en Río.
- Azul Valadez, voz de Sabrina Spellman en El mundo oculto de Sabrina y Mei Mei en Jujutsu Kaizen, quien regresa a la zona de doblaje tras cuatro años.
- Magda Giner, voz de Kathy Bates en American Horror Story y de la profesora McGonagall en Harry Potter.
- Cynthia Chong, voz de Pinhead en Hellraiser (2022) y Adelaide Wilson en Nosotros.
Pases disponibles
Los boletos están a la venta en Boletia, con precios en pesos mexicanos que no incluyen cargos por servicio:
- Paquete Asustes: acceso para los dos días, kit de artículos de edición limitada y entrada preferencial, $1,900.
- 2-Day Pass: acceso para los dos días de la convención, $800.
- Saturday Pass: válido solo para el sábado, $500.
- Sunday Pass: válido solo para el domingo, $500.
- Kids Pass: un día a elegir para menores de 12 años, comprobable con identificación y acompañados de un adulto con boleto pagado, $150.
Los pases son limitados y se encuentran a la venta en Boletia.com.
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