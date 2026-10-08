La Mole, la convención más grande de cultura pop, vuelve a la CDMX con su edición de terror: habrá invitados internacionales

La Mole Convention confirmó el primer bloque de invitados para La Mole Horror Edition 2, su evento especializado en terror que reunirá a actores, artistas de cómic, cosplayers y voces de doblaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El terror vuelve a tomar la Ciudad de México con la segunda edición de La Mole Horror Edition, la vertiente de La Mole Convention dedicada por completo al cine y la cultura de miedo. Esta vez la cita llega con sorpresa doble: forma parte de los festejos por el 30 aniversario de la convención y desembarca con un cartel que mezcla series de culto, leyendas del cómic y las voces que le pusieron sonido a los monstruos más queridos de la pantalla.

La Mole Convention confirmó el primer bloque de invitados para La Mole Horror Edition 2, su evento especializado en terror que reunirá a actores, artistas de cómic, cosplayers y voces de doblaje en el CIEC World Trade Center de la Ciudad de México. La convención, fundada en 1996, recibe en promedio a 35 mil fans por edición y celebra este año tres décadas de trayectoria.

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Entre los nombres que ya encabezan el cartel aparece Emma-Leigh Cullen, directo de la exitosa serie IT: Welcome to Derry, junto al artista de cómics Richard Case, reconocido por su trabajo en Doom Patrol. Según el comunicado, en las próximas semanas se revelarán más invitados y actividades.

Aniversario La Mole 30 años Villa Cinema/ La Mole Youtube

Fechas y horarios

Sábado 31 de octubre de 2026: de 11:00 a 21:00 horas.

Domingo 1 de noviembre de 2026: de 10:00 a 20:00 horas.

Sede: CIEC World Trade Center, Filadelfia 40, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Talent Alley: invitados de cine y televisión

Un cartel promocional anuncia la participación de la actriz Emma-Leigh Cullum en la segunda edición de La Mole Convention Horror en la Ciudad de México. (Cortesía/ La Mole )

Esta zona concentra a los rostros de cine y televisión confirmados hasta el momento:

Emma-Leigh Cullen, intérprete de Periwinkle en IT: Welcome to Derry.

Las actividades disponibles con la actriz son:

Sesión de autógrafos: un autógrafo en un artículo original a elección, por $850.

Sesión de fotografías: fotografía profesional digital en la que pueden aparecer hasta dos personas además de Cullen, por $850.

Según el comunicado, ambas actividades se realizan en el Talent Alley y no incluyen la entrada a la convención, que se adquiere por separado. Los horarios de las sesiones se anunciarán en redes sociales aproximadamente una semana antes del evento. La preventa para asegurar foto o autógrafo con la actriz ya está abierta en Boletia.

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Un cartel promocional anuncia la presentación del artista Richard Case en la convención La Mole Horror en la Ciudad de México. (Cortesía/ La Mole )

Horror Crafters: cómic, ilustración y cosplay

La zona dedicada a ilustración, cómic, art toy y cosplay presenta a:

Richard Case , artista con más de 30 años de carrera en títulos como Sandman , Preacher , Shade the Changing Man , Hunter: Age of Magic , Dr. Strange , Sensational Spider-Man y Batman ’66 .

Mike Sandoval , diseñador gráfico e ilustrador, cocreador de Horrorama, con trabajos para Café Tacvba, Zoé, Foo Fighters, Kendrick Lamar y Deftones.

Joel Ojeda , ilustrador en editoriales como DC Comics, Heavy Metal, Zenescope, Action Lab y UDON.

Mareoflores , ilustrador y locutor mexicano centrado en la cultura pop.

Caramelo Corrosivo , proyecto de Dany y Ge dedicado a figuras de colección desde 2011.

Ponzoña , esculturas y objetos entre lo biológico y lo mecánico.

Qué Chido Nihon, marca de ropa y accesorios que fusiona cultura mexicana y japonesa.

El listado de cosplayers confirmados incluye:

KoKoa Yuki Fashion & Cosplay.

Pinku Cosplayer, de Torreón, con más de 14 años de trayectoria.

Paulinka Cosplay, de Chihuahua.

San Chan, con más de 14 años de carrera.

Daniss Doll, colaboradora de Riot Games y Call of Duty: Mobile .

PuchysLOVE, colaboradora de Activision, Garena, Riot Games, Tencent Games y TV Azteca Esports.

Hannah Cosplay, de Monterrey.

BYD Cosplay, proyecto costarricense con 13 años de trayectoria.

OLDTAKU80, con más de 110 cosplays realizados en poco más de tres años.

Asistentes caracterizados como personajes de Star Wars con estética zombi caminan durante una convención temática de terror. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zona de doblaje: las voces del terror

Las voces detrás de los personajes más reconocidos del género estarán presentes con este listado:

Carlos Luyando , voz de Pennywise en las dos cintas de IT y en IT: Welcome to Derry , y de Nanami Kento en Jujutsu Kaizen .

René García , voz de Beetlejuice, Vegeta y Nick Wilde en Zootopia .

Cristina Hernández , voz de Merlina Addams, Joyce Byers en Stranger Things , Lydia Deetz y Sakura Kinomoto.

Humberto Vélez , voz de Homero Addams en Los locos Addams y Roz en Monsters, Inc. , quien dará una presentación inspirada en “La casita del terror” junto a Gabriel Chávez y la banda Clank Clank Estás Muerto.

Pepe Toño Macías, voz de Slappy en Escalofríos y Alucard en Castlevania .

Rubén Cerda, voz de Oogie Boogie en El extraño mundo de Jack .

Gabriela Vega, voz de Sally en El extraño mundo de Jack , quien en 2024 compartió escenario con Danny Elfman en The Nightmare Before Christmas Concert .

Óscar Flores, voz de Víctor Frankenstein y Bloody Face en American Horror Story .

Alicia Barragán, voz de la Hermana Irene en La monja y Jennifer en Terrifier 3 .

Beto Castillo, voz de Stephen Strange y Luke Skywalker.

Moisés Iván Mora, director de doblaje de American Horror Story: Murder House y voz de Blu en Río .

Azul Valadez, voz de Sabrina Spellman en El mundo oculto de Sabrina y Mei Mei en Jujutsu Kaizen , quien regresa a la zona de doblaje tras cuatro años.

Magda Giner, voz de Kathy Bates en American Horror Story y de la profesora McGonagall en Harry Potter .

Cynthia Chong, voz de Pinhead en Hellraiser (2022) y Adelaide Wilson en Nosotros.

Pases disponibles

Los boletos están a la venta en Boletia, con precios en pesos mexicanos que no incluyen cargos por servicio:

Paquete Asustes: acceso para los dos días, kit de artículos de edición limitada y entrada preferencial, $1,900.

2-Day Pass: acceso para los dos días de la convención, $800.

Saturday Pass: válido solo para el sábado, $500.

Sunday Pass: válido solo para el domingo, $500.

Kids Pass: un día a elegir para menores de 12 años, comprobable con identificación y acompañados de un adulto con boleto pagado, $150.

Los pases son limitados y se encuentran a la venta en Boletia.com.