Puebla y Michoacán cancelan clases por lluvias: lista de municipios que suspenden actividades por ciclones

La SEP anunció que municipios no tendrán clases. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Las condiciones meteorológicas previstas para el cierre de la semana obligaron a las autoridades educativas de dos estados a tomar medidas preventivas para reducir riesgos entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

Las lluvias intensas y la presencia de fenómenos tropicales mantienen bajo vigilancia distintas regiones de México, donde las precipitaciones pueden complicar los traslados y provocar afectaciones en caminos y comunidades.

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Para este viernes 9 de octubre de 2026, la suspensión de clases presenciales contempla municipios de Puebla y Michoacán, aunque las disposiciones no aplican de manera generalizada en ambas entidades.

Las autoridades establecieron zonas específicas donde los estudiantes deberán continuar con sus actividades académicas bajo las indicaciones de las respectivas secretarías de Educación.

¿En qué municipios de Puebla y Michoacán se suspenden las clases?

En Puebla, la Secretaría de Educación Pública estatal determinó suspender las clases presenciales los días 8 y 9 de octubre en escuelas de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior de cinco regiones: Sierra Norte, Sierra Nororiental, Sierra Negra, Valle de Serdán y Mixteca.

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La disposición comprende 173 municipios, debido a las condiciones meteorológicas pronosticadas para esas zonas.

Durante la suspensión, los estudiantes podrán continuar con sus actividades a distancia mediante tareas, libros de texto, cuadernillos y otros materiales proporcionados por sus docentes, con el objetivo de mantener la continuidad del ciclo escolar sin exponer a la comunidad educativa a desplazamientos peligrosos.

En Michoacán, la suspensión preventiva también contempla los días 8 y 9 de octubre en siete municipios de la región Sierra-Costa, ante las condiciones meteorológicas asociadas con la tormenta tropical Simón.

Las localidades incluidas en la medida son:

Aquila

Coahuayana

Chinicuila

Coalcomán

Lázaro Cárdenas

Arteaga

Tumbiscatío

La disposición abarca planteles públicos e incorporados de distintos niveles educativos.

Las autoridades estatales mantienen vigilancia sobre las condiciones meteorológicas para determinar cuándo existen condiciones adecuadas para retomar las clases presenciales.

(redes sociales)

¿Por qué suspendieron las clases por las lluvias y los ciclones?

Las medidas preventivas responden a los riesgos que pueden ocasionar las lluvias intensas, entre ellos inundaciones, crecidas repentinas de ríos y arroyos, deslaves y daños en caminos.

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Estas situaciones pueden representar un peligro durante los traslados de estudiantes y trabajadores, especialmente en comunidades rurales o localidades con infraestructura vulnerable.

En Michoacán, la atención se concentra en los posibles efectos de la tormenta tropical Simón sobre la franja costera.

La evolución del sistema puede favorecer precipitaciones importantes y condiciones adversas en zonas cercanas al litoral, por lo que las autoridades mantienen el seguimiento de los pronósticos y las recomendaciones de Protección Civil.

En Puebla, la suspensión comprende regiones de la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Sierra Negra, Valle de Serdán y Mixteca. En estas zonas, las precipitaciones pueden complicar el acceso a las escuelas y aumentar el riesgo de incidentes en caminos y comunidades.

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Por ello, las familias deben mantenerse atentas a los avisos oficiales y consultar directamente con los planteles educativos las instrucciones para realizar las actividades escolares a distancia.

También es importante evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse alejados de ríos y arroyos con niveles elevados y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

La suspensión busca priorizar la seguridad de la comunidad escolar mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas. Cualquier modificación en las fechas de regreso a las aulas dependerá de las evaluaciones de las autoridades estatales y de la evolución de las lluvias en cada región.