México

Canelo vs Mbilli: Cartelera oficial de las funciones del 31 de octubre en Arabia Saudita

Jaime Munguía y Rafael “Divino” Espinoza aparecen como coestelares de la velada

Estamos a semanas para ver el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y la cartelera de peleas preliminares para el 31 de octubre (X@ringmagazine)
Estamos a semanas para ver el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y la cartelera de peleas preliminares para el 31 de octubre (X@ringmagazine)
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Estamos a semanas para ver el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y la cartelera de peleas preliminares para el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita se dio a conocer.

La lista de funciones incorpora tres peleas por título y coloca a Jaime Munguía, Rafael Espinoza y Lindolfo Delgado en las funciones.

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Munguía y Espinoza como coestelares

Munguía aparece en el primer grupo de peleadores anunciado para la función. Su combate contra Zon forma parte de la antesala de Canelo vs Mbilli, junto con dos peleas por campeonatos mundiales en las divisiones pluma y superligero.

El segundo combate por título es el de Rafael Espinoza con Lorenzo Parra. La pelea será una defensa más del mexicano por el campeonato pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Cartelera completa

  1. Canelo Álvarez vs Christian Mbilli Combate por un título de la WBC en peso supermediano.
  2. Jaime Munguía vs Nikita Zon Combate por un título de la WBA en peso supermediano.
  3. Rafael Espinoza vs Lorenzo Parra Pelea por el título pluma de la WBO.
  4. Lindolfo Delgado vs Arthur Biyarslanov Combate por un título mundial de la IBF en peso superligero.
  5. David Picasso vs Carl Jammes Pelea por los títulos supergallo del WBC y la WBO.
  6. Keisuke Nakayama vs Raikyo Osano Combate en peso superpluma.
  7. Sultan Zaurbek vs Erik Bazinyan Combate en peso superpluma.
  8. Bek Nurmaganbet vs Marcos Vázquez Combate en peso supermedio.
  9. Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz Combate en peso medio.
  10. Bryan [apellido no legible] vs Héctor [apellido no legible] Combate en peso superwelter.
La lista de funciones incorpora tres peleas por título y coloca a Jaime Munguía, Rafael Espinoza y Lindolfo Delgado en las funciones (X@ringmagazine)
La lista de funciones incorpora tres peleas por título y coloca a Jaime Munguía, Rafael Espinoza y Lindolfo Delgado en las funciones (X@ringmagazine)

Delgado y Biyarslanov aparecen en la fila central del arte promocional. La pelea de Delgado se suma a las otras dos disputas titulares y le da a la cartelera de respaldo presencia mexicana en tres categorías: supermediano, pluma y superligero.

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Lindolfo Delgado enfrenta a Arthur Biyarslanov por un cinturón de la IBF

La tercera pelea de campeonato anunciada será entre Lindolfo Delgado y Arthur Biyarslanov por un título mundial de la IBF en peso superligero.

La cartelera incluye además el combate entre David Picasso y Carl Jammes como una pelea por los campeonatos supergallo del WBC y la WBO.

¿Cómo llega Canelo?

Tras una operación en el codo que demoró su vuelta al ring, Canelo Álvarez retomará la actividad luego de perder ante Terence Crawford el título indiscutido de la división de 76,2 kilos (168 libras) el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium. El boxeador tapatío aseguró que afronta este nuevo desafío con motivación, decidido a volver a ser campeón mundial.

Álvarez buscará demostrar que aún pertenece a la élite del boxeo mundial después de un 2025 adverso. A la derrota ante Terence Crawford, quien se retiró poco después, se sumó una actuación que no convenció a sus seguidores frente a William Scull, pese a que recuperó el cinturón indiscutido de la categoría.

Con 35 años, Canelo Álvarez suma 63 triunfos, tres derrotas y dos empates. El boxeador mexicano conquistó títulos mundiales en cuatro categorías y acumuló casi todos los grandes logros disponibles en este deporte.

Canelo Álvarez reconoció cuáles son los peleadores que han sido mejor que él (Instagram | Canelo Álvarez)
Canelo Álvarez reconoció cuáles son los peleadores que han sido mejor que él (Instagram | Canelo Álvarez)
Rafael “Divino” Espinoza prepara la quinta defensa de su título pluma de la OMB con un nuevo equipo y una meta definida: aprender al lado de Saúl “Canelo” Álvarez (Instagram | Divino Espinoza)
Rafael “Divino” Espinoza prepara la quinta defensa de su título pluma de la OMB con un nuevo equipo y una meta definida: aprender al lado de Saúl “Canelo” Álvarez (Instagram | Divino Espinoza)

Mbilli en busca de retener su título

Christian Mbilli nació en Yaundé, Camerún, se desarrolló como boxeador en Francia y estableció su base de entrenamiento en Montreal, Canadá. Mantiene un récord invicto de 29 triunfos, respaldado por una pegada fuerte y una primera serie de victorias resueltas por nocaut.

Rafael “Divino” Espinoza prepara la quinta defensa de su título pluma de la OMB con un nuevo equipo y una meta definida: aprender al lado de Saúl “Canelo” Álvarez (Instagram | Divino Espinoza)
Rafael “Divino” Espinoza prepara la quinta defensa de su título pluma de la OMB con un nuevo equipo y una meta definida: aprender al lado de Saúl “Canelo” Álvarez (Instagram | Divino Espinoza)

Su pelea más reciente acabó con un empate dividido frente a Lester Martínez, en la cartelera de Canelo vs. Crawford. Las tarjetas marcaron 97-93, 96-94 y 95-95.

Con un planteo ofensivo, Mbilli sostiene la presión, tolera los golpes sin retroceder y busca erosionar a sus rivales con un ritmo intenso. En su trayectoria sobresalen sus victorias ante Sergiy Derevyanchenko, Rohan Murdock y Carlos Góngora.

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