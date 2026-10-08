Cleveland Guardians vs Chicago White Sox: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie Divisional en la MLB desde México

Por segundo día consecutivo, Cleveland enfrenta un duelo de eliminación y buscará mantenerse vivo en la serie para seguir soñando con llegar a la Serie Mundial. (David Banks-Imagn Images)

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Cleveland Guardians y los Chicago White Sox se verán las caras este jueves 8 de octubre a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Rate Field en el Juego 4 de la Serie Divisional dentro de los playoffs de la MLB.

Después de haber enfrentado un juego de eliminación este miércoles, Cleveland nuevamente saltará al terreno de juego con la necesidad de conseguir el triunfo para no quedar fuera esta misma noche.

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Qué ocurrió en el Juego 3

Después de dos juegos desparecida, apareció la ofensiva de Cleveland para mantenerlos con vida en la serie. David Banks-Imagn Images

Después de ganar los primeros dos juegos en Cleveland, los Chicago White Sox llegaron al tercer duelo con la oportunidad de asegurar la serie y evitar que se extendiera. Sin embargo, los Guardians respondieron en casa y se mantuvieron con vida.

Chicago tomó ventaja desde la primera entrada con un doble productor de Kyle Teel, quien impulsó la primera carrera del encuentro. La reacción de Cleveland llegó en la parte alta del tercer episodio, cuando fabricó tres anotaciones para darle la vuelta a la pizarra.

Los White Sox intentaron acercarse con un doblete de Tristan Peters, pero no lograron sostener el ritmo ofensivo en el cierre. Cleveland amplió su ventaja con cuatro carreras entre la octava y la novena entrada para sellar una victoria de 9-3.

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Al tratarse de un duelo de bullpen, ningún abridor dominó el encuentro. Joe Adell se convirtió en la figura de los Guardians al terminar con dos imparables en cuatro turnos y tres carreras producidas.

Quiénes serán los abridores para el Juego 4

Parker Messick abrirá por los Cleveland Guardians. (Ken Blaze-Imagn Images)

Para el juego que puede definir la continuidad de Cleveland en la serie, los Guardians enviarán a la lomita a Parker Messick, uno de sus lanzadores más destacados durante la temporada.

Messick fue convocado al Juego de Estrellas a mitad de campaña y tendrá su segunda apertura de la serie tras lanzar en el primer encuentro. En su primera salida no logró imponerse: trabajó cuatro entradas y un tercio, permitió dos carreras y cargó con la derrota.

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Sus números de temporada reflejan un desempeño distinto. En 32 apariciones y 186 entradas lanzadas, registró marca de 12-9, efectividad de 2.56 y 193 ponches. Esas cifras lo colocaron entre los lanzadores más consistentes de la Liga Americana.

Hagen Smith será el abridor de los Chicago White Sox. (Troy Taormina-Imagn Images)

Por su parte, los Chicago White Sox recurrirán a Hagen Smith. El pitcher ya suma tres participaciones en estos playoffs, incluidas dos aperturas.

En sus salidas durante la postemporada, Smith ha trabajado seis entradas y un tercio, con efectividad de 1.42 y seis ponches. En sus tres apariciones no ha recibido decisión.

A lo largo de la campaña regular, el lanzador disputó 18 juegos, aunque sólo inició uno. Su función principal fue como relevista, papel en el que acumuló una efectividad de 1.29 y 41 ponches.

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Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El encuentro entre los Cleveland Guardians y los Chicago White Sox se llevará a cabo este jueves 8 de octubre a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través de las pantallas de ESPN, Disney+ y MLB TV con suscripción.