Latin Lover defiende al Hijo de Fishman y afirma que la muerte del réferi fue “un accidente”

El luchador afirma que lo ocurrido en Hidalgo fue un accidente (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El luchador mexicano, Latin Lover, apareció en una transmisión en vivo para tocar el tema que involucra al Hijo de Fishman, miembro del gremio que se encuentra en calidad de detenido por aplicar un presunto martinete que le habría quitado la vida al réferi, Gerardo Germán Pineda, mejor ubicado como El Búho, en una función en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Al ser cuestionado por sus seguidores acerca de la llave que aplicó el Hijo de Fishman al histórico réferi, Latin Lover afirma que esto fue “un accidente” pues el luchador, investigado por homicidio culposos, no tenía la intención de lastimar a El Búho, mucho menos que esta maniobra terminara en una tragedia arriba del cuadrilátero.

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“Del hijo de Fishman, que por supuesto no lo hizo con la intención de, obviamente, de que falleciera, ni tampoco de lastimarlo, fue un accidente lo que pasó “Él fue puesto a disposición del Ministerio Público y está bajo la investigación de homicidio culposo”, dijo.

Latin Lover respondió a quienes cuestionan la preparación de los luchadores mexicanos y explicó que una ausencia prolongada por lesión afecta el rendimiento físico dentro del ring, a lo que ellos conocen como el “timing”.

“La gente a veces es muy pe***. Van a decirme: “¿Cómo no van a estar preparados, Latin, si fueron luchadores?” Ahí te va carnal y te lo digo con todo respeto: hay luchadores que se desaparecen cinco o seis meses por una lesión y cuando regresan, su tiempo arriba del ring, sus movimientos, nosotros lo conocemos como el timing", explicó.

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“El timing no es el mismo. Se tarda uno como un mes y medio, dos meses para volver a agarrar aire, para volver a agarrar condición, para que tus músculos y tus articulaciones te dejen de doler. Después de que dejaste de azotarte seis meses y te vuelves a azotar, es como si empezaras desde cero. Entonces, imagínese un réferi que tuvo 45 años en la Lucha Libre, 15 como luchador y 30 como árbitro”, agregó Latin Lover.

El Fantasma temía que algunos luchadores cruzaran la línea con el público y los réferis

Detienen al luchador el "Hijo de Fishman" tras la muerte de un réferi dentro del cuadrilátero en Hidalgo. RRSS

Durante la transmisión de Latin Lover, el luchador comentó que El Fantasma, actual presidente de la Comisión de Boxeo y Lucha Libre en la Ciudad de México, ya le había dicho que se estaba rompiendo esa línea de respeto hacia el público y del respetable hacia los gladiadores, aparte del reglamento que impone el organismo deportivo.

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“Ya cada vez se hacen más virales y más seguidos esos encuentros, esos golpes, esos intercambios de puñetazos entre el aficionado y el luchador, por eso estaba abusando mucho de usar al réferi para hacer más espectáculo arriba del ring”, señaló Latin Lover.

“Hace ratito me dijo: “Oye, eduquemos nosotros y saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Les dije hace ratito y ojalá que nunca pase. He visto luchadores que ya vuelan como si le salieran alas y se van con el vuelo, pasan la valla de contención y dos, tres filas, se llevan butacas. Imagínense. o sea, el luchador cuando corre las cuerdas, su único objetivo es el luchador que tiene enfrente abajo del ring”.

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“No está viendo si hay ancianos, si hay niños recién nacidos, no. Su objetivo es dar en el blanco. Imagínese que una pareja de recién casados, que sean superaficionados a la Lucha Libre, lleven un niño en brazos porque no tienen dónde dejarlo, donde le caiga un luchador y le pegue con la rodilla o con el talón o con la punta de la bota, qué vamos a pasar”, expuso Latin Lover.

Hijo del Santo sale en defensa del Hijo de Fishman

La declaración del Hijo del Santo surgió después de que autoridades de Hidalgo detuvieran al luchador tras el incidente ocurrido sobre el cuadrilátero.

Al igual que Latin Lover, el Hijo del Santo, consideró que la maniobra del Hijo de Fishman en la función celebrada en Hidalgo, fue un accidente y recordó que los réferis forman parte de la familia de la Lucha Libre.

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“Arriba de un ring de Lucha Libre o de Box nadie es responsable de la muerte de un compañero y los réferis son nuestros compañeros. Esto es un ACCIDENTE!”, escribió el enmascarado de plata en un mensaje difundido en su cuenta de Instagram.

En su mismo comentario, el Hijo del Santo trajo al recuerdo cuando los luchadores mexicanos: Rey Mysterio y Juventud Guerrera pasaron por un mal momento tras los fallecimientos de El Hijo del Perro Aguayo y Silver King durante eventos distintos de Lucha Libre.

Ni Rey Mysterio es culpable del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo ni Juventud Guerrera es culpable del fallecimiento de Silver King y así podría seguirme con muchos casos en la historia de la Lucha Libre Mexicana y del mundo", sentenció antes dar el pésame por la muerte de El Búho.

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“Descanse en paz Gerardo Germán Pineda, “El Búho”. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros”. finaliza el mensaje enviado por El Hijo del Santo tras la muerte del réferi por recibir una fuerte maniobra del Hijo de Fishman en el ring.

Hijo de Fishman quedó a disposición del Ministerio Público tras ser detenido en Hidalgo

Detienen al luchador el "Hijo de Fishman" tras la muerte de un réferi dentro del cuadrilátero en Hidalgo. @siete_letras

José Ángel Nájera López, nombre real del Hijo de Fishman, fue detenido por la Policía Municipal durante la madrugada del miércoles 7 de octubre tras ser parte de la función estelar de Lucha Libre celebrada en el Mineral de la Reforma, Hidalgo.

La ficha firmada digitalmente por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señala que la captura ocurrió a la 01:15 horas en la colonia 11 de Julio, sobre la carretera Pachuca-Tulancingo, cerca del deportivo de la zona por aplicar un castigo ilegal que le arrebató la vida al réferi Gerardo Germán Pineda, alías el El Búho.

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Tras el procedimiento, José Ángel Nájera López quedó a disposición del Ministerio Público. El colegiado, con casi 30 años en el pancracio hidalguense, no volvió a levantarse en la batalla estelar entre El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG. Paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Peritos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo para establecer la causa oficial de su fallecimiento. En cuanto a El Hijo de Fishman, la Policía Municipal lo detuvo y quedó a disposición del Ministerio Público, mientras era trasladado a instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo.

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