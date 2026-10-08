Tras una persecución, capturan a "El Kisifur", un hombre ligado a una banda dedicada al robo de autos en la alcaldía Cuauhtémoc. SSC

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Tras una persecución, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Eduardo Antonio Jiménez Cornejo, también conocido como “El Kisifur” de 30 años de edad y a Diego Ángel Nieto Yarza de 33 años, ambos hombres señalados como posibles responsables de robo de vehículos, luego de un enfrentamiento armado durante una persecución en la alcaldía Cuauhtémoc. A los detenidos les aseguraron un arma de fuego, placas con reporte de robo y presunta droga.

La detención se dio como parte de investigaciones de inteligencia, gabinete y campo que la dependencia realizaba por el robo de un automóvil ocurrido en octubre de 2025.

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Persecución y detención en Cuauhtémoc

Efectivos de la SSC identificaron un vehículo de color gris posiblemente relacionado con aquel robo mientras circulaba sobre Circuito Interior. Los oficiales se aproximaron para realizar una revisión, pero el conductor aceleró la marcha al notar la presencia policial.

Los dos hombres de 30 y 33 años fueron detenidos en calles de la colonia Peralvillo tras un enfrentamiento armado durante el cual dispararon contra policías de la SSC. Uno de ellos intentó huir a pie, pero fue interceptado minutos después.

Tras una persecución, capturan a "El Kisifur", un hombre ligado a una banda dedicada al robo de autos en la alcaldía Cuauhtémoc. SSC

Los uniformados dieron alcance al automóvil metros adelante del primer contacto. Fue en ese momento cuando uno de los tripulantes apuntó un arma de fuego y disparó contra los policías, quienes repelieron la agresión.

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El vehículo fue interceptado finalmente en la calle Francisco Tamagno, de la colonia Peralvillo. Ahí, el copiloto descendió y huyó a pie, aunque los uniformados lograron detenerlo poco después en la calle Ricardo Bell, de la misma colonia.

Enfrentamiento armado y hombre herido

Tras la detención, los policías realizaron una revisión preventiva a los dos hombres conforme a los protocolos de actuación policial. Durante esa inspección notaron que el conductor presentaba rastros de sangre.

Ante esta situación, los uniformados solicitaron los servicios de emergencia. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio y diagnosticaron al conductor con una herida por proyectil de arma de fuego en el antebrazo derecho.

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El hombre fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica, bajo custodia.

Objetos asegurados durante el operativo

Como resultado de la revisión, los policías aseguraron el vehículo en el que viajaban los dos hombres. Dentro del automóvil localizaron un arma de fuego tipo metralleta con un cartucho útil.

Tras una persecución, capturan a "El Kisifur", un hombre ligado a una banda dedicada al robo de autos en la alcaldía Cuauhtémoc. SSC

También se encontraron dos placas de automóvil con reporte de robo y un escáner para clonar llaves de automóviles. A esto se sumó el hallazgo de posibles narcóticos en poder de los detenidos.

Con los derechos constitucionales informados, los policías pusieron a los dos hombres a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con el vehículo y los objetos asegurados. Será esa autoridad la encargada de determinar su situación jurídica.

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Antecedentes penales y situación jurídica

Entre los datos recabados durante la investigación, se estableció que “El Kisifur” cuenta con una carpeta de investigación activa por delitos contra la salud.

Además, este mismo hombre registra un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo calificado, ocurrido en 2019.

Tras una persecución, capturan a "El Kisifur", un hombre ligado a una banda dedicada al robo de autos en la alcaldía Cuauhtémoc. SSC

Durante las diligencias, se tuvo conocimiento de que ambos hombres posiblemente forman parte de un grupo delictivo dedicado al robo de vehículos particulares.

Confirmado: el autor del tuit, @PabloVazC, es Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Con esto puedo atribuir correctamente la declaración.

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Reconocimiento del secretario de Seguridad Ciudadana

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, confirmó a través de su cuenta de X que la detención se logró como resultado de trabajos de inteligencia e investigación policial, junto con la coordinación de monitoristas del C2.

Tras una persecución, capturan a "El Kisifur", un hombre ligado a una banda dedicada al robo de autos en la alcaldía Cuauhtémoc. SSC

El secretario destacó la actuación de los policías involucrados pese a la agresión armada que enfrentaron. “Actuaron con decisión y valentía para cumplir con su deber, son ejemplo del compromiso y la valentía que distinguen a nuestra institución”, afirmó Vázquez en su publicación.

Robo de autos en la Cuauhtémoc

Las autoridades capitalinas no desagregan por alcaldía las cifras específicas de robo de vehículo, por lo que no existe un dato oficial exclusivo para Cuauhtémoc. Sin embargo, los registros a nivel Ciudad de México permiten dimensionar el fenómeno.

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Las autoridades capitalinas reportaron una disminución del 12 % en el robo de vehículos al comparar los años completos 2024 y 2025, al pasar de 6 mil 960 a 6 mil 154 carpetas de investigación por este delito. Entre enero y agosto de 2026, el descenso respecto al mismo periodo de 2025 fue del 13 %, con 3 mil 387 denuncias frente a 3 mil 909 del año anterior.

A pesar de la baja en los reportes de autos robados, el robo de motocicletas mostró incrementos en algunos meses de 2026: en junio se registraron 225 casos, frente a 209 en el mismo mes de 2025, y en julio la cifra pasó de 226 a 243.

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