El impactante cambio físico de Memo Schutz: perdió 12 kilos durante su estancia en La Casa de los Famosos México

Memo Schutz registró una pérdida de casi 12 kilos tras permanecer 70 días dentro de La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla )

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El comentarista Memo Schutz confirmó una reducción de 12 kilos de peso tras su participación en La Casa de los Famosos México, logro que atribuyó a la disciplina compartida con el cantante Yahir durante las 10 semanas del reality.

El conductor deportivo alcanzó el segundo lugar del programa tras permanecer 70 días aislado del exterior, periodo en el que sumó más de 393,000 nuevos seguidores en su perfil de TikTok y superó los 455,000 seguidores en su cuenta de Instagram.

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Memo Schutz visitó la báscula a su salida de la competencia y verificó la modificación directa en su masa corporal producto de las rutinas diarias realizadas dentro de La Casa de los Famosos México.

Schutz atribuyó el cambio a la disciplina durante las 10 semanas dentro de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

Yahir encabezó el entrenamiento diario dentro de la casa

“Gracias a Yahir, bueno imagínese, yo tenía el privilegio todos los días de tener un entrenador de lujo como es Yahir”, declaró el comunicador sobre las dinámicas de entrenamiento dentro de La Casa de los Famosos México.

Schutz explicó que el propósito central de su esfuerzo físico fue mandar un mensaje a los espectadores sobre la posibilidad de transformar el cuerpo mediante hábitos sostenidos.

“Lo que yo quería enseñar a la gente es que con un poquito de dedicación, cualquier hijo de vecino, en este caso un humilde cancionero, podías, pues podías hacer un cambio, un cambio radical y bueno, pues el ejercicio y la alimentación y creo que se nota un poquito”, afirmó el periodista.

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El comunicador deportivo de 49 años detalló el instante en que comprobó la variación de su peso tras abandonar la competencia.

“Me pesé, de hecho, me pesé ayer y casi doce kilos, casi doce kilos lo que bajamos”, precisó sobre la cifra final que marcó la bascula.

El comentarista deportivo sostuvo rutinas diarias de acondicionamiento físico junto al cantante Yahir durante su participación en el reality. (Captura de pantalla )

El crecimiento digital de Memo Schutz

La permanencia durante 10 semanas de competencia impulsó el rendimiento de los canales digitales oficiales del presentador antes de la gala de cierre del reality show.

Schutz ingresó a la competencia con 12,000 seguidores en la red TikTok y concluyó su intervención con 405,000 usuarios registrados en su plataforma, un alza del 3,275%.

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El registro colocó al comentarista como el finalista con la mayor variación porcentual del grupo integrado por Karina Torres, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Gema Garoa en la contienda por el premio de 4,000,000 de pesos este 4 de octubre.

En la plataforma Instagram, el perfil personal del conductor pasó de 50,500 seguidores iniciales a 455,000 cuentas activas al término del show.

La suma combinada de ambas plataformas representó una adición superior a 797,000 usuarios durante la temporada del certamen.

Schutz consiguió aumentar sus seguidores en todas sus redes sociales. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Verónica Fonseca descartó tensiones conyugales tras los rumores con Brianda Deyanara

Durante una reunión social organizada por la conductora Galilea Montijo, el comunicador y su esposa Verónica Fonseca respondieron a cuestionamientos sobre su matrimonio de 23 años de matrimonio.

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Fonseca rechazó cualquier conflicto relacionado con las interacciones televisadas entre el comentarista y la creadora de contenido Brianda Deyanara.

“La verdad es que nosotros somos un matrimonio muy sólido, de más de veintitrés años”, sostuvo Fonseca respecto a las especulaciones generadas durante las transmisiones.

La esposa del periodista puntualizó que las conversaciones en espacios cerrados correspondían a temas de organización del hogar.

“Es una dinámica interna que nosotros tenemos y de preocupación de él, de que hace mucho que no nos veíamos y que, pues estábamos platicando las preocupaciones familiares, pero todo está muy bien”, declaró la esposa del conductor.

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Fonseca añadió que conoce el comportamiento de su esposo y descartó incomodidad frente a los comentarios surgidos en redes sociales.

Schutz catalogó la relación con la joven participante dentro de una lógica estrictamente familiar para desestimar las versiones de coqueteo.

“Bri es como mi hermanita, tengo una hermana más o menos de la edad y yo la quiero mucho, la admiro”, aseveró el presentador sobre los días compartidos en la suite del líder.

Brianda Deyanara también se pronunció sobre el tema y calificó las hipótesis del público como una “tremenda barbaridad” en declaraciones recientes.

La pareja llegó a la fiesta de Galilea Montijo y respondieron a los rumores de ‘shippeo’ que hubo dentro del reality. (Captura de pantalla YouTube)

El periodista buscó diversificar su carrera tras diez semanas de competencia

El participante destacó la labor de su esposa durante los dos meses y medio en que asumió la gestión total de la familia y el cuidado de sus cuatro hijos.

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“Ella es la campeona, porque no solamente era mi persona de confianza, sino pues al quedarse con los cuatro chamacos, el estar corriendo de un lado para otro, también como gran profesionista”, declaró Schutz.

El conductor admitió que recurrió a un estilo dramático y expresivo en pantalla como recurso deliberado para mitigar disputas dentro de la casa.

“Son parte de las herramientas que me daba el juego. Lo que yo quería hacer es tratar de desactivar momentos tensos”, señaló sobre su desempeño diario.

Memo Schutz dejó abierta la posibilidad de ingresar a formatos similares en el futuro. (Infobae/Jenifer Nava)

Schutz enfatizó que la meta inicial de su participación consistió en llevar su carrera fuera del ámbito estrictamente deportivo.

“Buscábamos a nivel familiar, pero a nivel profesional, encontrar la manera de ir más allá del deporte, creo que lo conseguimos y pues ya veremos más adelante”, afirmó sobre su futuro en la industria.

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El comunicador dejó abierta la posibilidad de integrarse a nuevos formatos similares a La Casa de los Famosos México en el futuro.