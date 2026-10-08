Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 8 de octubre de 2026

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Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del miércoles 7 de octubre El sorteo Melate se realiza tres veces a la semana, todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Estos son los resultados del sorteo 4275 dados a conocer por la lotería mexicana