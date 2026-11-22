En México se deslindaron de la postura emitida por Concacaf y la UEFA para extender su apoyo al dirigente suizo, que buscará extender su actual mandato hasta 203. (Fotos: REUTERS)

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En Zúrich se cruzarán dos asuntos que colocan a México en el centro de la conversación de la FIFA.

Mikel Arriola viajará al Congreso Extraordinario que definirá la sede del Mundial Femenil de 2031, horas después de que la Federación Mexicana de Futbol confirmara su respaldo a Gianni Infantino para un nuevo mandato.

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El dirigente mexicano llegará a Suiza con la candidatura que comparte con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica bajo el brazo, mientras la FMF toma posición en la elección presidencial de 2027.

La coincidencia reúne la búsqueda de otra Copa del Mundo en casa, la disputa por el poder en el organismo y los intereses deportivos y económicos que rodean al futbol mexicano.

La FMF sostuvo a Infantino en medio de la fractura con la Concacaf

El comunicado mexicano respaldó la continuidad de Infantino con argumentos vinculados al crecimiento del futbol, la inclusión social y el acceso al deporte. La posición, sin embargo, adquiere otra dimensión por el conflicto que el dirigente enfrenta dentro de la FIFA.

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La FMF , encabezada por Mikel Arriola , expresó que comparte la agenda de Gianni Infantino y destacó el desarrollo e innovación que atribuye a su gestión. El pronunciamiento fue para el ciclo comprendido entre 2027 y 2031 .

México tomó una ruta distinta a la de la Concacaf , que cuestionó la conducción de Infantino luego del proyecto para incorporar inversión privada a derechos comerciales de competencias como la Copa del Mundo .

La iniciativa fue retirada tras las críticas por la falta de consultas y transparencia. El episodio provocó tensiones entre la FIFA , la Concacaf , la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) y la Confederación Asiática de Futbol .

El respaldo mexicano tiene peso porque Infantino enfrentará competencia en la elección del 18 de marzo de 2027, prevista en Rabat, Marruecos. Philippe Diallo y Kozo Tashima presentaron candidaturas para el proceso.

La FMF confirmó su respaldo a Gianni Infantino para la presidencia de la FIFA en el período de 2027 a 2031. (X/ @FMF)

México no es un actor menor en ese tablero. Es coanfitrión del Mundial masculino de 2026 y conserva una relación operativa constante con la FIFA por las obligaciones que rodean al torneo, desde la organización de partidos hasta el uso de estadios y los compromisos institucionales.