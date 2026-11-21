Tomas aéreas reveladas por el gobierno estatal mostraron parte de los bloqueos carreteros. Crédito: Gobierno de Sinaloa

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La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, desató la noche del 20 y madrugada del 21 de noviembre una ola de violencia en el norte y centro de Sinaloa que dejó vehículos incendiados, enfrentamientos armados y bloqueos carreteros en al menos cinco municipios.

El operativo, encabezado por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, culminó con la detención de Meza Flores y siete personas más en el municipio de Guasave, entre ellas Germán Rolando Gálvez Meza, alias “El Serafín”; José “N” y Pánfilo “N”.

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Tras los hechos, el Cártel de Guasave tomó represalias por la detención de su líder, dejando un saldo que incluyó 7 agresores muertos y 4 militares del Ejército fallecidos por la resistencia armada del grupo criminal, según información oficial compartida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Elementos de los tres ordenes de gobierno trabajan en el retiro de los vehículos incendiados. Crédito: Gobierno de Sinaloa

Tras los hechos y ya con la situación bajo control, los tres órdenes de gobierno trabajan de manera conjunta para liberar las vías bloqueadas en el norte y el centro del estado, con el despliegue de fuerzas de seguridad estatales, municipales y federales en los tramos afectados.

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