La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, desató la noche del 20 y madrugada del 21 de noviembre una ola de violencia en el norte y centro de Sinaloa que dejó vehículos incendiados, enfrentamientos armados y bloqueos carreteros en al menos cinco municipios.
El operativo, encabezado por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, culminó con la detención de Meza Flores y siete personas más en el municipio de Guasave, entre ellas Germán Rolando Gálvez Meza, alias “El Serafín”; José “N” y Pánfilo “N”.
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Tras los hechos, el Cártel de Guasave tomó represalias por la detención de su líder, dejando un saldo que incluyó 7 agresores muertos y 4 militares del Ejército fallecidos por la resistencia armada del grupo criminal, según información oficial compartida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
Tras los hechos y ya con la situación bajo control, los tres órdenes de gobierno trabajan de manera conjunta para liberar las vías bloqueadas en el norte y el centro del estado, con el despliegue de fuerzas de seguridad estatales, municipales y federales en los tramos afectados.
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