Pumas queda fuera de la Liguilla del Apertura 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Los Pumas de la UNAM terminaron su participación en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX con una derrota de 2-0 frente a los Rayados de Monterrey, resultado que confirmó el cierre de un semestre complicado para el conjunto universitario, que se quedó fuera de la Liguilla y sin posibilidades de disputar el campeonato.

El encuentro correspondiente a la Jornada 17 se disputó este sábado 21 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, donde los dirigidos por Esteban Solari no consiguieron imponer condiciones ante un Monterrey que llegó obligado a ganar para asegurar su clasificación directa a la fase final.

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“Un día duro, difícil de tragar del partido de hoy. Preparamos un partido para jugarlo con la ilusión de poder clasificar y sinceramente, emocionalmente nos costó muchísimo llevarlo adelante, porque obviamente antes de jugarlo sabíamos que no teníamos esa posibilidad con la que habíamos soñado, digamos, durante la semana”, dijo Solari en conferencia de prensa.

De la misma forma, destacó que el partido fue complicado para su equipo, donde sus jugadores no fueron contundentes, donde Monterrey aprovechó la capacidad individual.

“Creo que después el partido es difícil de analizar, porque creo que no tuvimos muchas chances ninguno de los dos equipos y nosotros no tuvimos la contundencia que tuvieron ellos”, mencionó.

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La gran figura del partido fue el argentino Luca Orellano, quien ingresó de cambio y marcó los dos goles de la victoria regiomontana. Sus anotaciones permitieron que Rayados alcanzara los 27 puntos y terminara la fase regular en la sexta posición de la tabla general.

Monterrey se queda con la victoria pese a jugar con 10 hombres

Luca Orellano de Monterrey celebra un gol este sábado, durante un partido de la Liga MX ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. EFE/José Méndez

Durante la primera mitad, Pumas y Monterrey protagonizaron un encuentro cerrado, con pocas oportunidades claras frente a las porterías. Los visitantes intentaron generar peligro mediante Lucas Ocampos y Jesús Manuel Corona, mientras que los universitarios buscaron aprovechar las incorporaciones ofensivas de sus jugadores.

El marcador permaneció 0-0 al descanso, pero el partido cambió durante el complemento.

Al minuto 58, Carlos Salcedo recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, por lo que Monterrey tuvo que afrontar el resto del encuentro con 10 futbolistas.

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La superioridad numérica representaba una oportunidad para Pumas, que necesitaba reaccionar ante su afición. Sin embargo, los universitarios no consiguieron aprovechar los espacios ni transformar su ventaja en goles.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Monterrey - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - November 21, 2026 Monterrey players huddle after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Al minuto 74 llegó la anotación que cambió el rumbo del encuentro. Luca Orellano recibió el balón, recortó hacia el centro y sacó un potente disparo desde fuera del área que terminó en el ángulo de la portería defendida por Keylor Navas.

El golazo del argentino colocó el 1-0 y acercó a Monterrey a la clasificación.

La situación volvió a equilibrarse al minuto 81, cuando Álvaro Angulo fue expulsado por una fuerte entrada sobre Orellano. De esta manera, ambos equipos terminaron el partido con 10 jugadores.

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Cuando Pumas buscaba desesperadamente el empate, Rayados aprovechó los espacios para liquidar el encuentro.

En tiempo agregado, al 90+2, Orellano protagonizó una nueva jugada individual, superó a la defensa universitaria y definió ante la salida de Keylor Navas para conseguir su doblete y establecer el 2-0 definitivo.

Solari pide disculpas a la Afición

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Monterrey - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - November 21, 2026 Pumas UNAM coach Esteban Solari before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

La derrota confirmó el fracaso deportivo de Pumas durante el Apertura 2026. El equipo universitario concluyó la fase regular con apenas 21 puntos, producto de cinco victorias, seis empates y seis derrotas, registro que lo colocó en el undécimo puesto de la clasificación.

Además, los auriazules llegaron a su último compromiso sin posibilidades matemáticas de avanzar a la Liguilla, luego de que los resultados de Pachuca y León terminaran con sus aspiraciones de alcanzar uno de los ocho primeros lugares.

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El desenlace contrastó con lo ocurrido en el Clausura 2026, cuando Universidad Nacional consiguió terminar como líder general con 36 unidades y llegó hasta la final del campeonato.

La diferencia entre ambos torneos evidenció la irregularidad del conjunto dirigido por Esteban Solari, que no pudo mantener el rendimiento mostrado durante el primer semestre del año, ante ello pidió disculpas a la afición por el fracaso.

“Pedirle disculpas a la afición por no poder lograr el objetivo de clasificar a la liguilla, por no poder darles la alegría a ellos de cerrar la temporada como se merecen”, expresó Solari.

Asimismo, el argentino cargo con toda la responsabilidad sobre los resultados del equipo universitarios en esta temporada.

“Me hago cargo de ese cambio de identidad y creo que eso nos llevó muchos partidos de la primera parte del campeonato a no encontrar el rumbo. Y cuando lo encontramos, sinceramente quedamos lejos de poder lograr los puntos que necesitamos”, reflexionó el entrenador universitario.

Rayados consigue su boleto a los cuartos de final

Luca Orellano de Monterrey celebra un gol este sábado, durante un partido de la Liga MX ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. EFE/José Méndez

En contraste, Monterrey consiguió el objetivo que buscaba en Ciudad Universitaria.

Con los tres puntos obtenidos ante Pumas, Rayados llegó a 27 unidades y aseguró el sexto puesto de la clasificación general, con lo que consiguió su boleto directo a los cuartos de final del Apertura 2026.

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El triunfo también representó un impulso para el equipo de Matías Almeyda, que consiguió resolver un partido complicado pese a quedarse con un hombre menos durante más de media hora.

“Me siento muy feliz, contento por los jugadores que entreno, por la tranquilidad y la templanza que tuvieron hasta este último partido, donde nos jugábamos todo este último partido y se los valoro un montón”, comentó el estratega de Monterrey.

Por igual expuso que su equipo arranco el partido siendo conscientes de la posición que estaban y lo que necesitaban para estar en la fiesta grande del fútbol mexicano.

Almeyda habló sobre el papel fundamental de Luca Orellano para obtener la victoria que necesitaba su equipo en su visita a Ciudad universitaria.

“Luca Orellano hoy definió esta, este ingreso a la liguilla. Tuvo una actuación muy buena, con mucha confianza, temple, mucha personalidad y marcó diferencia, que es lo que esperamos de esta clase de jugadores. Entonces, no me llama la atención porque sé lo que puede lograr y me pone muy feliz por él y por nosotros”, sentenció.

Por ahora, los universitarios tendrán que concentrarse en evaluar lo sucedido durante el campeonato y preparar los ajustes necesarios para el próximo torneo.

La afición de Pumas, por su parte, terminó el semestre con frustración y reclamos en las tribunas del Olímpico Universitario. Después de haber sido protagonistas en el campeonato anterior, los felinos ahora tendrán que observar la Liguilla desde fuera.

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El Apertura 2026 terminó para Pumas antes de lo esperado: sin clasificación, con 21 puntos y con muchas interrogantes sobre el futuro del proyecto deportivo.