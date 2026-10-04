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Álvaro Fidalgo y Johan Vásquez responden tras fallas del Tala Rangel y Giménez ante Estados Unidos: “No se salva ninguno”

Ambos jugadores sostuvieron que el plantel debe responder como grupo en el encuentro contra Chile tras la goleada ante el máximo rival

La Selección Mexicana empató con Colombia y Perú en esta Fecha FIFA antes de caer en el Clásico de Concacaf. (Especial)
La Selección Mexicana empató con Colombia y Perú en esta Fecha FIFA antes de caer en el Clásico de Concacaf. (Especial)
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La derrota de México por 3-0 ante Estados Unidos en Glendale deja una noche de errores, frustración y preguntas para el grupo encabezado por Rafael Márquez.

Raúl “Tala” Rangel quedó bajo atención por dos acciones que derivaron en goles, mientras Santiago Giménez dejó ir una oportunidad solo frente a la portería en el inicio.

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Dos errores del guardameta Raúl "Tala" Rangel derivan en las anotaciones del equipo rival. (Foto: Allan Henry-Imagn Images)
Dos errores del guardameta Raúl "Tala" Rangel derivan en las anotaciones del equipo rival. (Foto: Allan Henry-Imagn Images)

El resultado corta el impulso que el Tri intenta construir en este nuevo ciclo con la Fecha FIFA y expone las dificultades del equipo para sostener su juego cuando recibe un golpe. En este sentido, Álvaro Fidalgo y Johan Vásquez hablaron al terminar el partido, asumiendo la caída y cerrando filas con sus compañeros.

Álvaro Fidalgo atribuyó las fallas tras el primer gol de Estados Unidos

Álvaro Fidalgo dividió el partido en dos momentos. El mediocampista consideró que México encontró ritmo, presión y circulación durante el arranque, pero perdió paciencia después de que Estados Unidos tomara ventaja en el marcador.

Durante los primeros 20 o 25 minutos, el Tri logró instalarse en campo rival y generó ocasiones para abrir el marcador. La más clara llegó al minuto 3, cuando Giménez recibió un balón dentro del área, pero no consiguió definir solo ante el arco estadounidense.

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El equipo tampoco logró recuperarse de los errores posteriores. Rangel no controló un centro que quedó a disposición de Julian Hall en el primer gol y, más adelante, perdió el balón fuera del área durante una salida que Cavan Sullivan aprovechó para ampliar la ventaja.

Álvaro Fidalgo asumió la responsabilidad colectiva del plantel tras la goleada. REUTERS/Raquel Cunha
Álvaro Fidalgo asumió la responsabilidad colectiva del plantel tras la goleada. REUTERS/Raquel Cunha

El “Maguito” admitió que el resultado golpeó al plantel y terminaron pagando ante un rival que no perdonó los errores, sobre todo por el inicio que la Selección Mexicana tuvo: “Jodido, el resultado es doloroso, más por cómo empezó el equipo”.

El mediocampista no responsabilizó al guardameta ni al delantero. Para Fidalgo, las fallas que aparecieron pertenecen a un conjunto que no encontró respuestas para cambiar el rumbo del encuentro: “Aquí no falla uno, somos todos un equipo, una selección, un país, así que a seguir”.

Johan Vásquez muestra respaldo, pero no salva a ningún jugador

Johan Vásquez atendió a los medios como capitán de la Selección Mexicana. El defensor del Genoa reconoció que Rangel quedó expuesto en dos acciones decisivas, aunque rechazó que el análisis de la derrota terminara en un señalamiento individual.

El central explicó que todavía no había conversado en privado con el portero cuando pasó por zona mixta. Aún así, sostuvo que el vestidor respaldaba a todos sus integrantes y que el marcador no podía atribuirse solamente a un jugador.

Vásquez pidió tiempo para el proceso y señaló que los futbolistas deben mantenerse unidos incluso cuando los resultados no acompañen.

Johan Vásquez pide tiempo para el proceso del equipo con Rafa Márquez y rechaza los señalamientos individuales. REUTERS/Henry Romero
Johan Vásquez pide tiempo para el proceso del equipo con Rafa Márquez y rechaza los señalamientos individuales. REUTERS/Henry Romero

El capitán insistió en que el grupo no podía actuar de una forma en los triunfos y de otra cuando cometía errores: “Creo que hay que darle un poco de tiempo, no me gusta decir de una sola persona”.

El zaguero consideró que México ejecutó algunos aspectos trabajados durante los entrenamientos y que los jugadores recién integrados avanzaban en su adaptación.

Aun así, admitió que Estados Unidos aprovechó los descuidos y que el Tri no respondió con la claridad necesaria: “Somos todos aquí, somos un equipo, una familia y no se trata solamente de uno. Ni cuando ganamos ni cuando perdemos”.

En este sentido, la autocrítica de Johan fue directa. No distinguió entre quienes arrancaron el encuentro, ingresaron desde la banca, fallaron una ocasión o cometieron una pérdida en zona baja: “Hoy no voy a hablar de uno individual, fuimos todos los que fallamos, no se salva ninguno”.

El Tri tendrá ante Chile la oportunidad de corregir el rumbo

La Selección Mexicana llegará al cierre de la Fecha FIFA sin una sola victoria. El equipo empató ante Colombia y Perú, antes de caer en el Clásico de Concacaf en un partido que dejó asuntos pendientes.

Vásquez identificó la frustración como uno de los problemas que aparecieron cuando México perdió el control del juego. El central consideró que el equipo abandonó sus asociaciones y buscó soluciones individuales en lugar de volver a las bases de Márquez: “Teníamos que controlar las emociones. En un partido así, uno se desespera”.

El Tri se enfrenta a Chile el martes 6 de octubre en Los Ángeles para concluir la Fecha FIFA. (Foto: Kirby Lee-Imagn Images)
El Tri se enfrenta a Chile el martes 6 de octubre en Los Ángeles para concluir la Fecha FIFA. (Foto: Kirby Lee-Imagn Images)

Fidalgo, por su parte, compartió esa necesidad de corrección. El mediocampista del Real Betis reconoció que será difícil encontrar elementos positivos después de recibir tres goles, pero planteó que el equipo deberá usar el siguiente encuentro para responder desde el juego y no sólo desde el discurso.

Chile será el rival del Tri el martes 6 de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum. El partido pondrá bajo atención a Rangel, Giménez y al resto del plantel, después de una noche para el olvido.

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