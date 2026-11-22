Filas de camiones y unidades de carga pesada permanecen detenidas a lo largo de las vías de acceso a un centro logístico de mercado Libre en la zona de El Peral, en Cuautitlán Izcalli. Las tomas registradas desde un vehículo en movimiento muestran decenas de tráileres formados sobre las vialidades aledañas a los almacenes, provocando retrasos y afectaciones a la circulación vehicular en dirección a la autopista México-Querétaro.

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Luego de varios días de tráfico que afectaron la movilidad en el corredor de El Peral, la autopista México-Querétaro y la carretera Cuautitlán-Teoloyucan, el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli informó que logró desfogar un poco la circulación en esta zona mediante operativos viales y revisiones a las condiciones de acceso y operación de los parques logísticos.

De acuerdo con el gobierno municipal, las acciones permitieron mejorar el tránsito en El Peral y en la autopista México-Querétaro, con dirección al norte, donde durante los últimos días se registraron complicaciones para automovilistas y habitantes de los municipios de Huehuetoca, Tepotzotlán, Teoloyucan, Coyotepec, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli.

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La problemática de movilidad estuvo relacionada con las filas de vehículos de carga y las maniobras de ingreso a los centros logísticos y de distribución establecidos en este corredor industrial, situación que provocó afectaciones en importantes vialidades de la región ante la saturación y la falta de vías alternas.

Ante este escenario, las autoridades municipales pusieron en marcha una estrategia de coordinación entre distintas dependencias para agilizar el tránsito y revisar las condiciones en las que operan las empresas de la zona.

Implementan operativo vial en El Peral

Autopista México-Querétaro en el tramo de Cuautitlán Izcalli, Edomex afectada por la espera de que unidades sean admitidos en los distintos Cedis de la zona, ocasionando un tráfico y caos vial en la zona (especial)

Como parte de estas medidas, durante este sábado se desplegó un dispositivo de apoyo vial en el corredor de El Peral, con la participación de personal de la Subdirección de Orden Vial, motopatrullas municipales y elementos de la Policía Estatal.

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Los efectivos realizaron labores de agilización del tránsito, regulación de cruces y cortes estratégicos de circulación para facilitar el desplazamiento de los vehículos y evitar que las filas continuaran extendiéndose hacia la autopista México-Querétaro.

La intervención tuvo como objetivo recuperar la movilidad en uno de los puntos que registraron mayores complicaciones, debido al flujo de transporte de carga y las dificultades para ingresar a los parques logísticos.

El gobierno municipal señaló que estas acciones forman parte de un esfuerzo para mantener el orden vial y reducir las afectaciones a quienes utilizan diariamente las vialidades de Cuautitlán Izcalli.

Revisan operación de parques logísticos

Supervisión a CEDIS de Cuautitlán Izcalli Edomex tráfico autopista México-Querétaro (Foto: Gob. Cuautitlán Izcalli)

De manera paralela al operativo de tránsito, la Dirección de Desarrollo Económico comenzó desde el mediodía visitas a los centros logísticos y de distribución establecidos en la zona.

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El propósito de estas inspecciones fue revisar las condiciones de operación de las empresas, particularmente las maniobras de acceso y salida de las unidades de carga, así como los procedimientos que pueden generar filas sobre las vialidades.

Uno de los aspectos centrales de esta estrategia es evitar que los vehículos pesados permanezcan detenidos sobre las carreteras mientras esperan ingresar a los centros de distribución, pues esta situación está provocando congestionamientos que afectan a miles de usuarios.

En este contexto, el gobierno de Cuautitlán Izcalli informó que Mercado Libre atendió el llamado de las autoridades y realizó una revisión de su operación logística. Según el comunicado municipal, la participación de esta empresa contribuyó a aliviar un poco la carga vehicular en el corredor de El Peral y las vialidades cercanas, sin embargo la filas de camiones de carga continuaron.

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Continuará coordinación para evitar nuevos congestionamientos

Autopista México-Querétaro Cuautitlán Izcalli Edomex Cedis tráfico caos vial

El gobierno municipal aseguró que las acciones de coordinación y seguimiento continuarán en El Peral, con la intención de mantener una circulación ordenada y prevenir las afectaciones en este corredor.

Cabe recordar que en los últimos días, las filas de tractocamiones en espera de ingresar a los centros de distribución han llegado a detener la circulación de la autopista.

Esta situación también ha saturado las avenidas El Peral y Circunvalación y sus cruces con la carretera Cuautitlán–Teoloyucan, con afectaciones para las familias, las personas que se trasladan a sus centros de trabajo y el transporte público.

En esta zona se encuentran los parques y complejos logísticos El Peral, IMK Xhala, FXI México, el del fideicomiso de HSBC México, LX Pantos, Nueva Walmart de México y World Park Cuautitlán. En el corredor operan centros de distribución y empresas como Mercado Libre, AliExpress, Sodisa, TIP, Corina, Marva, Absormex, Gaia, Motus Integrated Technologies y Mary Kay, entre otras, que en algunos casos han saturado la zona por el exceso de unidades que deben esperar horas estacionadas para poder ser ingresadas y puedan descargar sus mercancías, afectando a miles de vecinos.

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La atención al problema también contempla mantener el diálogo con las empresas de transporte, logística y distribución, debido a que sus actividades tienen un impacto directo en la movilidad de las vialidades que conectan a Cuautitlán Izcalli con otros municipios del Valle de México.

La autopista México-Querétaro es una de las principales vías de comunicación para el transporte de mercancías y el traslado de miles de personas, por lo que las autoridades municipales buscan evitar que las operaciones de los parques industriales y logísticos vuelvan a generar congestionamientos que comprometan su funcionamiento.