Para Checo Pérez, el circuito soñado de Fernando Alonso sería un total desastre en la actual Fórmula 1

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Fernando Alonso tuvo la oportunidad de diseñar el circuito de Fórmula 1 que consideraría perfecto y, para hacerlo, eligió tres sectores de diferentes pistas que actualmente forman parte del calendario.

Durante un evento en el que compartió la palabra con otros pilotos, al bicampeón del mundo le pidieron seleccionar sus partes favoritas de distintos trazados. El español no dudó demasiado y armó una combinación entre Suzuka, Spa-Francorchamps y Barcelona.

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Sin embargo, Sergio “Checo” Pérez, piloto de Cadillac, detectó rápidamente una dificultad que tendría este circuito imaginario con las características de los monoplazas bajo el reglamento de 2026.

Suzuka, Spa y Barcelona: las elecciones de Alonso

Un trazado dividido en tres secciones de distintos colores ilustra el circuito ideal propuesto por Fernando Alonso: Suzuka en rojo para el sector 1, Spa en azul para el sector 2 y Barcelona en amarillo para el sector 3. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera elección de Alonso fue el sector uno de Suzuka. El español se quedó con la sección que incluye las famosas curvas en forma de “S” del circuito japonés.

Para el segundo tramo de su recorrido ideal, Alonso eligió el sector dos de Spa, ubicado en el bosque de las Ardenas. Esta parte del trazado belga destaca por sus largas secciones rápidas y fluidas.

Finalmente, el piloto de Aston Martin escogió el sector tres de Barcelona para cerrar la vuelta.

Así, el circuito diseñado por Alonso estaría compuesto por tres sectores provenientes de algunos de los trazados más reconocidos de la Fórmula 1: el primero de Suzuka, el segundo de Spa y el tercero de Barcelona.

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Checo Pérez advierte sobre el “clipping”

(REUTERS/Ramil Sitdikov)

Aunque la combinación propuesta por Alonso resultó atractiva, Checo Pérez señaló de inmediato un problema que tendría este trazado con la normativa de motores de 2026.

Las nuevas unidades de potencia cuentan con una distribución de potencia del 50% entre el motor de combustión interna y la batería, por lo que la administración de la energía eléctrica se volvió especialmente importante.

Cuando un circuito exige demasiado tiempo con el acelerador a fondo y no ofrece suficientes zonas de frenada fuerte para recuperar energía, la batería puede quedarse sin carga. Esto provoca una pérdida repentina de velocidad máxima en las rectas, fenómeno conocido como “clipping”.

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Precisamente por las características de los sectores elegidos por Alonso, Pérez consideró que el circuito tendría un problema importante con este fenómeno.

“Habrá mucho clipping en ese circuito”, comentó Checo.

Alonso respondió de inmediato con una sonrisa y aprovechó para hacer referencia al proyecto de motores Honda de Aston Martin.

“Para nosotros no”, respondió el español, provocando las risas de los presentes.

El circuito imaginado por Alonso solamente podría existir en un simulador, pero la observación de Pérez puso sobre la mesa uno de los principales retos que plantea el reglamento de 2026: la gestión de la energía es fundamental para mantener el rendimiento de los monoplazas en las rectas.

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