Ni el Clásico Nacional ni el Regio: Chivas vs Atlas es la verdadera rivalidad más antigua del fútbol mexicano

El Clásico Tapatío se ha convertido en uno de los encuentros más esperados de la temporada en la Liga MX. (@Chivas)

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En el fútbol mexicano existen rivalidades que paralizan regiones enteras, pero ninguna posee el arraigo histórico, la tradición y la carga cultural del Clásico Tapatío. Cuando Chivas y Atlas saltan a la cancha, la Perla de la Perla de la Fe, Guadalajara, se divide en dos opuestos irreconciliables.

De un lado, la tradición de jugar exclusivamente con futbolistas mexicanos e identificarse con las clases populares que dieron origen al apodo de las “Chivas Rayadas”; del otro, la distinción académica, el estilo vistoso y la fidelidad incondicional de una afición que hizo de la “Academia” y los “Rojinegros” una religión de resistencia.

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Con más de un siglo de enfrentamientos ininterrumpidos, este choque representa la rivalidad más antigua del balompié profesional en México, superando por décadas a cualquier otro derbi nacional.

En este encuentro no solo se juegan tres puntos, también el orgullo de una ciudad. (Amazon Prime)

Los orígenes de la rivalidad: una fractura social y deportiva

El nacimiento del Clásico Tapatío se remonta a 1916. Tras la fundación del Atlas por jóvenes tapatíos de familias adineradas que habían regresado de estudiar en Inglaterra —donde aprendieron la práctica del football—, el choque contra el Guadalajara (fundado en 1906) fue inevitable. El primer encuentro documentado entre ambas escuadras se disputó en los campos de la colonia Vallarta, marcando el inicio de una pugna que trascendió lo deportivo para convertirse en un fenómeno sociocultural.

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Desde sus primeros años, el enfrentamiento estuvo aderezado por tensiones sociales. Mientras el Guadalajara agrupaba a la clase trabajadora y a los sectores populares de la ciudad, el Atlas representaba a la élite burguesa. Esta distinción social se diluyó con el paso de las décadas, pero el folklore, los motes despectivos —como el célebre apodo de “Chivas” que los atlistas intentaron usar como burla y que terminó convertido en orgullo rojiblanco— y el fervor comunitario permanecieron intactos.

Durante la época amateur y el posterior nacimiento de la Primera División en la década de 1940, la supremacía del fútbol nacional residía con frecuencia en la capital de Jalisco. Cada duelo entre rojiblancos y rojinegros no solo definía el orgullo de la ciudad, sino que en múltiples ocasiones determinaba al campeón de liga o al poseedor de las copas locales.

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Tubo Gómez en Clásico Tapatío (Foto: Rebaño Pasión)

¿Quién se ha llevado más victorias?

A lo largo de más de 240 partidos oficiales que abarcan la época amateur, la era profesional de la Liga MX, la Copa México, el Campeón de Campeones y las liguillas por el título, la balanza histórica favorece ligeramente al Club Deportivo Guadalajara. Sin embargo, la brecha nunca ha sido lo suficientemente amplia como para restar dramatismo a cada edición:

Dominio Rojiblanco: las Chivas encabezan el registro histórico en victorias totales tanto en torneos cortos como en la época previa, impulsadas por las épocas doradas del “Campeonísimo” en los años 50 y 60.

Resistencia Rojinegra: el Atlas ha firmado lapsos de claro dominio local, destacando la época del equipo de Ricardo La Volpe a finales de los noventa y su histórico bicampeonato entre 2021 y 2022.

Sedes Míticas: el parque Oblatos, el Estadio Jalisco —casa compartida durante más de cinco décadas— y el Estadio Akron han atestiguado la evolución de una batalla deportiva que rara vez defrauda en intensidad.

A lo largo de la historia han tenido batallas dignas de recordarse. (Twitter/ @Chivas)

Los mejores encuentros en la historia del Clásico Tapatío

A lo largo de más de cien años de historia, ciertos partidos han quedado grabados a fuego en la memoria de la afición jalisciense por su dramatismo, la calidad del espectáculo o la trascendencia del resultado.

1. Atlas 4-3 Chivas (1951): El título histórico del Zorro

En la jornada final de la temporada 1950-51, el destino cruzó a ambos rivales con el título de liga en juego. Un Atlas pletórico llegaba con la oportunidad matemática de coronarse por primera vez en su historia, pero enfrente tenía a su acérrimo rival dispuesto a arruinarle la fiesta. En un duelo dramático lleno de alternativas ofensivas, un penal convertido por Edwin Cubero selló el triunfo 4-3 para los Zorros, dándoles su primer campeonato de Primera División y consolidando este partido como uno de los pasajes más sagrados de la mitología rojinegra.

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2. Chivas 5-2 Atlas (Clausura 2009): La exhibición de Marco Fabián

Las Liguillas de torneos cortos han servido como escenario ideal para duelos de alta vibración. En los Cuartos de Final Vuelta del Clausura 2009, disputados en la cancha del Estadio Jalisco, Chivas brindó un recital de fútbol ofensivo. En una noche pletórica de un joven Marco Fabián de la Mora, quien se destapó con un triplete memorable, el Rebaño Sagrado goleó 5-2 al Atlas (global 5-3), dejando una de las actuaciones individuales más brillantes vistas en la historia reciente del derbi.

3. Atlas 3-3 Chivas (Clausura 2013): La locura del Estadio Jalisco

Considerado por muchos analistas como uno de los Clásicos Tapatíos más espectaculares de la era moderna. Atlas, que peleaba en la parte alta de la tabla, se puso en ventaja rápidamente, pero Chivas remontó el marcador con anotaciones de Marco Fabián y Rafael Márquez Lugo. El partido se convirtió en un choque de ida y vuelta a ritmo frenético que terminó con un empate 3-3 repleto de golazos, expulsiones y atajadas milagrosas en ambas porterías que mantuvieron al público al borde del colapso durante los noventa minutos.

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4. Chivas 4-1 Atlas (Liguilla Clausura 2015): La consagración de Marco Fabián en el Jalisco

En los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2015, el Estadio Jalisco presenció otro capítulo histórico. Tras un empate sin goles en la ida, Chivas desató una tormenta ofensiva comandada nuevamente por Marco Fabián, autor de tres goles de factura impecable. El triunfo 4-1 del Rebaño no solo significó la eliminación del Atlas en su propio estadio, sino que se vio empañado por la invasión de aficionados rojinegros al terreno de juego, reflejando la máxima tensión que envuelve a esta rivalidad cuando se disputan instancias definitivas.

5. Chivas 1-1 Atlas (Global 2-3, Liguilla Clausura 2022): El camino al Bicampeonato

En los Cuartos de Final del Clausura 2022, el Atlas de Diego Cocca llegaba como el campeón defensor buscando revalidar su corona. Tras ganar 1-2 en el Estadio Akron con doblete de Jeremy Márquez, la Vuelta en el Estadio Jalisco terminó en un vibrante 1-1 donde los Zorros supieron aguantar los embates desesperados de Chivas. Esa eliminatoria sirvió como el impulso definitivo para que el conjunto rojinegro consiguiera a la postre el histórico bicampeonato de la Liga MX.

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El 2022 formó una parte especial para la historia rojinegra. (REUTERS/Henry Romero)

Figuras emblemáticas que marcaron el ‘derbi’

El historial del Clásico Tapatío no se comprende sin los nombres propios que le dieron lustre. Por el lado del Guadalajara, leyendas de la talla de Salvador ‘Chava’ Reyes, Javier ‘Chicharito’ Hernández, Omar Bravo —máximo goleador en la historia del Rebaño— y Marco Fabián dejaron una huella imborrable marcando goles decisivos ante el acérrimo rival.

En las filas del Atlas, figuras históricas como Edwin Cubero, Daniel ‘El Ruso’ Brailovsky, Robert de Pinho —recordado por su célebre gol donde dejó a varios defensas en el camino en 2004—, Juan Pablo Rodríguez y más recientemente Julián Quiñones y Camilo Vargas se erigieron como héroes atlistas en las batallas contra el conjunto rojiblanco.

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Más allá de los esquemas tácticos, los goles y las estadísticas acumuladas en más de una centuria de enfrentamientos, el Clásico Tapatío se vive en las calles, los mercados, las escuelas y las oficinas de Guadalajara durante toda la semana previa. Las apuestas entre amigos, las mantas colgadas en los balcones y las caravanas hacia el estadio forman parte del tejido social jalisciense.

En cada edición, Chivas y Atlas no solo disputan tres puntos dentro de la tabla general de la Liga MX; ponen en juego la hegemonía de la ciudad, el orgullo de sus tribunas y el derecho de presumir la victoria en la cuna del fútbol mexicano.

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