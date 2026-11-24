El cantante Leonardo Aguilar posa con sombrero vaquero junto a una fotografía que muestra el anillo de compromiso entregado a Adriana Caballero. (@leonardoaguilaroficial)

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Leonardo Aguilar entrega un anillo de compromiso a su novia Adriana Caballero Fridstein, según una historia de Instagram publicada por el propio cantante en su cuenta oficial. La imagen, tomada al aire libre, muestra a la pareja sonriente mientras ella extiende la mano para mostrar el anillo con un diamante central tipo solitario.

El gesto llega apenas 13 días después de que el cantante descartara públicamente la boda. El 10 de noviembre, en entrevista con el programa Ventaneando, Leonardo Aguilar había señalado que, aunque se sentía profundamente enamorado y pensaba en Adriana Caballero como su futura esposa, la posibilidad de casarse seguía descartada porque su prioridad era la carrera musical.

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Leonardo Aguilar había descartado una boda cercana con Adriana Caballero

“Primero mi carrera”, expresó con firmeza Leonardo Aguilar cuando se le preguntó directamente sobre sus planes de matrimonio. Dos días después repitió el mensaje: “Sigo muy enamorado”, dijo, sin adelantar ningún paso hacia el altar.

Adriana Caballero exhibe su anillo de compromiso junto al cantante Leonardo Aguilar tras aceptar su propuesta matrimonial. (@leonardoaguilaroficial)

Esas declaraciones contrastan con la imagen difundida este lunes, donde el anillo en la mano de Adriana Caballero confirma un cambio de postura en menos de dos semanas. El cantante no acompañó la publicación con un mensaje escrito; dejó que la fotografía hablara por sí sola.

Quién es Leonardo Aguilar

Leonardo Aguilar es cantante de regional mexicano, hijo del también cantante Pepe Aguilar y hermano de Ángela Aguilar. Forma parte de una de las familias más conocidas de la música mexicana y ha construido su propia carrera con temas como “Lo busqué” y “Bandido de amores”.

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Es también cuñado de Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, con quien ha grabado colaboraciones musicales. A diferencia de su hermana, Leonardo ha mantenido históricamente un perfil reservado sobre su vida sentimental, aunque en los últimos meses habló con mayor apertura sobre su relación con Caballero.

En plena nueva etapa como solista, Leonardo Aguilar busca que el público lo conozca por su trabajo y no solo por el linaje musical de su familia. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

Quién es Adriana Caballero Fridstein

Adriana Caballero Fridstein es originaria de Villahermosa, Tabasco, y tiene 25 años. Es licenciada en Imagen Pública y cuenta con estudios en teatro musical, formación que combina con su trabajo actual como consultora en relaciones públicas.

Caballero dirige su propio negocio de asesoría de imagen. En 2024 participó en el certamen Flor de Tabasco, donde llegó a finalista dentro del Top 3, y fue embajadora del municipio de Centro durante la Feria Tabasco de ese año.

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La relación se hizo pública en abril tras meses de especulación

El noviazgo entre Leonardo Aguilar y Adriana Caballero se confirmó de forma oficial en abril, cuando el cantante compartió en Instagram una fotografía junto a ella por el cumpleaños de la modelo, con el mensaje: “Feliz cumpleaños, mi chaparrita preciosa. Te amo”.

La supuesta relación sentimental entre Leonardo Aguilar y Adriana Caballero Fridstein genera especulaciones en redes sociales (RS)

Antes de esa confirmación, ya circulaban imágenes de ambos juntos en el cumpleaños de Christian Nodal, lo que había disparado los primeros rumores sobre una relación “muy estable desde hace tiempo”. La pareja mantuvo bajo perfil la mayor parte de su noviazgo, en línea con la discreción que Leonardo ha mostrado frente a su vida privada.

El anuncio del compromiso ocurre en un momento de alta exposición mediática para la familia Aguilar, marcado por las polémicas públicas entre Ángela Aguilar, Nodal y Emiliano Aguilar, medio hermano de Leonardo. Hasta el momento, ni el cantante ni Caballero han emitido declaraciones adicionales sobre la fecha de la boda ni sobre los detalles de la propuesta.

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