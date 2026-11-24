Un plato equilibrado con verduras, quinua y huevo se acompaña de un glucómetro y un reloj de arena para promover el control nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La diabetes es una de las enfermedades con mayor prevalencia en México y el mundo y con la que millones de personas deben aprender a vivir un vez que son diagnosticados.

Y aunque muchos piensan que tener esta enfermedad significa dejar de comer cosas deliciosas, en realidad puede ser una oportunidad para llevar una vida más sana y para incluir en tu dieta alimentos llenos de valor nutricional.

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Es por eso que aquí te damos algunas ideas de desayunos para personas con diabetes que incluyen alimentos ricos en fibra y otros nutrientes que son especialmente benéficos para ayudar a controlar los niveles de glucosa en la sangre.

Una tostada integral con aguacate, espinaca y huevo poché resalta un desayuno nutritivo que incluye fibra, grasas monoinsaturadas y proteínas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué desayunar si tienes diabetes: cinco ideas fáciles y rápidas para iniciar el día

Para un desayuno que ayude a controlar la glucosa, combina proteína, fibra, una porción moderada de carbohidratos de calidad y agua, café o té sin azúcar.

La cantidad adecuada de carbohidratos cambia según el tratamiento, el uso de insulina y las indicaciones médicas.

Huevos con verduras y tortilla de maíz Prepara dos huevos revueltos con espinaca, jitomate, champiñones o nopales. Acompaña con una o dos tortillas de maíz y aguacate. Yogur griego natural con frutos rojos y nueces Elige yogur natural sin azúcar. Añade una porción pequeña de fresas o moras, una cucharada de chía y nueces o almendras. Avena sin azúcar con canela y crema de cacahuate Cocina avena natural con agua o leche sin azúcar. Agrega canela, una cucharada de crema de cacahuate sin azúcar y unas cuantas fresas o manzana picada. Pan integral con aguacate y huevo Usa una rebanada de pan integral, agrega aguacate machacado, un huevo cocido o estrellado y jitomate. Evita acompañarlo con jugo, mermelada o embutidos. Tacos de nopales con queso panela Sirve nopales asados con queso panela, pico de gallo y tortillas de maíz. Es una opción con fibra, proteína y pocos carbohidratos refinados.

Vaso con capas de yogurt y frutos rojos frescos como fresa, frambuesa y mora, postre ligero y natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evita cereales azucarados, pan dulce, licuados con azúcar, jugos y yogures endulzados. La fruta entera suele ser preferible al jugo porque conserva la fibra.

Si usas insulina o tomas medicamentos que pueden bajar la glucosa, ajusta las porciones con tu médico o nutriólogo.

Alimentos con más beneficios para las personas con diabetes y fáciles de incluir en la alimentación

Las personas con diabetes no necesitan alimentos “prohibidos”, sino elegir con mayor frecuencia opciones con fibra, proteína, grasas saludables y carbohidratos de mejor calidad, además de cuidar las porciones.

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Entre los principales alimentos con beneficios para controlar la glucosa, y que suelen ser fáciles de incluir en la dieta, se encuentran los siguientes:

Verduras sin almidón: nopales, espinaca, brócoli, calabacita, jitomate, pepino, champiñones y col. Aportan fibra y tienen poco impacto en la glucosa. Úsalas en huevos, sopas, tacos o ensaladas.

Leguminosas: frijoles, lentejas, garbanzos y habas. Dan proteína vegetal y fibra. Una opción práctica es agregarlas a ensaladas, caldos o como acompañamiento de pollo, pescado o huevo. Como también contienen carbohidratos, conviene moderar la porción.

Granos integrales: avena natural, tortillas de maíz, pan integral, arroz integral y quinoa. Tienen más fibra que las versiones refinadas. Cambia el pan blanco por integral o el cereal azucarado por avena sin azúcar.

Fruta entera: fresas, moras, manzana, pera, naranja, guayaba y durazno. La fruta sí puede formar parte de la alimentación; es mejor comerla completa que tomarla en jugo. Combinarla con yogur natural, nueces o queso ayuda a hacer una colación más completa.

Proteínas magras: huevo, pollo, pescado, atún en agua, queso panela, yogur griego natural, tofu y carnes sin exceso de grasa. Son fáciles de añadir al desayuno o a la cena y ayudan a dar saciedad.

Pescados grasos: salmón, sardina y atún. Aportan omega-3; las sardinas enlatadas en agua son una alternativa económica y rápida para tostadas horneadas, ensaladas o tacos.

Nueces y semillas: almendras, cacahuates naturales, nuez, chía, linaza y pepitas. Aportan grasas insaturadas y fibra. Úsalas en cantidades pequeñas, por ejemplo una cucharada de chía en yogur o un puño pequeño de nueces como colación.

Aguacate y aceite de oliva: son fuentes de grasas insaturadas. Puedes añadir aguacate a tacos, ensaladas y huevos, o usar aceite de oliva para cocinar verduras.

Lácteos sin azúcar añadida: yogur natural o griego natural y leche sin azúcar. Revisa la etiqueta: muchos yogures de sabor tienen azúcar añadida.

Un glucómetro digital marca 120 junto a una selección de pan integral, legumbres, cereales y frutas sobre una tabla de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reduce refrescos, jugos, pan dulce, cereales endulzados, galletas y alimentos ultraprocesados.

El plan debe ajustarse si la persona usa insulina, tiene enfermedad renal o toma fármacos que bajan la glucosa, pues las porciones y horarios pueden cambiar.