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Gran Premio de México albergará una carrera de la Fórmula 2 por primera vez en 2027

Durante el fin de semana que se correrá el Gran Premio de México en la F1, los aficionados que acudan al Autódromo Hermanos Rodríguez podrán disfrutar de esta carrera previa con dos pilotos mexicanos presentes

Durante el fin de semana que se correrá el Gran Premio de México en la F1, los aficionados que acudan al Autódromo Hermanos Rodríguez podrán disfrutar de esta carrera previa con dos pilotos mexicanos presentes. (Néstor Hernández Molina)
Durante el fin de semana que se correrá el Gran Premio de México en la F1, los aficionados que acudan al Autódromo Hermanos Rodríguez podrán disfrutar de esta carrera previa con dos pilotos mexicanos presentes. (Néstor Hernández Molina)
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La Fórmula 2 dio a conocer a través de una conferencia de prensa que el Gran Premio de México integrará por primera vez una fecha del campeonato en 2027, con carreras programadas en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el mismo fin de semana de la Fórmula 1.

Dicha categoría llegará a la Ciudad de México como parte de su calendario oficial de 14 rondas para la temporada 2027. Las actividades de Fórmula 2 funcionarán como antesala de la carrera de Fórmula 1, por lo que los aficionados podrán ver acción en pista antes de la participación de Sergio “Checo” Pérez.

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Conferencia de prensa anuncio Fórmula 2 (Néstor Hernández Molina)
Conferencia de prensa anuncio Fórmula 2 (Néstor Hernández Molina)

La inclusión de México representa una nueva oportunidad para los pilotos nacionales que compiten en la categoría. Rafael Villagómez y Noel León podrían correr ante el público mexicano en el trazado ubicado dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Rafael Villagómez y Noel León buscarán correr ante su gente

Rafael Villagómez habla por micrófono sentado en un escenario durante un evento público. En el panel posterior figuran logotipos del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Turismo y el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA. Junto a él se encuentra otro participante en traje formal ante la audiencia.

Rafael Villagómez forma parte de Van Amersfoort Racing y compite en una categoría que suele ser el paso previo para llegar a la Fórmula 1. El mexicano tendrá la posibilidad de medirse en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una pista que conoce por su trayectoria en las series de desarrollo.

Villagómez
Rafael Villagómez se convierte en piloto de Van Amersfoort Racing para la temporada 2024 de la Formula 2. (X/Van Amersfoort Racing)

Villagómez suma experiencia en campeonatos internacionales y buscará aprovechar la fecha en casa para pelear por los primeros puestos. El piloto mexicano llegará a un escenario distinto al resto del calendario, con una afición que acostumbra llenar las tribunas durante el fin de semana del Gran Premio.

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El piloto Noel León habla durante una conferencia de prensa en México frente a medios de comunicación. El deportista interviene sentado en un panel junto a otros participantes ante un telón corporativo con logotipos de patrocinadores y del campeonato automovilístico. (Néstor Hernández Molina)

Noel León también aparece como uno de los nombres mexicanos que podrían competir en la Fórmula 2 en la Ciudad de México. El volante de Campus Racing tendrá la oportunidad de disputar una carrera frente a los aficionados nacionales, en una categoría que reúne a pilotos de diversas academias de Fórmula 1.

Noel León. (@formula2 / Instagram)
Noel León. (@formula2 / Instagram)

La presencia de ambos corredores permitiría que el público mexicano siga de cerca a dos de los pilotos que buscan abrirse paso en las categorías internacionales. La jornada también daría mayor visibilidad a las rutas de formación que existen antes de alcanzar la máxima categoría del automovilismo.

La llegada de la Fórmula 2 al país formará parte de las actividades de soporte del Gran Premio de México. Federico González Compeán, director general del evento, sostuvo que la fecha permitirá a los jóvenes pilotos mexicanos competir frente a su afición.

El medio también reportó que Bruno Michel, director ejecutivo de la FIA Fórmula 2, señaló que la inclusión de la Ciudad de México acercará la categoría a nuevas audiencias y ampliará la variedad de circuitos en los que competirán los pilotos durante 2027.

La fecha mexicana formará parte de un calendario de 14 rondas

El Autódromo Hermanos Rodríguez se alista para recibir la Fórmula 2. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El Autódromo Hermanos Rodríguez se alista para recibir la Fórmula 2. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La temporada 2027 de la Fórmula 2 tendrá 14 fechas en distintos continentes. México y Estambul se integrarán como las principales novedades de un campeonato que acompaña a la Fórmula 1 en varios de sus eventos.

La ronda en el Autódromo Hermanos Rodríguez se realizará en octubre, antes del cierre de temporada previsto en Qatar y Abu Dhabi. El calendario mantendrá circuitos europeos y otras paradas en Asia, Oceanía y América.

La llegada de la Fórmula 2 también dará al Gran Premio de México una cartelera más amplia. Los asistentes podrán seguir las prácticas, clasificación y carreras de la categoría antes de la actividad de Fórmula 1, en un fin de semana que reunirá a los principales seriales de formación del automovilismo internacional.

Para Villagómez y León, la posibilidad de competir en el país tendría un valor adicional. Ambos podrían buscar un resultado en el mismo circuito donde Checo Pérez ha protagonizado sus participaciones como piloto de Fórmula 1 ante la afición mexicana.

La Fórmula 2 se ha consolidado como una plataforma para pilotos que aspiran a llegar a la parrilla de Fórmula 1. Por sus pistas han pasado corredores como George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri y Andrea Kimi Antonelli antes de dar el salto a la categoría principal.

La fecha de 2027 marcará la primera vez que el campeonato dispute una ronda oficial en México. El Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá a los monoplazas de Fórmula 2 en un fin de semana que también contará con la presencia de Checo Pérez y la Fórmula 1.

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