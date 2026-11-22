Twenty One Pilots en el Corona Capital. (OCESA: Laura Villegas)

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El segundo día del Corona Capital 2026 reunió a miles de asistentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez para una jornada que pasó por el pop alternativo, el indie, la electrónica y el rock. Baby Queen, Princess Chelsea, Balu Brigada, BØRNS, Black Veil Brides, The Offspring y Underworld marcaron el recorrido de la tarde y la noche antes del cierre de Twenty One Pilots.

El sábado 21 de noviembre tuvo su mayor concentración frente al escenario Corona. Desde horas antes, los fans de Twenty One Pilots comenzaron a ocupar los lugares más cercanos a la tarima para ver al dúo conformado por Tyler Joseph y Josh Dun.

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La banda originaria de Columbus, Ohio, cerraron su gira The Clancy Tour: Breach ante un público que se mantuvo activo durante toda la presentación. La banda anunció una pausa temporal de tiempo indefinido en los escenarios después de su actuación en la Ciudad de México.

“No se nos ocurre un lugar mejor que la CDMX para hacerlo”, dijo Tyler Joseph al referirse al final de este ciclo. La frase provocó una reacción inmediata entre los asistentes, que respondieron con gritos y aplausos antes de que el show retomara su ritmo.

Twenty One Pilots cerró el sábado con un público que esperó durante horas

La espera por Twenty One Pilots comenzó mucho antes de las 23:00. Mientras otros actos ocupaban los escenarios del festival, una parte importante de sus seguidores decidió mantenerse frente al escenario Corona para asegurar un lugar cerca de la banda.

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Twenty One Pilots en el Corona Capital. (OCESA: Laura Villegas)

Cuando Tyler Joseph y Josh Dun aparecieron, el espacio frente a la tarima ya estaba lleno. Los primeros acordes encontraron a un público preparado para cantar, saltar y acompañar cada movimiento de los músicos.

La energía se sostuvo de principio a fin. El dúo alternó canciones de distintas etapas de su carrera con secuencias diseñadas para mantener a la audiencia en contacto directo con el escenario.

“Jumpsuit” fue parte de las canciones que elevaron la respuesta de los asistentes. El tema abrió uno de los tramos de mayor intensidad, con Joseph al frente y Dun sosteniendo desde la batería el pulso de la interpretación.

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El repertorio recuperó canciones de Blurryface, álbum lanzado en 2015, entre ellas “Tear in My Heart” y “Ride”. Durante esta última, la banda invitó a un fan al escenario para cantar el coro junto a ellos.

La relación con el público fue uno de los ejes del espectáculo. Tyler Joseph bajó varias veces del escenario para acercarse a las primeras filas. En un par de ocasiones, el cantante se lanzó hacia plataformas circulares sostenidas por los asistentes. Los fans las levantaron mientras Joseph “surfeaba” entre la multitud, en una de las escenas más memorables de la noche.

El dúo también interpretó un cover de “Seven Nation Army”, de The White Stripes. El riff fue reconocido de inmediato y generó otro canto colectivo antes de que la banda retomara su propio repertorio.

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El cierre confirmó la cercanía y el cariño mutuo entre Twenty One Pilots y sus seguidores: el público recibió cada canción con gritos de emoción y cantó las letras a todo pulmón.

La presentación concluyó media hora antes de lo previsto. Aun así, el cierre no alteró el ánimo de los asistentes, que mantuvieron la intensidad hasta la despedida de la banda.

Twenty One Pilots en el Corona Capital. (Gisell Yazmín Pinzón Roldán)

Pierce The Veil y The Offspring llevaron el post-hardcore y el punk a los escenarios principales

Pierce The Veil elevó la intensidad del escenario Corona antes del cierre de Twenty One Pilots. La banda inició con un fragmento de “El rey”, de José Alfredo Jiménez, y siguió con un repertorio que reunió “Caraphernelia”, “Bulls in the Bronx”, “Emergency Contact”, “Besitos” y “King for a Day”.

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El grupo también interpretó “Where Is My Mind?”, de Pixies. La versión se integró a un show que conectó con el público a través de guitarras pesadas, coros multitudinarios y una respuesta sostenida desde el campo frente al escenario principal.

La actuación marcó el debut de Pierce The Veil en el Corona Capital. Vic Fuentes, quien tiene raíces mexicanas, encabezó un set que dejó al público listo para el tramo final de la noche.

En el escenario Doritos, The Offspring construyó una celebración punk con canciones como “Come Out and Play”, “All I Want”, “Want You Bad”, “Bad Habit”, “Why Don’t You Get a Job?”, “Pretty Fly (for a White Guy)”, “The Kids Aren’t Alright”, “You’re Gonna Go Far, Kid” y “Self Esteem”.

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La banda también incluyó fragmentos de “Paranoid”, de Black Sabbath, y “Crazy Train”, de Ozzy Osbourne. Las versiones encendieron los mosh pits frente a un escenario decorado con esqueletos gigantes y visuales de calaveras del Día de Muertos.

La sorpresa llegó con “Love Story”, de Taylor Swift, transformada en una versión punk. El público acompañó la canción con coros y saltos, en uno de los momentos más inesperados del segundo día del festival.

BØRNS cantó “Cucurrucucú paloma” en español

BØRNS regresa al Corona Capital. (Gisell Yazmin Pinzon Roldan)

BØRNS regresó al Corona Capital ocho años después de su primera presentación en el festival. El músico abrió con “Faded Heart” y recorrió distintas canciones de su repertorio.

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El repertorio incluyó canciones de su álbum debut Dopamine, como “American Money”, “Past Lives” y “Clouds”. Los seguidores las recibieron con nostalgia y cantaron junto al músico.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la interpretación de “Cucurrucucú paloma”. BØRNS cantó el tema completo en español y el público lo acompañó con aplausos y coros.

La presentación cerró con “Electric Love”, uno de los mayores éxitos de BØRNS, que encendió al público del escenario Nivea.

Su concierto ocurrió entre las actuaciones de Stella y Sébastien Tellier. El horario permitió que una parte de su público se trasladara después a otros escenarios para seguir los actos finales de la jornada.

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BØRNS cantó “Cucurrucucú paloma” en español. (Gisell Yazmín Pinzón Roldán)

Underworld sostuvo la noche electrónica en Corona Cero

Underworld tomó el escenario Corona Cero durante uno de los horarios nocturnos más concurridos. La actuación ofreció un contraste electrónico dentro de un día dominado por guitarras, voces pop y bandas de rock.

El grupo se presentó después de Maisie Peters. Su horario coincidió con el de The Offspring en el escenario Doritos, un cruce que dividió a los asistentes entre dos propuestas de estilos distintos.

La presencia de Underworld extendió la actividad de Corona Cero hasta las 23:00 horas. Tras ese concierto, parte del público comenzó a desplazarse hacia el escenario Corona para esperar el cierre de Twenty One Pilots.

El show cerró con “Born Slippy .NUXX”, canción que aparece en la película Trainspotting, estrenada en 1996. Mientras algunos sectores del recinto seguían conciertos de punk o rock alternativo, Corona Cero reunió a quienes buscaban una propuesta electrónica.

Baby Queen, Princess Chelsea y Balu Brigada marcaron la tarde

Baby Queen en el Corona Capital. (Gisell Yazmín Pinzón Roldán)

Baby Queen se presentó en Corona Cero entre Militarie Gun y Maisie Peters. Durante su actuación interpretó “Abigail” y “Want Me”, dos canciones que llevaron su pop alternativo a la franja vespertina del festival.

En el Viva Tent, Princess Chelsea actuó después de MSGLOOM y antes de The Hellp. Durante su set invitó a Jonathan Bree para interpretar juntos “The Cigarette Duet”.

Balu Brigada subió al escenario principal antes de Pierce The Veil y Twenty One Pilots. El dúo interpretó “Backseat” y “The Portal”, además de un cover de “Oblivion”, de Grimes. Su actuación ocurrió cuando el espacio frente a la tarima comenzaba a llenarse para los conciertos de mayor convocatoria.

El dúo Balu Brigada presenta canciones de su repertorio y un cover de Grimes en el escenario principal. (Gisell Yazmín Pinzón Roldán)

Horarios del sábado 21 de noviembre por escenario del Corona Capital

Escenario Corona

15:20 a 16:00: Quarters

16:40 a 17:20: Sawyer Hill

18:10 a 19:00: Balu Brigada

20:10 a 21:30: Pierce The Veil

23:00 a 01:00: Twenty One Pilots

Escenario Doritos

16:00 a 16:40: We Are Scientists

17:20 a 18:10: Dope Lemon

19:00 a 20:10: Mother Mother

21:30 a 23:00: The Offspring

Escenario Corona Cero

16:00 a 16:40: Militarie Gun

17:20 a 18:10: Baby Queen

19:00 a 20:10: Maisie Peters

21:30 a 23:00: Underworld

Balu Brigada. (Gisell Yazmín Pinzón Roldán)

Escenario Nivea

15:20 a 16:00: Jordana

16:40 a 17:20: Strawberry Guy

18:10 a 19:00: Stella

20:10 a 21:10: BØRNS

23:00 a 00:00: Sébastien Tellier

Viva Tent

16:20 a 17:00: MSGLOOM

17:30 a 18:10: Princess Chelsea

18:40 a 19:30: The Hellp

20:00 a 21:00: New Constellations

21:40 a 22:40: Peaches

23:20 a 00:20: Rikas