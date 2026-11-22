Los integrantes del equipo rojo celebran un punto durante una de las pruebas del programa deportivo Exatlón México. (Exatlón México)

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Exatlón México celebra hoy un nuevo Domingo de Eliminación y las filtraciones en redes sociales ya señalan a Marianela Rodríguez, del Equipo Azul, como la principal candidata a dejar la competencia este domingo 22 de noviembre del 2026.

La transmisión comienza a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO, luego de una semana marcada por dos derrotas consecutivas del Equipo Rojo que dejaron a cinco atletas en zona de riesgo.

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Exatlón México 2026 quién sale hoy: Marianela Rodríguez encabeza las filtraciones de eliminación

Marianela Rodríguez llegó como refuerzo al Equipo Azul para ocupar el lugar de Paulina Menchaca, eliminada el 8 de noviembre. Desde su incorporación ha tenido resultados irregulares, aunque el jueves 19 de noviembre superó a Sofía Arroyo en la Zona de Peligro.

Los atletas del equipo rojo celebran y señalan hacia la pista durante un circuito del programa deportivo Exatlón México. (Exatlón México)

Pese a esa victoria puntual, su desempeño acumulado continúa como el principal argumento detrás de las versiones que la ubican como la eliminada de la jornada. Ninguna de las filtraciones cuenta con confirmación oficial hasta el momento.

Cinco atletas están en riesgo de abandonar el reality

Sofía Arroyo, del Equipo Rojo, ya tiene asegurado su lugar en el duelo tras terminar en la última posición de la Zona de Peligro el jueves. A ella se suman Joana Vidal Custodio y Montse Mejía, ambas señaladas por su rendimiento acumulado durante la semana 13.

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La situación de Mejía se complicó el viernes 20 de noviembre, cuando quedó fuera de las pruebas por motivos médicos. En redes sociales también circuló el nombre de Doris del Moral como una quinta posibilidad, aunque con menor fuerza entre los rumores.

Los Azules ganaron dos enfrentamientos consecutivos el viernes

Un competidor festeja con los puños en alto junto a los integrantes de su equipo en un circuito del programa deportivo Exatlón México. (Exatlón México)

El viernes 20 de noviembre, el Equipo Azul se impuso en la segunda Batalla por la Supervivencia y posteriormente ganó 8 a 5 en el circuito de la mina. El resultado abrió una plaza adicional de eliminación para el lado rojo y complicó el panorama de sus integrantes.

Un día antes, el jueves 19 de noviembre, los azules también se habían quedado con la Villa 360 tras una carrera de relevos que se definió en un desempate entre Adrián Leo y Doris del Moral. Esa victoria le devolvió al equipo las comodidades que había perdido durante más de tres semanas en la Barraca.

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La tensión entre ambas escuadras subió de tono ese mismo viernes, cuando Adrián Leo protagonizó un enfrentamiento verbal con Daniel Ávila. Heliud Pulido tuvo que intervenir para calmar la discusión, mientras Emilio Rodríguez cuestionó la actitud del atleta azul.

Exatlón México 2026 participantes: Benyamin Saracho se integró al Equipo Rojo

Los participantes del equipo azul conversan y festejan junto a las estructuras metálicas del circuito de Exatlón México. (Exatlón México)

Tras la eliminación de Jerry Lizárraga, conocido como “Love Machine”, el 15 de noviembre, Antonio Rosique anunció la llegada de Benyamin Saracho como nuevo refuerzo varonil del Equipo Rojo. Su incorporación buscó cubrir la plaza que dejó disponible la salida de Lizárraga.

Con los movimientos registrados hasta la semana 13, el Equipo Rojo está conformado por Pato Araujo, Aristeo Cázares, Heliud Pulido, Paulette Gallardo, Montse Mejía, Sofía Arroyo, Emilio Rodríguez y los refuerzos Karol Rojas, Ingrid Treviño, Daniel Ávila, Joana Vidal Custodio y Benyamin Saracho.

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El Equipo Azul, por su parte, reúne a Fernando Vallejo, David Juárez (“La Bestia”), Doris del Moral, Andrea Medina, Alexis Vargas, Adrián Leo, Katia Gallegos y las refuerzos Tanya Núñez y Marianela Rodríguez.

Exatlón México 2026 eliminados: suman catorce nombres en la temporada

Los integrantes del equipo rojo festejan un punto obtenido durante una prueba en el programa Exatlón México. (Exatlón México)

El Equipo Rojo registra cinco bajas en la décima temporada: Anaid Torres (30 de agosto), Pablo Franco (4 de octubre), Ella Bucio (11 de octubre, por lesión), Zudikey Rodríguez (en noviembre, también por lesión) y Jerry Lizárraga (15 de noviembre).

El Equipo Azul acumula nueve salidas: Erick Segura (6 de septiembre), María Salazar (13 de septiembre), Irvin Villatoro (20 de septiembre), Natasha Septién (27 de septiembre), Natalia Rojas (11 de octubre), Hugo Espinoza (18 de octubre), Gina Torres (25 de octubre), Alejandro Aguilera (1 de noviembre) y Paulina Menchaca (8 de noviembre).

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La identidad de la eliminada de esta semana se confirmará durante la transmisión en vivo de esta noche, al cierre del Duelo de Eliminación entre las cinco atletas señaladas.