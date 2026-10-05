Así marcha la tabla de posiciones en la Liga Mx Femenil previo al parón por la Fecha FIFA

A falta de cuatro jornadas para terminar la temporada, los equipos clasificados a la liguilla comienzan a definirse mientras que el resto peleará por un boleto hasta las últimas semanas. (América Femenil)

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Tras la conclusión de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil, restan cuatro semanas para definir los cruces de los cuartos de final. El certamen tendrá una pausa previa para dar paso a los dos partidos amistosos que disputará la Selección Mexicana ante Jamaica durante esta Fecha FIFA.

Cabe mencionar que el torneo también se detendrá durante casi un mes entre los cuartos de final y las semifinales. Esto se debe a que México participará en el Campeonato Concacaf W del 16 de noviembre al 6 de diciembre, por lo que el calendario de la Liga MX Femenil deberá ajustarse a ese periodo.

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Resultados Semana 10 Liga Mx Femenil

Estos fueron los resultados de la Jornada 10 de la Liga Mx Femenil. (Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

A continuación, te presentamos cuáles fueron los resultados de la Semana 10 de la Liga Mx Femenil:

Santos Laguna 1-0 Puebla

Pumas 1-3 Tigres UANL

Monterrey 4-3 América

Querétaro 0-1 Atlético San Luis

Tijuana 1-0 Atlante Femenil

Necaxa 0-2 Cruz Azul

Guadalajara 1-0 FC Juárez

Pachuca 1-2 Toluca

El encuentro entre Atlas y Club León fue reprogramado para el 22 de octubre debido a las condiciones del césped en el Estadio Jalisco.

Tabla de posiciones Liga Mx Femenil

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga Mx Femenil. (X@PumasMXFemenil)

Después de los resultados de la Semana 10 de la Liga Mx Femenil, así quedaron las posiciones en cada uno de los grupos:

Grupo A

Monterrey: 27 puntos

Tigres UANL: 25 puntos

Toluca: 22 puntos

FC Juárez: 21 puntos

Santos Laguna: 15 puntos

Cruz Azul: 15 puntos

León: 12 puntos, con un partido pendiente

Atlante Femenil: 7 puntos

Querétaro: 6 puntos

Grupo B

América: 25 puntos

Chivas: 21 puntos

Atlético San Luis: 19 puntos

Pumas: 13 puntos

Atlas: 12 puntos, con un partido pendiente

Pachuca: 10 puntos

Tijuana: 9 puntos

Puebla: 3 puntos

Necaxa: 0 puntos

Ahora, los equipos tendrán una semana de pausa para ajustar detalles y componer el camino hacia la recta final de la temporada.

La lucha por entrar a liguilla

Así luce la pelea por entrar a la liguilla. (EFE/Miguel Sierra)

América, Monterrey, Tigres y Chivas ya construyen una ventaja importante sobre el resto de los equipos en sus respectivos grupos. Con diez jornadas disputadas, los tres clubes se perfilan para asegurar su clasificación a la Liguilla.

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Guadalajara se mantiene en la segunda posición del Grupo B, aunque una mala racha podría poner en riesgo su lugar entre los cuatro primeros. Atlético San Luis está a seis puntos y podría alcanzarlo con dos triunfos, siempre que las rojiblancas dejen unidades en el camino.

Atlético San Luis se consolida como una de las revelaciones del torneo y sus resultados ante equipos importantes confirman que su buen momento no es casualidad y que tiene argumentos para competir ante los equipos de mayor jerarquía.

Pumas ocupa por ahora el cuarto puesto del Grupo B, último que entrega el boleto a la Liguilla. Atlas lo sigue de cerca y mantiene abierta la disputa por esa posición.

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En el Grupo A, FC Juárez y Toluca toman una ventaja considerable respecto a León, que ocupa el cuarto lugar. Monterrey, Tigres, Bravas y las Diablas parecen encaminarse a quedarse con los cuatro boletos disponibles para la siguiente fase en ese sector, a diferencia del B donde está todo más cerrado.