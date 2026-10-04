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Andrés Vaca, Julio Ibáñez y Banda La Alterada son destrozados por dedicar corrido a Rafa Márquez y la Selección Mexicana

El exjugador y ahora director técnico reconoció “errores muy groseros” contra Estados Unidos en su inicio de ciclo rumbo al Mundial 2030

La goleada propinada en el Clásico de Concacaf multiplicó las burlas y reclamos en contra de jugadores y comentaristas. (Especial)
La goleada propinada en el Clásico de Concacaf multiplicó las burlas y reclamos en contra de jugadores y comentaristas. (Especial)
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El homenaje a Rafael Márquez antes del México vs Estados Unidos abrió otra polémica para Andrés Vaca, Julio Ibáñez, Alex de la Rosa y Banda La Alterada tras participar en un corrido dedicado al técnico del Tri, pero el video recibió una ola de críticas que cuestionan el tono del material.

La grabación ocurrió afuera del State Farm Stadium, durante la previa del encuentro de este 3 de octubre de 2026.

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La letra del corrido repasó la trayectoria de Rafael Márquez en el Atlas, el AS Mónaco, el FC Barcelona y sus cinco Copas del Mundo con la Selección Mexicana. REUTERS/Daniel Becerril
La letra del corrido repasó la trayectoria de Rafael Márquez en el Atlas, el AS Mónaco, el FC Barcelona y sus cinco Copas del Mundo con la Selección Mexicana. REUTERS/Daniel Becerril

Horas después, la derrota por goleada de 3-0 ante los estadounidenses dejó al video bajo otra mirada y desató críticas contra los participantes, que pasaron de rendir un homenaje al “Káiser” a quedar en el centro de los reclamos.

El corrido buscó recordar el recorrido de Rafael Márquez con la Selección Mexicana

La pieza buscó reconocer a Rafa por su trayectoria con la Selección Mexicana, recuperando distintos momentos de su carrera, desde sus primeros años como futbolista hasta su responsabilidad ahora desde el banquillo.

  • Banda La Alterada, agrupación sinaloense, y los integrantes de TUDN cantaron y bailaron frente al estadio antes del amistoso en Fecha FIFA.
  • La letra mencionó los inicios del “Káiser” en Michoacán, su paso por Atlas y sus etapas con el AS Mónaco y el FC Barcelona.
  • También recordó sus cinco Copas del Mundo con la Selección Mexicana.
  • Una de las estrofas lo presentó como “el 4 Rafa Márquez, de México el capitán”, referencia al dorsal que portó durante su carrera y a su liderazgo con el combinado nacional.
  • Vaca cantó una parte centrada en el carácter de Márquez como jugador. De la Rosa recordó sus participaciones mundialistas e Ibáñez abordó su misión de preparar a una nueva generación rumbo al proceso de 2030.
Integrantes de TUDN y la Banda La Alterada presentaron la pieza en homenaje al Káiser previo al partido contra Estados Unidos en Fecha FIFA. (X/ @VillasenorC_)
Integrantes de TUDN y la Banda La Alterada presentaron la pieza en homenaje al Káiser previo al partido contra Estados Unidos en Fecha FIFA. (X/ @VillasenorC_)

De esta manera, el corrido quedó como una postal de la previa en Arizona: comentaristas, músicos y una figura que concentra buena parte de las expectativas del nuevo ciclo del Tri. Cuando terminó el partido, aquella escena tomó otro peso tras la goleada de Estados Unidos.

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El homenaje provocó burlas y reclamos contra los comentaristas de TUDN

El polémico video provocó respuestas negativas en redes sociales. Las publicaciones después del segmento mostraron reclamos contra la presencia de narradores y analistas en un contenido que varios aficionados consideraron “ridículo” para una transmisión deportiva.

  • Algunos usuarios calificaron el corrido como “innecesario”. Los señalamientos se dirigieron a la decisión de incluir a los talentos de TUDN en un número musical dedicado al entrenador.
  • Otros mensajes reprocharon que los comentaristas participaran en un homenaje luego de cuestionar el rendimiento de la Selección Mexicana y a sus protagonistas.
  • La participación de Andrés Vaca concentró varios comentarios por los bailes mostrados en la grabación.
  • Usuarios compartieron videos, gifs y mensajes de burla para cuestionar la puesta en escena.
  • Parte de la conversación también se extendió a la cobertura de Televisa. Muchos aficionados mencionaron a Claro Sports, Prime Video MX, Azteca Deportes y ViX como mejores espacios para ver los encuentros del Tri.
La derrota de la Selección Mexicana por 3-0 frente a Estados Unidos intensificó los reclamos contra los talentos de Televisa. (Captura de pantalla)
La derrota de la Selección Mexicana por 3-0 frente a Estados Unidos intensificó los reclamos contra los talentos de Televisa. (Captura de pantalla)

Así, la molestia no se concentró solamente en una canción. Para varios seguidores, el video exhibió una distancia entre la transmisión que esperan antes de un partido de la Selección y el espectáculo que TUDN llevó a la previa. La goleada terminó por darle más fuerza a esos cuestionamientos.

El 3-0 agravó las críticas en el debut del Káiser

La derrota volvió más incómodo el corrido. México tuvo pasajes de control en el primer tiempo, pero no transformó esas aproximaciones en goles y Estados Unidos aprovechó los errores del equipo para imponerse con jerarquía.

  • Raúl “Tala” Rangel quedó señalado en los primeros dos tantos. Julian Hall abrió el marcador tras un rebote del arquero y Cavan Sullivan amplió la ventaja después de una falla en la salida.
  • Santiago Giménez desperdició dos oportunidades claras cuando México todavía podía tomar ventaja. La falta de contundencia fue uno de los problemas más señalados durante el encuentro.
  • Mateo Chávez se hizo expulsar al minuto 66. El Tri se quedó con 10 jugadores y perdió margen de reacción antes de que Malik Tillman marcara el tercer gol.
  • Márquez reconoció al terminar el partido que su equipo cometió “errores muy groseros”.
  • El técnico sigue sin poder ganar al mando del combinado con dos empates y una derrota.
El Tala Rangel, Santiago Giménez y Mateo Chávez acumularon la mayor parte de las críticas en contra de la Selección Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez
El Tala Rangel, Santiago Giménez y Mateo Chávez acumularon la mayor parte de las críticas en contra de la Selección Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, la noche en Arizona dejó dos imágenes opuestas. Antes del silbatazo, el corrido colocó a Rafael Márquez en el centro de una celebración; al final, el 3-0 dejó al Tri con errores por corregir y a los comentaristas de TUDN bajo el ruido de una afición que no perdonó.

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