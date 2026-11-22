Una carretera rural en el altiplano mexicano presenta vegetación cubierta de escarcha y asfalto mojado ante el avance de una cortina de lluvia asociada al frente frío número 8. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Frente Frío 8 avanza este 22 de noviembre sobre el norte y noreste de México. Su masa de aire ártico baja las temperaturas en varias entidades, mientras los canales de baja presión mantienen condiciones para lluvias en el centro, sur, oriente y sureste del país.

En la Ciudad de México, el Servicio Meteorológico Nacional prevé chubascos dispersos durante la tarde. El informe no fija una hora exacta para el inicio de la lluvia, pero señala que la nubosidad aumenta conforme avance el día y que las precipitaciones pueden presentarse con descargas eléctricas.

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El aviso meteorológico también coloca a Tamaulipas como la entidad con las lluvias más intensas de la jornada, con acumulados de hasta 75 milímetros en su zona noreste. Las precipitaciones fuertes pueden elevar los niveles de ríos y arroyos, además de generar deslaves e inundaciones.

Lluvias en CDMX durante la tarde de este 22 de noviembre

La mañana inicia con cielo medio nublado, ambiente fresco en el Valle de México y frío en las zonas altas del Estado de México. Las condiciones cambian durante la tarde, cuando el pronóstico anticipa cielo con más nubes y chubascos en la capital y municipios mexiquenses.

El SMN indica que la lluvia en la CDMX puede estar acompañada de actividad eléctrica. La población debe considerar que las precipitaciones ocurren en el transcurso de la tarde, sin un horario puntual difundido en el Pronóstico Meteorológico General emitido a las 06:00 horas.

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Para la capital del país se estiman temperaturas de entre 10 y 12 °C como mínima y de 22 a 24 °C como máxima. El viento será de dirección variable, de 5 a 15 km/h, con rachas que alcanzan entre 30 y 40 km/h.

En Toluca, la temperatura mínima prevista se ubica entre 4 y 6 °C. La máxima será de 19 a 21 °C, con ambiente frío por la mañana en zonas altas del Edomex.

Las entidades con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros son Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

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También se esperan lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Durango, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Baja California y Durango tendrán temperaturas de hasta -10 °C

La masa de aire ártico asociada al Frente Frío 8 propicia temperaturas bajo cero en las zonas serranas del norte del país. Los valores más bajos se prevén en las montañas de Baja California y Durango, donde el termómetro puede bajar hasta -10 °C.

El reporte del SMN contempla las siguientes temperaturas mínimas para este 22 de noviembre:

De -10 a -5 °C en zonas serranas de Baja California y Durango .

De -5 a 0 °C en las zonas serranas de Chihuahua .

0 a 5 °C en las sierras de Sonora, Deen las sierras de Sonora, Nuevo León , San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Estas condiciones favorecen heladas en las áreas montañosas donde se esperan temperaturas por debajo de 0 °C. En Chihuahua, Baja California y Durango, el ambiente será muy frío a gélido durante la mañana.

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El fenómeno también lleva viento fuerte a Coahuila y Tamaulipas. En ambos estados se esperan rachas de entre 40 y 60 km/h, con posibilidad de caída de árboles y anuncios publicitarios.

En Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las rachas pueden llegar a entre 30 y 50 km/h.

Tamaulipas concentra las lluvias más fuertes por frente frío

El noreste de Tamaulipas tendrá lluvias fuertes con acumulados puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros. El SMN advierte que estas precipitaciones pueden provocar aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones.

En el este de Nuevo León y San Luis Potosí, además del norte de Veracruz, se prevén lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros. Coahuila tendrá chubascos y viento con rachas de hasta 60 km/h.

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La región del Golfo de México tendrá cielo medio nublado a nublado durante el día. En Tamaulipas, las lluvias pueden ocurrir con descargas eléctricas, mientras Veracruz tendrá ambiente frío en sus zonas serranas durante la mañana.

El SMN también mantiene vigilancia por bancos de niebla en tramos carreteros y zonas urbanas. La reducción de visibilidad puede afectar los traslados en áreas montañosas de Chihuahua, Durango, Veracruz, Jalisco, Michoacán y el centro del país.

La próxima actualización del Pronóstico Meteorológico General está prevista para las 18:00 horas, tiempo del centro de México, salvo que ocurra un cambio significativo en las condiciones atmosféricas.

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