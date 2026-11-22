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El Buen Fin 2026 dejó una intensa actividad comercial en México. Del 13 al 17 de noviembre, millones de consumidores aprovecharon las promociones y descuentos ofrecidos por tiendas departamentales, establecimientos físicos y plataformas de comercio electrónico. Sin embargo, después de las compras, algunos usuarios podrían encontrarse con movimientos bancarios que no corresponden a sus operaciones.

Los cargos no reconocidos, las compras duplicadas y los cobros adicionales son situaciones que pueden generar preocupación entre quienes utilizan tarjetas de crédito o débito para realizar sus pagos. En algunos casos, los consumidores descubren que se les descontó una cantidad mayor a la esperada o que aparece una transacción que no recuerdan haber autorizado.

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Ante este escenario, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta con un procedimiento para orientar a los afectados y explicarles cómo solicitar una aclaración ante su institución financiera.

Por ello, si después del Buen Fin detectaste un movimiento extraño en tu cuenta, es importante que sepas cómo identificarlo, qué pasos debes seguir para reclamar y cuáles son tus derechos mientras el banco revisa tu caso.

¿Cómo identificar cargos no reconocidos después del Buen Fin 2026?

Una de las primeras recomendaciones después de realizar compras durante una temporada de descuentos es revisar los movimientos de las tarjetas bancarias y compararlos con los comprobantes de pago.

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Tras el Buen Fin 2026, usuarios pueden detectar cargos duplicados o compras no reconocidas en sus tarjetas bancarias. La Condusef explica cómo presentar una reclamación para recuperar su dinero

De esta manera, puedes detectar posibles irregularidades antes de que se conviertan en un problema mayor.

Entre las situaciones que requieren atención se encuentran:

Compras que no realizaste: movimientos registrados en establecimientos donde no compraste o por cantidades que no reconoces.

Cargos duplicados: cuando una misma compra aparece dos veces en el estado de cuenta.

Cobros adicionales: cantidades superiores al precio que se mostró al momento de pagar.

Promociones no aplicadas: compras que supuestamente se realizaron a meses sin intereses, pero que aparecen registradas bajo otras condiciones.

Operaciones desconocidas: transferencias o movimientos que no identificas en tu aplicación bancaria.

Si encuentras alguna de estas situaciones, la Condusef recomienda mantener la calma y comunicarte inmediatamente con tu institución financiera para reportar el movimiento.

¿Qué hacer si detectas un cargo no reconocido en tu tarjeta?

De acuerdo con las recomendaciones de la Condusef, los usuarios deben actuar de inmediato cuando identifican una operación que no autorizaron. El procedimiento comienza con el reporte ante el banco y continúa con una solicitud formal de aclaración.

Estos son los pasos que debes seguir:

Comunícate con tu banco: reporta los cargos que no reconoces y solicita el bloqueo o cancelación de la tarjeta para evitar que se realicen otras operaciones. Presenta una reclamación: acude a la Unidad Especializada (UNE) de tu institución financiera para solicitar una aclaración. Este procedimiento también puede realizarse mediante los canales digitales que tenga habilitados el banco. Solicita un comprobante: la institución está obligada a entregarte un acuse de recibo de tu reclamación, en el que aparezcan el número de folio, la fecha y la hora de recepción. Conserva este documento para dar seguimiento al caso. Espera la respuesta inicial: generalmente, después de 48 horas de haber presentado la reclamación, la institución financiera deberá abonar los recursos correspondientes al cargo no reconocido. Da seguimiento a la investigación: aunque recibas el dinero, el banco continuará revisando la operación. Este procedimiento puede tardar hasta 45 días.

Es importante considerar que el abono inicial no necesariamente representa una resolución definitiva. Si durante la investigación la institución demuestra que el titular de la cuenta o alguno de los tarjetahabientes adicionales autorizó la compra, puede revertir el depósito.

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¿Qué pasa si el banco no resuelve la reclamación en 45 días?

El plazo de investigación es uno de los aspectos que los consumidores deben tener presentes al presentar una aclaración por cargos no reconocidos.

La Condusef señala que, si transcurren 45 días y la institución financiera no entrega un dictamen sobre la reclamación, el usuario puede tomarlo como referencia de que su solicitud procedió.

Tras el Buen Fin 2026, usuarios pueden detectar cargos duplicados o compras no reconocidas en sus tarjetas bancarias. La Condusef explica cómo presentar una reclamación para recuperar su dinero

Sin embargo, si el banco concluye que la operación sí fue autorizada y entrega una resolución con la leyenda de reclamación no procedente, el consumidor todavía tiene alternativas para defender sus derechos.

En primer lugar, puede solicitar una nueva revisión o presentar una queja ante la Unidad Especializada (UNE) de la institución financiera. Para ello, deberá proporcionar la información y las pruebas que permitan demostrar que no realizó la operación.

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Si la respuesta continúa siendo negativa, puede acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para solicitar orientación y apoyo.

¿El banco puede cobrar intereses o reportarte al Buró de Crédito por un cargo reclamado?

Una de las principales protecciones para los usuarios que presentan una aclaración por cargos no reconocidos está relacionada con el pago de intereses y su historial crediticio.

De acuerdo con la información difundida por la Condusef, mientras se resuelve la reclamación, el banco no podrá cobrar intereses moratorios generados por la falta de pago del importe correspondiente al cargo reclamado ni reportar al usuario al Buró de Crédito por ese adeudo.

Esta disposición es relevante para quienes descubren movimientos desconocidos en sus tarjetas de crédito, ya que evita que la controversia por una operación no reconocida se traduzca en penalizaciones por el monto reclamado.

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Por ello, es fundamental conservar el folio de aclaración y los documentos que acrediten que el movimiento fue reportado oportunamente.

¿Cómo solicitar ayuda de la Condusef por cargos no reconocidos?

Si el banco no resuelve favorablemente tu reclamación o no estás de acuerdo con el dictamen, puedes solicitar la intervención de la Condusef.

Para recibir orientación, es recomendable reunir los documentos relacionados con el movimiento bancario, el comprobante de la reclamación y las resoluciones emitidas por la institución financiera.

La atención puede solicitarse mediante una cita en alguno de los módulos del organismo. Para programarla, los usuarios tienen las siguientes opciones:

Teléfono: 55 53 400 999, correspondiente al Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos (CCAMER).

Internet: a través del portal oficial a través del portal oficial www.condusef.gob.mx

¿Cómo prevenir cargos no autorizados después del Buen Fin?

Además de revisar los estados de cuenta después de una temporada de descuentos, la Condusef recomienda adoptar medidas de seguridad para proteger los recursos bancarios.

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Entre las principales acciones preventivas se encuentran mantener las tarjetas apagadas cuando no se estén utilizando, activar las notificaciones para recibir alertas en tiempo real sobre cada movimiento y evitar realizar operaciones financieras mediante redes Wi-Fi públicas.

También es importante no compartir información bancaria en redes sociales ni proporcionar datos confidenciales, como el NIP o los códigos de seguridad, a personas desconocidas.

Finalmente, revisar periódicamente los movimientos de las cuentas permite identificar a tiempo cualquier operación sospechosa y reportarla ante el banco.

Si después del Buen Fin 2026 encuentras un cargo que no reconoces, recuerda que puedes solicitar una aclaración y exigir que tu institución financiera investigue la operación. Actuar rápidamente y conservar los comprobantes de tu reclamación será fundamental para dar seguimiento al caso y proteger tu dinero.

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