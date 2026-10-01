En su carrera como diputado Jorge Kahwagi presentó más de 100 iniciativas y solo se aprobaron estas cinco

El fallecimiento del empresario mexicano fue confirmado este 30 de septiembre por Roberto Palazuelos, quien compartió una fotografía de ambos y envió condolencias a su madre. (Infobae México)

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Este 30 de septiembre de 2026, trascendió la muerte del político y empresario, Jorge Kahwagi Macari, aparentemente la causa de su deceso habría sido un derrame cerebral.

La noticia fue dada a conocer por el senador de Chiapas, Manuel Velasco, con quien en su momento formó parte de la alianza partidista integrada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (PANAL), en el primero y el último militó Kahwagi Macari.

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El también boxeador se subió al ring de la política en 2009, cuando se convirtió en Diputado Federal por la Cuarta Circunscripción del entonces Distrito Federal, por segunda ocasión. El famoso formó parte de la bancada del partido de logo color turquesa, el cual estuvo vigente hasta 2018.

En su carrera como diputado Jorge Kahwagi presentó más de 100 iniciativas y solo se aprobaron estas dos. (FOTO: Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM)

Jorge Kahwagi presentó más de 100 iniciativas pero solo cinco fueron aprobadas

El exdiputado fue parte de la LXI Legislatura, entre el 29 de agosto de 2009 y el 31 de agosto de 2012, donde votó como integrante del grupo político opositor, vinculado con la entonces líder sindical Elba Esther Gordillo.

Durante su segunda estancia en San Lázaro presentó 165 iniciativas, entre las que se encuentran reformas en materia de salud, transparencia, seguridad pública y derechos humanos, de las cuales solo cinco lograron publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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Las iniciativas que superaron el proceso legislativo y se convirtieron en norma abarcan temas dispares. La primera, presentada el 1 de octubre de 2009, reformó el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada el 15 de junio de 2011.

Le siguió la reforma a los artículos 6 y 134 de la Ley del ISSSTE, publicada el 27 de mayo de 2011, y la modificación al artículo 11 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada el 30 de mayo de ese mismo año.

Las dos iniciativas restantes que Kahwagi vio convertidas en ley llegaron ya avanzada la legislatura. El 2 de junio de 2010 presentó una reforma al artículo 4 de la Ley General de Protección Civil, publicada el 6 de junio de 2012, mientras que su propuesta de reforma y adición al Código Penal Federal, ingresada el 1 de diciembre de 2009, se publicó el 14 de junio de 2012.

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De las 165 iniciativas presentadas por Jorge Kahwagi solo cinco fueron aprobadas. (Captura de pantalla SIL)

Durante la LXI Legislatura, una de las propuestas del exboxeador quedó en el limbo legislativo: la reforma al Código Penal Federal y de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, presentada el 8 de noviembre de 2011 y turnada a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, que hasta la fecha mantiene el estatus “pendiente en comisión de origen” sin dictamen ni votación en el pleno, por lo que no figura ni entre las cinco reformas aprobadas ni entre las desechadas.

Su primer periodo en la Cámara de Diputados se convirtió en polémica

La participación de Jorge Kahwagi en Big Brother VIP definió la percepción pública de su primer paso por la Cámara de Diputados: durante 50 días, su presencia en el reality quedó por encima de su labor parlamentaria y desató críticas entre legisladores y la opinión pública.

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Como diputado federal del Verde y coordinador de su bancada en la LIX Legislatura, pidió licencia en 2004 para ingresar al programa. La decisión abrió cuestionamientos sobre su compromiso con las tareas legislativas, además de señalamientos de que habría entrado al reality antes de que el pleno aprobara formalmente su separación del cargo.

Cuando regresó a San Lázaro, el PVEM lo apartó de la coordinación parlamentaria en medio de los reclamos por haber dejado temporalmente su curul para participar en televisión.

Jorge Kahwagi Macari habría fallecido por un derrame cerebral. (RS)

Entre político, empresario y boxeador, así fue el perfil de Kahwagi

En la información disponible en el Sistema Legislativo, Jorge Kahwagi fue designado coordinador del grupo parlamentario del PANAL, nombramiento anunciado durante la sesión del 31 de agosto de 2011. Antes, encabezó la Junta Ejecutiva Nacional de ese partido desde 2007, tras ocupar su secretaría general entre 2006 y 2007.

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Su recorrido político incluyó una diputación federal en la LIX Legislatura, de 2003 a 2004. Durante ese periodo coordinó al PVEM, fue vicecoordinador de relaciones con otros partidos y secretario de la Comisión de Economía.

También integró el PVEM entre 2001 y 2006, y en 2006 trabajó como coordinador de enlace ciudadano y social de su Comité Ejecutivo Nacional. Su formación reúne las licenciaturas en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y en Derecho por la UNAM.

La actividad empresarial de Kahwagi abarcó la presidencia de Cosmocolor desde 2008, del Consejo de Médica Londres y de la CANACO en la delegación Álvaro Obregón. Fue director corporativo y accionista del Grupo Empresarial Periodístico, S.A. de C.V., editor de Diario La Crónica, además de ocupar cargos en CONCANACO y CANACINTRA. A esa faceta sumó una carrera como boxeador profesional y la publicación del libro La Tragedia de la Envidia.

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