Quién es Fernando Marón Kahwagi, inminente heredero del emporio empresarial de Jorge Kahwagi Macari y su abuelo

El hijo de Sonja Kahwagi de Marón y sobrino de Jorge Kahwagi Macari concentra su actividad en empresas de comunicación, identificación y finanzas. (Especial)

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El apellido Kahwagi volvió a ocupar la conversación pública tras las muertes de Jorge Kahwagi Gastine, en marzo, y de su hijo Jorge Kahwagi Macari, seis meses después.

En esa hilo familiar, marcado por los medios, la política, el boxeo y los negocios, aparece Fernando Marón Kahwagi, integrante de la tercera generación vinculada con las empresas del grupo.

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Fernando Marón Kahwagi mantiene un perfil enfocado en el ámbito corporativo, a diferencia de la trayectoria mediática y política de su tío. (Infobae México)

Con un perfil alejado del ring, el Congreso y los realities que caracterizaron a Macari, Fernando ha desarrollado su carrera en espacios corporativos.

Su participación en La Crónica de Hoy, Cosmocolor y el sector financiero lo coloca como uno de los miembros de la familia ligados de manera inminente a la continuidad de los negocios editoriales y tecnológicos que desarrollaron su abuelo y su tío.

Fernando Marón Kahwagi forma parte de la tercera generación de la familia

A diferencia de Jorge Kahwagi Macari, cuya vida pública pasó por el Congreso, los cuadriláteros y la televisión, Fernando Marón Kahwagi ha mantenido un perfil más enfocado en la actividad corporativa. Su nombre aparece ligado a las compañías que durante décadas estuvieron bajo la conducción de su abuelo y su tío.

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Fernando es hijo de Sonja Kahwagi de Marón , hermana de Jorge Kahwagi Macari, y de Miguel Marón . Tiene un hermano, Miguel Marón Kahwagi.

Es nieto de Jorge Kahwagi Gastine , empresario que encabezó Grupo Crónica hasta su muerte, ocurrida el 23 de marzo de 2026, a los 85 años.

Jorge Kahwagi Macari no tuvo hijos, de acuerdo con la información pública disponible. Por ese motivo, sus sobrinos representan la generación más cercana dentro del núcleo familiar que permanece relacionada con los negocios.

Su madre, Sonja Kahwagi de Marón, y su tía, Layla Kahwagi Macari, mantuvieron un perfil más reservado que el de su hermano Jorge, quien se convirtió en la cara más conocida de la familia durante los años 2000.

La atención sobre Fernando aumentó luego de las pérdidas consecutivas de su abuelo y de su tío. Jorge Kahwagi Macari murió el 30 de septiembre de 2026, a los 58 años, 191 días después de la muerte de su padre.