México

Quién es Fernando Marón Kahwagi, inminente heredero del emporio empresarial de Jorge Kahwagi Macari y su abuelo

El directivo forma parte de la tercera generación vinculada con el grupo editorial, tras décadas de conducción familiar

El hijo de Sonja Kahwagi de Marón y sobrino de Jorge Kahwagi Macari concentra su actividad en empresas de comunicación, identificación y finanzas. (Especial)
El hijo de Sonja Kahwagi de Marón y sobrino de Jorge Kahwagi Macari concentra su actividad en empresas de comunicación, identificación y finanzas. (Especial)
Guardar

El apellido Kahwagi volvió a ocupar la conversación pública tras las muertes de Jorge Kahwagi Gastine, en marzo, y de su hijo Jorge Kahwagi Macari, seis meses después.

En esa hilo familiar, marcado por los medios, la política, el boxeo y los negocios, aparece Fernando Marón Kahwagi, integrante de la tercera generación vinculada con las empresas del grupo.

PUBLICIDAD

Fernando Marón Kahwagi mantiene un perfil enfocado en el ámbito corporativo, a diferencia de la trayectoria mediática y política de su tío. (Infobae México)

Con un perfil alejado del ring, el Congreso y los realities que caracterizaron a Macari, Fernando ha desarrollado su carrera en espacios corporativos.

Su participación en La Crónica de Hoy, Cosmocolor y el sector financiero lo coloca como uno de los miembros de la familia ligados de manera inminente a la continuidad de los negocios editoriales y tecnológicos que desarrollaron su abuelo y su tío.

Fernando Marón Kahwagi forma parte de la tercera generación de la familia

A diferencia de Jorge Kahwagi Macari, cuya vida pública pasó por el Congreso, los cuadriláteros y la televisión, Fernando Marón Kahwagi ha mantenido un perfil más enfocado en la actividad corporativa. Su nombre aparece ligado a las compañías que durante décadas estuvieron bajo la conducción de su abuelo y su tío.

PUBLICIDAD

  • Fernando es hijo de Sonja Kahwagi de Marón, hermana de Jorge Kahwagi Macari, y de Miguel Marón. Tiene un hermano, Miguel Marón Kahwagi.
  • Es nieto de Jorge Kahwagi Gastine, empresario que encabezó Grupo Crónica hasta su muerte, ocurrida el 23 de marzo de 2026, a los 85 años.
  • Jorge Kahwagi Macari no tuvo hijos, de acuerdo con la información pública disponible. Por ese motivo, sus sobrinos representan la generación más cercana dentro del núcleo familiar que permanece relacionada con los negocios.
  • Su madre, Sonja Kahwagi de Marón, y su tía, Layla Kahwagi Macari, mantuvieron un perfil más reservado que el de su hermano Jorge, quien se convirtió en la cara más conocida de la familia durante los años 2000.

La atención sobre Fernando aumentó luego de las pérdidas consecutivas de su abuelo y de su tío. Jorge Kahwagi Macari murió el 30 de septiembre de 2026, a los 58 años, 191 días después de la muerte de su padre.

Temas Relacionados

Jorge Kahwagi MacariJorge Kahwagi GastineMuerteFamiliaEmpresarioGrupo empresarialmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Senado avala participación de Fuerzas Armadas en decisiones sobre inversión extranjera

Reforma incorpora a Defensa, Marina y SSPC a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para evaluar operaciones vinculadas con seguridad nacional

Senado avala participación de Fuerzas Armadas en decisiones sobre inversión extranjera

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 30 de septiembre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 30 de septiembre

Procesan a un ex servidor publico por alterar documentos relacionados con un cateo para inculpar a un inocente en Guerrero

El acusado colocó datos alterados en documentos judiciales con el objetivo de atribuir posesión de armas, lavado de dinero y narcomenudeo a un inocente

Procesan a un ex servidor publico por alterar documentos relacionados con un cateo para inculpar a un inocente en Guerrero

Especialistas confirman que niños que juegan con dinosaurios tienen una elevada creatividad y aprenden con mayor facilidad

Los niños que aman los dinosaurios suelen convertir esa afición en una vía de aprendizaje y exploración

Especialistas confirman que niños que juegan con dinosaurios tienen una elevada creatividad y aprenden con mayor facilidad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

A un día de la audiencia, corte de Nueva York reprograma cita de Caro Quintero con la justicia

Emma Coronel recibe rosas rojas del influencer Davis Flow, así reaccionó la esposa de “El Chapo” Guzmán

Encuentran drogas y armas en nueve propiedades ligadas a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca

Sanciones de la OFAC a Los Mayos golpean al narco “donde más le duele, su dinero”, destaca Ronald Johnson

ENTRETENIMIENTO

Las causas y síntomas del grave problema de salud que habría padecido Jorge Kahwagi

Las causas y síntomas del grave problema de salud que habría padecido Jorge Kahwagi

Muerte de Jorge Kahwagi Macari hace cumplir “la regla 3″, de qué trata y cómo se cumple esta superstición

Roberto Palazuelos relata cómo se enteró de la muerte de Jorge Kahwagi: “Pensé que era fake news”

Arcadia 2026: fechas, películas restauradas y funciones gratis de la muestra de cine rescatado de la UNAM

Por qué terminaron Jorge Kahwagi y Marlene Favela: la actriz habla sobre su relación

DEPORTES

España presenta como “Méjico” a la selección sub-20 y desconcierta a los jugadores: qué dice la RAE sobre esta grafía

España presenta como “Méjico” a la selección sub-20 y desconcierta a los jugadores: qué dice la RAE sobre esta grafía

Así recordó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, a Jorge Kahwagi Macari: “Amaba el boxeo”

Mariachi se defiende de las críticas por interpretar el himno de Estados Unidos en partido de la NFL

Gilberto Mora enciende las alertas, el delantero podría perderse el México vs Estados Unidos por lesión

Julio César Chávez, Mauricio Sulaimán y David Faitelson dedican emotivo adiós a Jorge Kahwagi Macari