Ricardo Monreal crítica a los diputados por sus ausencias: yo casi no falto, porque me gusta mucho mi trabajo

El líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, hizo una serie de señalamientos contra aquellos que faltan a las sesiones presenciales en San Lázaro. Crédito: X / @xevtfm

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Este miércoles, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, , expresó su desacuerdo con el hecho de que algunas sesiones en el Pleno luzcan semivacías.

Durante un evento celebrado en las instalaciones de la Cámara Baja, el legislador zacatecano instó a los diputados a acudir presencialmente a San Lázaro, algo que es su obligación.

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Ricardo Monreal pide a diputados que no falten a sesiones presenciales en San Lázaro

Durante la presentación de su libro “27 razones para el 27”, el líder morenista cuestionó a los diputados sobre sus ausencias en el Pleno y subrayó que les queda menos de un año antes de que termine la LXVI Legislatura por lo que les pidió que acudan a las sesiones.

“Yo desde aquí les comento a 11 meses de entregar nuestra responsabilidad, nos quedan 11 meses, disfrútenlo y vengan a sesiones, porque ese es nuestro principal propósito.

“No entiendo, ahorita veo los pasillos llenos de los que nos quieren suceder, y no entiendo, y no entiendo por qué si luchas por ser, y cuando eres no vienes a sesiones ¿por qué no vienes a sesiones? Es que tengo, dicen algunos, ‘es que tengo una comida con un secretario’ y no, no, no, lo principal es venir a sesiones”, dijo.

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Ricardo Monreal pide que las y los diputados no falten a las sesiones presenciales. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El zacatecano casi no falta porque le “gusta su trabajo”

Mientras varios de sus compañeros acumulan diversas ausencias, Monreal Ávila aseguró que él acude casi a diario a la Cámara de Diputados porque le gusta su trabajo.

Sin embargo, enfatizó que él sería el primero en poner su posición a disposición del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de ser necesario para asegurar que el partido permanezca en el poder.

“Yo aquí vivo, prácticamente, hasta sábados y domingos, me encanta mi trabajo, pero a pesar de que me encanta mi trabajo, soy el primero en levantar la mano para decir: pongo mi posición a partir de ahora al servicio del partido.

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“Si ya no sirvo, ya no sirvo, y si puedo servir en algún lugar, ayudo a que el movimiento se mantenga en el poder. Eso es lo que todos debemos hacer”, agregó.

El líder de los diputados de Morena cuestionó que sus compañeros no asistan al Pleno de San Lázaro. Crédito: Talla Política

Presenta libro en la Cámara de Diputados

Cabe señalar que hoy, Ricardo Monreal presentó su nuevo libro “27 razones para el 27”, en el que expone 27 puntos que ayuden a motivar a las y los ciudadanos a volver a votar por el partido que fundó el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones de 2027.

Sobre el libro, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, afirmó:

“(Es) una obra de los que creemos en el movimiento, es una guía práctica, política e ideológica, donde enumero 27 razones de cómo nuestro movimiento ha correspondido a la confianza del pueblo de México y por qué el refrendo de su voto en las elecciones venideras es importante para reforzar la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación instaurada en 2018”.

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Édgar Amador se quedó prácticamente solo en el Pleno durante la segunda parte de su comparecencia.

Morenistas deben convencer al pueblo a votar por el partido

Desde el punto de vista del legislador, “en México estamos frente a una transición política de terciopelo. Sí tenemos dificultades, sí tenemos debates en la Cámara, sí tenemos diferencias. Sí, tenemos insultos e intercambio de voces fuertes, pero aquí estamos en el Congreso.

“Nosotros tenemos que lograr convencer, tenemos que lograr que la sociedad sepa por qué debemos continuar, y aquí está en este libro parte de la explicación intelectual, sobria, imparcial, con números, con reformas, con los que podemos convencer, incluso a adversarios férreos, que cada día están presentes más en los medios, en las redes, en los pueblos”, agregó.

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Por ello continúo, “actuemos con tolerancia. Que la oposición eleve su tono, pues es su papel; que la oposición cuestione y critique, nosotros lo hicimos. Que la oposición no esté conforme con temas, pues es parte de la democracia”.

Recomienda que haya autocrítica al interior de la 4T

Monreal Ávila reconoció que el movimiento atraviesa una etapa en la que debe hacer autocrítica. Señaló que es “necesario identificar los errores, prepararse y trabajar para recuperar la confianza de los sectores que mantienen dudas o escepticismo”.

El legislador llamó a no guardar silencio ante los desafíos políticos. Sostuvo que seis años de construcción de un régimen y los dos años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no bastan para consolidar una transición, pues estos procesos suelen ser prolongados y, en otros países, han tenido altos costos sociales.

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El legislador Ricardo Monreal también aseguró que el apoyo debe ser total a la presidenta Claudia Sheinbaum. (Captura de pantalla | Presidencia )

También pidió a diputadas y diputados usar su voz, fortalecer sus argumentos ideológicos y dejar de lado los insultos. Afirmó que deben prepararse, leer y aprender para sostener el respaldo mayoritario de la población y mantener el poder por la voluntad del pueblo de México.

Desde la pandemia por covid-19, se ha vuelto común que los legisladores falten o tomen las sesiones a distancia. Un ejemplo, es lo que ocurrió con el morenista Cuauhtémoc Blanco, en 2025, quien, de plano, andaba jugando padel mientras una comisión de la que es parte discutía un tema.

Mientras tanto, Ricardo Monreal cuestionó a los diputados por sus ausencias en San Lázaro, asegurando que al le “gusta mucho su trabajo” por eso casi no falta a las sesiones.

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