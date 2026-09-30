Julio César Chávez y David Faitelson le dedican emotivo adiós a Jorge Kahwagi Macari

El excampeón mundial recordó la amistad que mantuvo durante más de dos décadas con el empresario y agradeció su lealtad en los buenos y malos momentos. (Instagram/ @jcchavez115)

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La noticia llegó desde fuera del ring, pero pronto volvió a reunir los nombres que acompañaron a Jorge Kahwagi Macari en sus años de mayor exposición dentro del deporte mexicano.

Entre los mensajes de despedida, Julio César Chávez evocó una amistad que atravesó buenos y malos momentos, mientras David Faitelson recordó al hombre detrás de una carrera que nunca dejó de generar conversación.

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Roberto Palazuelos confirmó el fallecimiento del empresario, exboxeador y exdiputado Jorge Kahwagi Macari a los 58 años en Ciudad de México. (Infobae México)

La muerte del empresario, exdiputado y boxeador, ocurrida este miércoles 30 de septiembre a los 58 años, devolvió a la memoria una figura que transitó entre los encordados, la política y la televisión.

Las palabras de Chávez y Faitelson retrataron dos caras de Kahwagi: el amigo leal para unos y el pugilista rodeado de polémica para otros tantos.

Julio César Chávez despidió a Jorge Kahwagi como a un hermano

La publicación de Julio César Chávez mostró una faceta personal de Jorge, lejos de los expedientes políticos, los títulos regionales y las críticas que acompañaron sus peleas.

El excampeón mundial compartió una fotografía junto al empresario, Yolanda Andrade y Miguel “Piojo” Herrera para recordar el vínculo que mantuvieron durante años.

Julio César habló de una pérdida difícil de procesar y sostuvo que la partida de Kahwagi dejó una ausencia profunda entre quienes lo conocieron de cerca.

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El campeón mexicano resumió esa impresión al escribir: “Hay noticias para las que el corazón nunca está preparado. Tu partida tan repentina, mi querido Jorge K., nos deja un vacío inmenso”.

El mensaje avanzó hacia la historia compartida entre ambos. Kahwagi ingresó al boxeo profesional en 2001, una decisión que lo acercó a varias figuras del pugilismo mexicano y que abrió una relación de más de dos décadas con Chávez.

Julio César Chávez despidió a Jorge Kahwagi refiriéndose a él como un hermano y destacando una amistad incondicional de más de dos décadas. (Instagram/ @jcchavez115)

El exboxeador destacó la presencia de Macari en momentos de distinta naturaleza y puso el foco en una lealtad que, según afirmó, se mantuvo con el paso del tiempo.

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Chávez le agradeció esa cercanía con una frase que quedó al final de su despedida: “Gracias por tu amistad incondicional y por haber estado firme siempre, en las buenas y en las malas”.

Kahwagi disputó 11 peleas entre 2001 y 2005 y ganó todas por nocaut. Diez años después regresó al ring para enfrentar a Ramón Olivas en Cebú, Filipinas, con lo que cerró su registro profesional con 12 victorias, sin derrotas ni empates.

Su recorrido incluyó el campeonato mexicano de peso crucero y cinturones regionales del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Julio César, no obstante, evitó cualquier referencia a los números o a las polémicas de esa etapa y eligió recordar a un amigo: “Te nos adelantaste en el camino, hermano”.

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Faitelson recordó la polémica carrera de Kahwagi

El mensaje de David Faitelson tomó otro camino. El periodista reconoció que la carrera deportiva de Kahwagi estuvo rodeada de dudas y críticas, aunque separó esas discusiones de la impresión que le dejó en el plano personal.

Macari terminó invicto y todos sus triunfos fueron por nocaut, un récord que despertó cuestionamientos por los antecedentes de varios de sus oponentes y por la rapidez con la que finalizaron algunos combates.

Su última pelea, frente a Ramón Olivas en 2015, duró apenas 40 segundos y quedó entre los episodios más debatidos de su trayectoria.

Faitelson mencionó esa dimensión controvertida, pero señaló que el recuerdo personal debía prevalecer sobre las discusiones del boxeo.

David Faitelson reconoció las controversias que rodearon la vida de Jorge Kahwagi, sin dejar de resaltar su inmensa calidad humana. (X/ @DavidFaitelson_)

El comunicador expresó sus condolencias y resumió su mirada sobre Jorge así: “Más allá de su controversial carrera en el ring, prevalece el recuerdo de un ser humano noble. Lo recordaremos con mucho cariño”.

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La presencia de Kahwagi no se limitó a los cuadriláteros. En 2004, mientras era diputado federal, pidió licencia para participar en Big Brother VIP y terminó en el tercer lugar. Su ingreso al reality generó críticas y amplió una notoriedad que ya había construido desde la política y los negocios.

Dos años después, protagonizó un altercado con el luchador Cibernético durante un programa de televisión. El incidente se convirtió en uno de los momentos más recordados de su paso por la pantalla, aunque años más tarde el propio luchador sostuvo que la repercusión mediática superó el alcance real de lo ocurrido.

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En este sentido, la despedida de Faitelson condensó esa dicotomía: Kahwagi fue un personaje que generó debate en cada escenario que ocupó, pero también dejó vínculos personales que hoy aparecen en las memorias de quienes compartieron tiempo con él.

Del Congreso al ring, el exboxeador dejó huella en distintos ámbitos

Las primeras reacciones llegaron desde ámbitos que Kahwagi transitó durante años. Amigos de la política, el deporte y el espectáculo enviaron condolencias a su familia, mientras las publicaciones de Chávez y Faitelson llevaron la noticia de vuelta al ambiente del boxeo.

Roberto Palazuelos compartió una fotografía junto a Jorge y envió un mensaje a doña Sonja y a sus hijas Sonja y Layla. El actor y empresario informó que su amigo murió a causa de un derrame cerebral en Ciudad de México.

El senador Manuel Velasco recordó que coincidió con Macari durante la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados y expresó sus condolencias a familiares y amistades.

En 2019, Kahwagi informó que enfrentó una úlcera gástrica perforada y una infección bacteriana. No trascendieron datos que relacionaran aquellos padecimientos con la causa de muerte.

Figuras de la política, la televisión y el deporte despiden a Jorge Kahwagi Macari tras confirmarse su fallecimiento este 30 de septiembre. (Foto: Susana Navarrete/ cuartoscuro.com)

Kahwagi nació en Ciudad de México el 28 de mayo de 1968. Fue empresario, abogado, diputado federal, dirigente de Nueva Alianza, boxeador y figura televisiva. Seis meses antes, el 23 de marzo de 2026, había muerto su padre, Jorge Kahwagi Gastine.

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Así, la noticia volvió a reunir, por unas horas, los escenarios que marcaron la vida de Jorge Kahwagi Macari. Desde los recuerdos del boxeo hasta las condolencias de la política y la televisión, cada mensaje recuperó una parte de un personaje que marcó la conversación en México.