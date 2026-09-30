México Deportes

Quién es Ferran Soriano, exasesor del América vinculado a la polémica del Manchester City

Su trayectoria también guarda un capítulo ligado al América, donde tuvo un breve paso como asesor antes de llegar al futbol inglés

Soriano tuvo un breve paso por el América.
Soriano tuvo un breve paso por el América.
Guardar

El nombre de Ferran Soriano volvió a aparecer en el centro de la conversación internacional alrededor del futbol inglés tras conocerse el histórico veredicto de la Premier League contra el Manchester City.

El empresario español construyó buena parte de su carrera en la gestión deportiva y, en México, tuvo una experiencia breve pero llamativa con el América, institución a la que llegó con la intención de aportar una visión empresarial e internacional.

PUBLICIDAD

Su paso por el futbol mexicano fue corto, pero terminó siendo un antecedente relevante al revisar su carrera.

Más de una década después, Soriano vuelve a estar relacionado con un asunto de grandes dimensiones, esta vez desde la dirección del conjunto inglés y en medio de un proceso que puede tener consecuencias importantes para el club.

Ferran Soriano y su breve paso como asesor del América

En mayo de 2012, Ferran Soriano fue anunciado como asesor del América y del comité de futbol de Televisa, entonces propietaria del club.

Su llegada se produjo después de haber ocupado cargos importantes en el FC Barcelona, donde fue vicepresidente económico y director general entre 2003 y 2008.

PUBLICIDAD

La intención de incorporar al empresario español era darle al proyecto azulcrema una perspectiva distinta. Soriano llegó para aportar conocimientos relacionados con la gestión y la industria del futbol, con una visión que buscaba colocar al América en una posición de mayor relevancia internacional.

Durante aquella etapa también habló de la necesidad de combinar resultados deportivos, formación de jugadores y una estructura empresarial sólida.

Su planteamiento contemplaba que el club pudiera desarrollar talento mexicano, complementarlo con futbolistas extranjeros y construir una institución competitiva más allá de los resultados inmediatos.

Sin embargo, su estancia en México duró apenas unos meses. En septiembre de 2012, Soriano dejó su función relacionada con el América para incorporarse al Manchester City, donde asumió la dirección ejecutiva del club y posteriormente quedó vinculado al crecimiento internacional del City Football Group.

Documentos corporativos de Televisa también lo identificaron posteriormente como asesor del Consejo del Club América.

La polémica actual que enfrenta el Manchester City

El vínculo con el futbol mexicano adquiere relevancia nuevamente porque Soriano es actualmente CEO del Manchester City, precisamente cuando el club atraviesa uno de los episodios más delicados de su historia institucional.

Una comisión independiente determinó que el conjunto inglés era responsable de 114 de 115 presuntas infracciones relacionadas con las reglas financieras de la Premier League.

El procedimiento está relacionado con acusaciones sobre información financiera, ingresos por patrocinios, contratos y obligaciones de reporte durante un periodo que abarca varios años. El City ha rechazado las acusaciones y tiene previsto apelar la resolución.

La urgencia del proceso también está marcada por los tiempos para presentar el recurso.

El Manchester City cuenta con un plazo que se extiende hasta los primeros días de octubre para formalizar su apelación, por lo que la resolución todavía no representa el cierre definitivo del caso ni permite asumir de antemano cuáles serán las consecuencias finales para la institución.

En medio de esta situación, Soriano asumió públicamente la defensa del club.

En un mensaje dirigido a los trabajadores del Manchester City, sostuvo que las acusaciones eran falsas, aseguró que el equipo había presentado pruebas que respaldaban su posición y cuestionó las conclusiones alcanzadas por las autoridades de la competición. También confirmó que el club recurrirá la decisión.

El empresario incluso calificó el caso como una “teoría de conspiración”, una postura que muestra el papel que está desempeñando como principal representante empresarial del City mientras el procedimiento continúa.

Así, la historia de Ferran Soriano tiene un capítulo particular en México: llegó al América como asesor en 2012, permaneció apenas unos meses y después dio el salto al Manchester City.

Hoy, desde la dirección ejecutiva del club inglés, vuelve a aparecer en escena por un proceso financiero que todavía no concluye y que mantiene bajo presión a una de las instituciones más importantes del futbol europeo.

Temas Relacionados

Club AméricaManchester CityLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gala Montes le responde a Gustavo Adolfo Infante y lo exhibe por no darle una entrevista

La actriz difunde una conversación de WhatsApp donde el periodista le pide una entrevista para su programa, asegura que condiciona sus opiniones

Gala Montes le responde a Gustavo Adolfo Infante y lo exhibe por no darle una entrevista

Diputados develan letras de oro a la UNAM y exigen presupuesto suficiente

El rector Leonardo Lomelí destacó las “puertas abiertas” de la institución para el diálogo con los diferentes partidos políticos

Diputados develan letras de oro a la UNAM y exigen presupuesto suficiente

Cruz Azul lo dejó ir y ahora Miguel Borja destaca como el goleador del América en la Liga Mx

El jugador colombiano hila tres partidos con al menos un gol en el Apertura 2026 tras su debut frente al campeón mexicano en el Clásico Joven

Cruz Azul lo dejó ir y ahora Miguel Borja destaca como el goleador del América en la Liga Mx

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

Sigue las noticias más destacadas sobre narcotráfico y seguridad en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

Condenan a más de 100 años de prisión a un escolta por abusar sexualmente de una menor que estaba bajo su cuidado

La autoridad judicial capitalina dictó el fallo castigando los cuatro ataques cometidos contra la víctima durante sus traslados en vehículo, fijando además una indemnización económica de 265 mil pesos a la familia

Condenan a más de 100 años de prisión a un escolta por abusar sexualmente de una menor que estaba bajo su cuidado
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

“El Quetu” se queda en el Altiplano: un juez vincula a proceso al alcalde de Juchitán señalado por nexos con el CJNG

Aplazan audiencia de Ovidio Guzmán por octava ocasión en EEUU: fue reprogramada para diciembre

Del Mayito Flaco al 03, los narcos mexicanos que nacieron en territorio estadounidense

FGR se enfrenta a civiles armados en Tlajomulco, Jalisco: reportan un agresor abatido y un federal herido

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes le responde a Gustavo Adolfo Infante y lo exhibe por no darle una entrevista

Gala Montes le responde a Gustavo Adolfo Infante y lo exhibe por no darle una entrevista

Maribel Guardia admite no sentirse bien tras la denuncia contra Imelda Tuñón por homicidio

La confesión de Otto Sirgo sobre la muerte de su esposa Maleni Morales que volvió a cobrar fuerza tras su fallecimiento

Premios Ariel 2026: fecha, horario y dónde ver en vivo la entrega de galardones al cine mexicano

Qué le pasó a Queen Buenrostro, la influencer sufre accidente automovilístico y este es su estado de salud

DEPORTES

México vs Perú: cómo quedó el segundo partido amistoso de la era Rafa Márquez

México vs Perú: cómo quedó el segundo partido amistoso de la era Rafa Márquez

Con un cuadro joven, la Selección Mexicana rescata el empate en la fecha FIFA: así fueron los goles

Cruz Azul lo dejó ir y ahora Miguel Borja destaca como el goleador del América en la Liga Mx

Con boletos desde los 240 pesos: esto costará ver a Saúl “Canelo” Álvarez en su pelea contra Christian Mbilli

Keylor Navas deja a Pumas de emergencia y se incorpora a la Selección de Costa Rica