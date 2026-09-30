Quién es Ferran Soriano, exasesor del América vinculado a la polémica del Manchester City

Soriano tuvo un breve paso por el América.

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El nombre de Ferran Soriano volvió a aparecer en el centro de la conversación internacional alrededor del futbol inglés tras conocerse el histórico veredicto de la Premier League contra el Manchester City.

El empresario español construyó buena parte de su carrera en la gestión deportiva y, en México, tuvo una experiencia breve pero llamativa con el América, institución a la que llegó con la intención de aportar una visión empresarial e internacional.

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Su paso por el futbol mexicano fue corto, pero terminó siendo un antecedente relevante al revisar su carrera.

Más de una década después, Soriano vuelve a estar relacionado con un asunto de grandes dimensiones, esta vez desde la dirección del conjunto inglés y en medio de un proceso que puede tener consecuencias importantes para el club.

Ferran Soriano y su breve paso como asesor del América

En mayo de 2012, Ferran Soriano fue anunciado como asesor del América y del comité de futbol de Televisa, entonces propietaria del club.

Su llegada se produjo después de haber ocupado cargos importantes en el FC Barcelona, donde fue vicepresidente económico y director general entre 2003 y 2008.

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La intención de incorporar al empresario español era darle al proyecto azulcrema una perspectiva distinta. Soriano llegó para aportar conocimientos relacionados con la gestión y la industria del futbol, con una visión que buscaba colocar al América en una posición de mayor relevancia internacional.

Durante aquella etapa también habló de la necesidad de combinar resultados deportivos, formación de jugadores y una estructura empresarial sólida.

Su planteamiento contemplaba que el club pudiera desarrollar talento mexicano, complementarlo con futbolistas extranjeros y construir una institución competitiva más allá de los resultados inmediatos.

Sin embargo, su estancia en México duró apenas unos meses. En septiembre de 2012, Soriano dejó su función relacionada con el América para incorporarse al Manchester City, donde asumió la dirección ejecutiva del club y posteriormente quedó vinculado al crecimiento internacional del City Football Group.

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Documentos corporativos de Televisa también lo identificaron posteriormente como asesor del Consejo del Club América.

La polémica actual que enfrenta el Manchester City

El vínculo con el futbol mexicano adquiere relevancia nuevamente porque Soriano es actualmente CEO del Manchester City, precisamente cuando el club atraviesa uno de los episodios más delicados de su historia institucional.

Una comisión independiente determinó que el conjunto inglés era responsable de 114 de 115 presuntas infracciones relacionadas con las reglas financieras de la Premier League.

El procedimiento está relacionado con acusaciones sobre información financiera, ingresos por patrocinios, contratos y obligaciones de reporte durante un periodo que abarca varios años. El City ha rechazado las acusaciones y tiene previsto apelar la resolución.

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La urgencia del proceso también está marcada por los tiempos para presentar el recurso.

El Manchester City cuenta con un plazo que se extiende hasta los primeros días de octubre para formalizar su apelación, por lo que la resolución todavía no representa el cierre definitivo del caso ni permite asumir de antemano cuáles serán las consecuencias finales para la institución.

En medio de esta situación, Soriano asumió públicamente la defensa del club.

En un mensaje dirigido a los trabajadores del Manchester City, sostuvo que las acusaciones eran falsas, aseguró que el equipo había presentado pruebas que respaldaban su posición y cuestionó las conclusiones alcanzadas por las autoridades de la competición. También confirmó que el club recurrirá la decisión.

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El empresario incluso calificó el caso como una “teoría de conspiración”, una postura que muestra el papel que está desempeñando como principal representante empresarial del City mientras el procedimiento continúa.

Así, la historia de Ferran Soriano tiene un capítulo particular en México: llegó al América como asesor en 2012, permaneció apenas unos meses y después dio el salto al Manchester City.

Hoy, desde la dirección ejecutiva del club inglés, vuelve a aparecer en escena por un proceso financiero que todavía no concluye y que mantiene bajo presión a una de las instituciones más importantes del futbol europeo.