Diputada de Morena desconoce designación de “corcholata” de Quintana Roo y acusa “dedazo”

La diputada de Morena, Marybel Villegas, no estuvo conforme con la designación de Eugenio 'Gino' Segura a la coordinación estatal de Quintana Roo. Hizo fuertes declaraciones en San Lázaro. Crédito: X / @MLopezSanMartin

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La diputada de Morena, Marybel Villegas, acusó que fue “dedazo” la designación de Eugenio ‘Gino’ Segura como coordinador y eventual candidato de la alianza mayoritaria en Quintana Roo.

Villegas también aspiró a ser “corcholata” en la entidad que aún gobierna Mara Lezama, incluso desconoció el proceso interno de su partido y acusó que las designaciones fueron por acuerdos cupulares.

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Diputada de Morena no reconoce a Eugenio Segura como “corcholata” en Quintana Roo

Este martes, en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, reveló que “al delfín” le informaron en qué secciones iban a levantar las encuestas, incluso las espejo, lo que permitió reforzar su presencia justo en esa zona.

“Yo vi esas encuestas antes que nadie y porque las vi, digo que no resisten una revisión seria. Presentarlas hoy no cambia, parecen hechas a la medida de una decisión que ya estaba tomada”, acusó la legisladora morenista.

Marybel Villegas dice “tener otros datos”

Tal fue la indignación de la diputada, que aseguró tener otros datos y presentó una encuesta del Instituto de Mercadotecnia y Opinión, la cual la colocó en primer lugar, con el 27.4 por ciento de preferencias.

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Mientras que a Segura Vázquez lo presentó con 18.3 por ciento, “una diferencia que ningún margen de error explica”, enfatizó la legisladora.

La diputada de Morena, Marybel Villegas no estuvo de acuerdo con los resultados de la encuesta en Quintana Roo. Crédito: X / @radioturquesa

Lo que pasó en Quintana Roo ocurrió en todo el país

Luego de acusar una imposición disfrazada de encuesta –algo que ya es serio–, Villegas Canché sostuvo que lo que ocurrió en Quintana Roo, se repitió en todo el país.

“Quiero ser muy clara: esto no es sólo en Quintana Roo. Es todo el país”, exhibió.

Coordinaciones de Morena fueron definidas por “acuerdo cupulares”

La legisladora de Morena sostuvo que las coordinaciones estatales no se determinaron mediante encuestas ni criterios de género. Según explicó, respondieron a pactos entre las cúpulas de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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Por esa razón, consideró que Gino Segura “es el candidato del Verde con la camiseta de Morena”.

“El Partido Verde no construyó el movimiento, no caminó con Andrés Manuel López Obrador cuando nos llamaban un peligro para México, no defendió las casillas, ni tocó puertas y hoy se sientan a repartir lo que la militancia de Morena construyó durante años.

“Que quede claro: una alianza es una cosa, otra muy distinta que un partido aliado use a Morena como vehículo para llegar al poder y se repartan candidaturas como un botín”, agregó.

Existen denuncias en la FGR contra ‘Gino’ Segura

Las revelaciones de Villegas no pararon durante su comparecencia ante los medios de comunicación, pues también aseguró que hay denuncias en contra de Eugenio Segura ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena.

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“El compañero Gino tiene 14 millones de pesos en pauta, 14 millones, y la pregunta es, ‘¿quién pompo?’ Porque los números no me cuadran. Aunado a ello, hay compañeros morenistas que lo denunciaron ya ante la Fiscalía General de la República”, comentó.

Eugenio Segura fue electo como coordinador estatal de Morena en Quintan Roo. | YouTube Morena

Recorrerá municipios para documentar inconformidades

Por último, rechazó que el proceso interno haya reflejado la voluntad ciudadana en su entidad. Además, advirtió que no guardará silencio ante acuerdos construidos al margen de la militancia.

Asimismo, anunció que a partir de esta semana recorrerá los 11 municipios de Quintana Roo. Ahí documentará las inconformidades de quienes se sienten traicionados y no se identifican con las decisiones impuestas desde arriba, con el objetivo de hacerlas públicas.

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La mitad de las “corcholatas” estatales de Morena no eran tan conocidas

Hoy, la dirigencia de Morena reveló que solo nueve de los 17 perfiles designados por el partido para buscar las gubernaturas de 2027 superan el 50 por ciento de conocimiento entre la población de sus estados. Siete no llegan a esa cifra y, en San Luis Potosí, el partido ni siquiera presentó encuesta.

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena presentó las encuestas internas que definieron a los 17 “coordinadores territoriales”. Ante medios de comunicación, el comisionado técnico de la encuesta, David Santos, detalló el método y el procedimiento estadístico utilizado para designar las coordinaciones.

Cierran proceso por gubernaturas

Con la presentación de resultados, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, reveló que se ha cerrado el proceso interno para las 17 gubernaturas, por lo que ahora en adelante el partido oficial centrará sus esfuerzos en los aspirantes a diputaciones federales y gobiernos municipales.

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Morena rechazó que señalamientos desde Estados Unidos definan su actuación política.

El partido detalló, además, que en cuatro entidades los perdedores del proceso solicitaron una revisión técnica de los resultados: Zacatecas, Baja California, Baja California Sur y Nayarit. En los demás casos, confirma, no hubo peticiones de revisión. Bueno, en Quintana Roo no están muy contentos, que digamos.

No obstante, la Comisión de Elecciones de Morena fue clara: el proceso no se repetirá.

Aunque la dirigencia del partido ya dio por cerrada la designación de las “corcholatas” estatales, la diputada de Morena, Marybel Villegas, todavía no está de acuerdo con la elección de Eugenio ‘Gino’ Segura en Quintana Roo.

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