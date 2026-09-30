Maru Campos cuestiona la resolución de la Suprema Corte y acusa a Morena de incidir en la decisión

La gobernadora Maru Campos acusó a Morena de impugnar las reformas electorales para beneficiarse de dinero ilícito. | X- Maru Campos

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Chihuahua armonizar su legislación electoral con la Constitución federal e incorporar la injerencia extranjera como causa de nulidad, mientras mantiene la posibilidad de invalidar comicios afectados por delincuencia organizada sistemática y determinante. El tribunal también anuló los castigos automáticos contra aspirantes o candidaturas por ilícitos cometidos por terceros.

La resolución, aprobada este martes 29 de septiembre, derivó de la acción de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas 97, 99 y 103/2026, promovidas contra cambios a la Constitución local, la Ley Electoral de Chihuahua y el Código Municipal incluidos en los decretos 557 y 558 de este año.

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El Pleno determinó que una elección puede anularse si se comprueban actos de delincuencia permanente o sistemática que hayan influido en el proceso. Para ello, las conductas deben ser graves, dolosas y determinantes para el resultado de la votación.

Maru Campos critica la resolución de la SCJN sobre comicios

La mandataria de Chihuahua señaló que la invalidez dictaminada por los ministros desprotege la contienda política ante el financiamiento ilícito, aunque aseguró que su administración acatará el fallo institucional. Crédito: Maru Campos Galván

La Suprema Corte invalidó las normas que permitían sancionar a personas aspirantes, precandidatas o candidatas por conductas ilícitas realizadas por terceras personas. El criterio estableció que nadie puede recibir una sanción por hechos ajenos.

También quedó sin efecto la pérdida automática del derecho a ser registrada como candidata o la cancelación de un registro. La autoridad electoral deberá analizar las circunstancias particulares de cada caso y determinar una sanción proporcional.

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La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, cuestionó la parte de la sentencia que eliminó esas disposiciones. Según El Universal, sostuvo que la SCJN retiró de la reforma estatal “lo que a Morena le estorbaba para financiarse de dinero ilícito y usar delincuentes para manipular elecciones”.

Campos afirmó que los cambios aprobados por el Congreso local buscaban anular una elección cuando el crimen organizado interviniera y retirar la candidatura a quien resultara beneficiado por ese apoyo. “Lo hicimos para que en Chihuahua no pase lo que ya pasa en otros estados, donde el narco decide quién se registra, quién compite y quién gana”, declaró.

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El máximo tribunal dejó sin efecto las sanciones automáticas contra candidatos por delitos cometidos por terceras personas. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La mandataria advirtió que la delincuencia organizada puede financiar campañas, amenazar o asesinar a otras candidaturas y favorecer a una persona sin que existan consecuencias electorales. Acusó a Morena de votar contra el blindaje y de acudir posteriormente a la Suprema Corte para impugnarlo.

“Hay que decirlo con nombre: El responsable es Morena, el partido que votó en contra de blindar las elecciones y después litigó para tumbar el blindaje. No lo digo yo: Está en las actas del Congreso y en el expediente de la Corte”, expresó Campos.

La gobernadora destacó el voto de la ministra Yasmín Esquivel, quien se pronunció contra la invalidez de las disposiciones. Campos sostuvo que la intervención del crimen organizado vulnera el carácter libre y secreto del voto.

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Maru Campos señaló que su administración acatará el fallo, aunque rechazó que el estado deba “resignarse”. “Si nos cerraron el camino, abriremos otro”, declaró.

Morena promovió una de las impugnaciones contra la reforma

La mandataria solicitó a las ministras y ministros confirmar las normas que permiten anular comicios por injerencia criminal y restringen postulaciones relacionadas con actividades delictivas durante un mensaje difundido este lunes

La acción de inconstitucionalidad 99/2026 fue promovida por Morena. El coordinador del partido en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, sostuvo que el recurso era una vía jurídica para cuestionar diversos elementos de la reforma, no una oposición al combate contra la injerencia criminal en los comicios.

Estrada señaló que la impugnación incluía asuntos relacionados con la elección de regidurías y la representación política. El coordinador del PAN en el Congreso local, Alfredo Chávez, afirmó que Morena alegaba fallas en el procedimiento legislativo y que la reforma omitía la injerencia extranjera como causal de nulidad.

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El pasado 22 de junio, el dictamen para incorporar a la Constitución estatal la nulidad por intervención del crimen organizado obtuvo 20 votos a favor, 12 en contra y una abstención. La propuesta no alcanzó los 22 votos necesarios para modificar la Constitución de Chihuahua y regresó a comisiones.

Indicó el PAN que los 11 diputados de Morena y dos legisladoras del PT votaron contra ese dictamen. Posteriormente, durante el mismo periodo legislativo, se aprobó la reforma a la legislación secundaria que llegó a la SCJN.

Campos había solicitado a las ministras y ministros conservar íntegramente la reforma. En un mensaje difundido el pasado 28 de septiembre, afirmó que Chihuahua fue la primera entidad en incluir en su legislación la nulidad electoral por intervención del crimen organizado, de acuerdo con Diario de Chihuahua.

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Suprema Corte invalida la alternancia obligatoria de género en gubernaturas de Durango y San Luis Potosí

El Tribunal Pleno anuló normas locales que exigían postular a una persona de sexo distinto en cada elección, limitación que consideró contraria al derecho ciudadano de ser votado. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN invalidó la alternancia obligatoria de género para las candidaturas a gubernaturas en Durango y San Luis Potosí, al determinar el pasado 28 de septiembre que imponer de manera permanente quién puede contender por razón de sexo restringe el derecho de la ciudadanía a ser votada y la autodeterminación de los partidos políticos.

El Tribunal Pleno anuló disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Durango, así como de la Constitución Política y la Ley Electoral de San Luis Potosí. Las normas ordenaban postular en cada elección a una persona de género distinto al de la candidatura registrada en los comicios inmediatos anteriores.

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La regla también contemplaba a las coaliciones. En Durango debía entrar en vigor durante el proceso electoral local 2027-2028, mientras que en San Luis Potosí estaba prevista para los comicios 2032-2033.