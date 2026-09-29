México

F1 gratis en México: Checo Pérez hará Show Run en Paseo de la Reforma el 28 de octubre

Será la cuarta ocasión que el piloto tapatío convivirá con el público de la Ciudad de México y la primera como elemento de la escudería Cadillac F1

Pérez condujo 58 vueltas en su primer día de pretemporada. REUTERS/Hamad I Mohammed
Pérez condujo 58 vueltas en su primer día de pretemporada. REUTERS/Hamad I Mohammed
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Lo que sonó como una posibilidad de ver al piloto mexicano, Sergio Michel Pérez Mendoza, ofrecer una nueva exhibición de Fórmula Uno en Paseo de la Reforma, rumbo al Gran Premio de la Ciudad de México, este martes 29 de septiembre la escudería Cadillac Fórmula One Team confirmó su primer Show Run en la avenida más importante de la capital.

A través de sus páginas oficiales, la nueva casa de Checo Pérez informó que el piloto nacional se reunirá con sus miles de seguidores en Paseo de la Reforma para un espectáculo que marcará una convivencia única y especial tras su hito de los 300 grandes premios en el Máximo Circuito.

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“Checo toma las calles de la Ciudad de México este 28 de Octubre”, dice el comunicado oficial de la escudería Cadillac F1, logrando aún más su cercanía con el público de México que, desde el día uno en que se oficializó su vínculo profesional en el deporte motor, se han vuelto letales seguidores del equipo norteamericano.

Cadillac F1 subió su popularidad en las redes sociales en los primeros instantes que anunció a Sergio Pérez como su piloto principal para esta temporada 2026. Ahora, con la garantía de recibir al mexicano en el sitio emblemático de la CDMX, hará que la afición crezca y los acerque mucho más a la Fórmula Uno.

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¿A qué hora se realizará el Show Run de la Ciudad de México?

Checo Pérez correrá en Paseo de la Reforma rumbo al GP de México
Checo Pérez correrá en Paseo de la Reforma rumbo al GP de México (X / Cadillac Fórmula 1 Team )

Sergio Michel Pérez Mendoza saldrá con au auto Cadillac en punto de las 10:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). El trayecto previsto para ver a Checo Pérez en Paseo de la Reforma, sería en el tramo comprendido entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, en donde el piloto ofrecerá a su gente la oportunidad de disfrutar de cerca su talento y pasión por el automovilismo.

“Correr en Reforma frente a los fans siempre es una sensación increíble, pero hacerlo con Cadillac Formula One Team durante nuestra primera temporada juntos lo hace aún más especial”, señaló Sergio Pérez rumbo a su primera aparición en Paseo de la Reforma con el nomex del equipo debutante de la Fórmula Uno.

Para asistir al Show Run en Paseo de la Reforma, la escudería Cadillac Fórmula One Team habilitó en su página web los datos que los fans deberán ingresar para acompañar a Sergio Checo Pérez en el evento de la CDMX antes de competir en el Gran Premio de México en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

Checo Pérez supera la marca de las 300 carreras en la Fórmula 1

Un monoplaza blanco y negro emite humo en la rueda al girar en una curva de asfalto flanqueada por vallas metalicas y edificios.
El piloto mexicano evitó choque en Azerbaiyán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al firmar contrato con la escudería Cadillac Fórmula One Team, en esta temporada 2026 el corredor de Guadalajara, Jalisco no sólo disputará su décimo gran premio en casa, también honrará 15 años de velocidad y destreza que lo ayudaron a traspasar las 300 carreras en la Fórmula Uno.

Dicho logro es un parteaguas para Checo Pérez y para el automovilismo mexicano en el Gran Circo, por lo que en el Gran Premio de la Ciudad de México, el Ministro de Defensa vivirá un “evento especial” desde el Autódromo de los Hermanos Rodríguez del 30 de octubre al 1 de noviembre; fecha de la carrera estelar en pleno día de muertos.

“No tenía ni idea de que estaba pasando. El otro día estaba trabajando en mi casco para la carrera de México y, de repente, salió el tema de que era mi carrera número 300 en México, debido a las carreras canceladas y todo eso; es una locura. O sea, 300 carreras en la Fórmula Uno celebrarlas en casa será un evento especial”, expresó en el pódcast Beyond the Grid.

“Alcanzar los 300 Grandes Premios es un momento muy importante en mi carrera, y no hay mejor lugar para comenzar esta celebración que de regreso en las calles de la Ciudad de México, junto a los aficionados que me han apoyado en cada paso del camino. Estoy deseando llevar la fiesta a Reforma y comenzar una increíble semana”, indicó Sergio Pérez Mendoza.

Sergio "Checo" Pérez sonriente, ondeando la mano y sosteniendo un trofeo, con confeti cayendo. De fondo, el puerto de Mónaco, yates y edificios.
Sergio 'Checo' Pérez celebra su triunfo en el Gran Premio de Mónaco 2022, levantando el trofeo y saludando a la multitud en el icónico podio con la marina y la ciudad de Mónaco de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, Federico González Compeán, director general del Gran Premio de la Ciudad de México, expresó que el Show Run del próximo 28 de octubre será “una oportunidad para llevar la emoción de la Máxima Categoría más allá del Autódromo Hermanos Rodríguez y acercarla a miles de aficionados en uno de los escenarios más emblemáticos de la CDMX”.

Asimismo, Federico González Compeán agradeció al Gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Ciudad de México “por hacer posible este encuentro y permitirnos compartir la pasión por Fórmula Uno con más mexicanos” en el regreso de Sergio Michel Pérez Mendoza al Máximo Circuito.

Cuarto Show Run para Checo Pérez en México

El piloto mexicano corrió para su gente mexicana en la temporada 2022. REUTERS/Henry Romero
El piloto mexicano corrió para su gente mexicana en la temporada 2022. REUTERS/Henry Romero

Anteriormente, Sergio Checo Pérez ya había brindado un breve espectáculo de Fórmula Uno a sus fanáticos de la Ciudad de México. Durante su paso con las escuderías: Sauber y Red Bull Racing, el piloto nacional dominó las calles de Guadalajara y la Ciudad de México en los años: 2011, 2021 y 2022.

Primero, en la Perla Tapatía, Checo asombró a su público de casa meses después de su debut en la Fórmula Uno, eso en 2011. Diez años después, vino a la CDMX para conducir el RB7 sobre Paseo de la Reforma con una asistencia cercana a las 100 mil almas.

En 2022, el corredor veterano participó en su tercer Show Run abordo del RB7. Pérez recorrió en Guadalajara la avenida Ignacio L. Vallarta y dio vueltas alrededor de la Glorieta de La Minerva y esa vez sintió el cariño y la energía de más de 130 mil asistentes.

Para este año será la primera vez que Sergio Pérez conduzca en México portando con orgullo los colores de Cadillac F1 mientras celebra sus 300 grandes premios en el país que lo vio nacer y será testigo nuevamente de su participación en la carrera realizada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dentro del macro complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la Ciudad de México el domingo 1 de noviembre del 2026.

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