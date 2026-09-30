México

Maribel Guardia admite no sentirse bien tras la denuncia contra Imelda Tuñón por homicidio

La actriz rompe el silencio luego de que hiciera público el nuevo movimiento legal contra la viuda de Julián Figueroa

Maribel Guardia acompañada de su esposo Marco Chacón e Imelda Garza salieron a dirigir un mensaje a los medios de comunicación que se encontraban haciendo guardia en las inmediaciones de su domicilio; después del fallecimiento de su hijo Julián Figueroa.
Maribel Guardia pasó de ver a Imelda como una hija a protagonizar conflictos legales que aún no terminan. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM
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Maribel Guardia reconoció no sentirse bien después de presentar una denuncia penal contra su exnuera, Imelda Tuñón, por presuntos delitos contra la salud y el posible homicidio de su hijo Julián Figueroa.

En un encuentro breve con medios de comunicación, la actriz declaró: “No estoy bien, pidiéndole siempre a Dios que la verdad salga y que ojalá ocasione los menos daños posibles”.

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La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y busca investigar la obtención ilícita y el suministro de medicamentos de uso controlado antes de la muerte del cantante, ocurrida en abril de 2023.

La legislación penal vigente en la capital contempla penas de hasta 30 años de prisión para quienes sean declarados culpables de delitos contra la salud combinados con responsabilidad penal en un deceso.

Maribel Guardia también expresó preocupación por la salida del país de su nieto

Imelda Garza Maribel Guardia
Imelda Garza se fue del país junto su hijo (Foto: Instagram@imetunon)

Cuestionada sobre la partida de Imelda Tuñón hacia Estados Unidos junto con su hijo menor, Maribel Guardia aseguró: “Tranquila no estoy, estoy pidiéndole a Dios que el niño esté bien”. La viuda abandonó el territorio nacional para radicarse de forma intempestiva en Houston, Texas, junto con José Julián, de siete años.

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La salida del país ocurrió por recomendación directa del equipo de abogados de Tuñón, como parte de una reestructuración de su estrategia de defensa jurídica. La joven gestionó previamente un permiso especial de traslado para el menor antes de dejar su residencia habitual en la capital mexicana.

Una confesión en un pódcast detonó el proceso penal contra la viuda del cantante

Maribel Guardia
Esta declaración de Tuñón encendió las alarmas en Maribel (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

El origen directo del procedimiento fueron las declaraciones que Imelda Tuñón hizo en el pódcast Mesa Cero, donde admitió que engañaba a su especialista de salud mental para conseguir recetas que después entregaba a su pareja. En esa transmisión, la joven declaró:

“Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra. Julián tenía muchos problemas para dormir, entonces yo iba y le decía los síntomas. Y me daba las pastillas, o sea, así. Entonces, se las tomaba Julián, tenía mucha ansiedad”.

El equipo jurídico de la actriz sostuvo que esa confesión probó la comisión de delitos relacionados con el tráfico e ingreso no autorizado de estupefacientes al domicilio familiar.

El abogado aclaró que el cuerpo de Julián Figueroa fue incinerado en 2023, lo que impide realizar una autopsia posterior, por lo que la fiscalía capitalina deberá basar la investigación en evidencias testimoniales, peritajes clínicos previos y contradicciones en los horarios notificados.

Primer plano de Imelda Tuñón, con gorra negra y cabello rubio, junto a Julián Figueroa, con cabello oscuro y aretes, ambos mirando directamente a la cámara con agua de fondo
Imelda Tuñón publicó un mensaje personal en redes sociales para Julián Figueroa en su tercer aniversario luctuoso, expresando cariño y agradecimiento, y desactivando los comentarios para proteger a su hijo. (Instagram: @imetunon)

El abogado Alonso Beceiro confirmó la interposición del recurso legal en una entrevista televisiva. La representación jurídica de la actriz actuó luego de evaluar contradicciones en las narrativas ofrecidas sobre las horas previas a la muerte del músico, entonces de 27 años.

Beceiro señaló que detectaron un intento de desviar la atención hacia disputas testamentarias mientras se ignoraban las causas reales del fallecimiento. El abogado explicó que la conducta atribuida a Tuñón puede encuadrarse en la figura de homicidio:

El tipo de medicamentos que conseguía, que le suministraba al momento que falleció, el cuadro que estaba presentando él, antes de fallecer y que ella, lejos de auxiliarlo, de pedir una ambulancia, lo que fuera, lo abandona, pueden demostrar, precisamente, la conducta de homicidio”.

El conflicto legal entre ambas suma más de un año de disputas en distintas instancias

Composición fotográfica de Maribel Guardia, Imelda Tuñón y el fallecido cantante Julián Figueroa.
(@maribelguardia, @julianfigueroa, Imetunon / Instagram)

El enfrentamiento entre Maribel Guardia y su exnuera acumula más de un año de procedimientos legales. En enero de 2025, la actriz presentó una denuncia por violencia familiar y omisión de cuidados, en la que señaló presuntos problemas de consumo de sustancias por parte de Tuñón que, según su versión, ponían en riesgo la integridad de su nieto.

Las autoridades del DIF intervinieron en ese procedimiento y otorgaron la custodia temporal del menor a la abuela durante 10 días. Concluido ese periodo, el niño fue devuelto a su madre, quien negó las acusaciones y promovió una queja ante la Secretaría de las Mujeres.

Una disputa por pensión alimenticia escaló a una contrademanda de 3 millones de pesos

El 2 de mayo, fecha del cumpleaños del menor, adquiere un significado especial por coincidir con el natalicio de Julián Figueroa (IG)
El 2 de mayo, fecha del cumpleaños del menor, adquiere un significado especial por coincidir con el natalicio de Julián Figueroa (IG)

La confrontación legal escaló en marzo de este 2026, cuando Tuñón exigió públicamente el pago de una pensión alimenticia de 100,000 pesos mensuales a la abuela del menor para mantener el nivel de vida previo de su hijo. Como respuesta, Maribel Guardia promovió una contrademanda financiera por una indemnización superior a los 3,000,000 de pesos, por gastos de manutención, vivienda y artículos personales cubiertos a Tuñón durante los seis años que habitó en su inmueble.

El equipo legal de la actriz sostuvo que los recursos aportados durante esa cohabitación superaron las pretensiones de la pensión solicitada. Los juzgados familiares mantienen bajo análisis las aportaciones económicas previas para resolver las obligaciones de ambas partes, mientras la nueva denuncia penal por delitos contra la salud sitúa el conflicto en una instancia criminal que involucra a la Fiscalía General de Justicia capitalina y a las autoridades migratorias.

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