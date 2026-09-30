Diana Atri respalda a su esposa Joy Huerta tras la dolorosa separación de Jesse & Joy

La empresaria expresó su respaldo incondicional a la cantante tras la reestructuración de Jesse & Joy. (IG: dianaatrim)

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Diana Atri, esposa de Joy Huerta, envió un emotivo mensaje de respaldo a la cantante tras la decisión de Jesse Huerta de hacer una pausa en el dueto musical.

La empresaria reaccionó a la publicación en la que la intérprete admitió sentir temor e incertidumbre sobre el futuro de su carrera tras dos décadas de trayectoria conjunta.

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“Te amo mi amor y estoy aquí contigo para siempre”, escribió la empresaria en la sección de respuestas de la publicación oficial realizada por la artista.

El comentario generó más de 20,000 reacciones y desencadenó miles de muestras de solidaridad por parte de sus seguidores.

La cantante reconoció previamente que guardó silencio ante lo ocurrido porque carecía de todas las respuestas y continuaba asimilando la nueva dinámica profesional.

Asimismo, confirmó que mantendrá el escenario con dos micrófonos durante los conciertos previstos para 2026 y 2027.

La esposa de Joy Huerta envió un emotivo mensaje de respaldo a la cantante. (Instagram)

Diana Atri difundió contenidos de salud mental tras las especulaciones

Días después del revuelo generado por la pausa de la agrupación, la esposa de la cantante compartió en redes sociales reflexiones enfocadas en la atención de la salud emocional y el tratamiento de la angustia psicológica.

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Los contenidos provinieron originalmente de Clínica Radual, un centro de atención psiquiátrica encabezado por la doctora Andrea Atri Mizrahi, hermana de la empresaria.

Los textos cuestionaron la tendencia de etiquetar a los pacientes únicamente a partir de síntomas aislados.

“Aquí la consulta no empieza con una lista de síntomas para ponerte una etiqueta. Es una conversación: quién eres, qué te trajo hasta aquí”, señalaba uno de los contenidos difundidos por Atri en su perfil personal.

Los fragmentos difundidos hicieron referencia al Marco de Poder, Amenaza y Significado, un modelo conceptual que analiza el sufrimiento emocional a través del contexto social del individuo.

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El esquema prioriza la comprensión de las vivencias personales por encima de la eliminación inmediata del síntoma.

La difusión de estos mensajes coincidió con el momento de tensión mediática alrededor del dueto, lo que desató especulaciones entre los usuarios.

Sin embargo, no existió ninguna declaración que vinculara directamente las imágenes con el conflicto entre los hermanos.

Diana Atri compartió publicaciones de Clínica Radual enfocadas en la salud emocional y la comprensión del sufrimiento psicológico. (Instagram)

La historia de amor y la vida familiar que construyeron Diana Atri y Joy Huerta

La relación entre ambas comenzó mediante amigos en común y evolucionó a partir de una profunda amistad. Durante una entrevista, la intérprete relató que la conexión resultó inmediata y que antes de conocer a su actual pareja no había tenido un noviazgo formal con otra mujer.

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La artista explicó que comprendió sus sentimientos hacia la empresaria tras escuchar un comentario homofóbico de un tercero. Aquella situación la llevó a reconocer que estaba enamorada y a reflexionar sobre la libertad afectiva por encima de los estereotipos tradicionales.

En abril de 2019, la vocalista confirmó públicamente que llevaba siete años casada con Atri y que esperaban a su primera hija.

Un mes después, en mayo de 2019, nació Noah, momento en el cual la pareja decidió dar visibilidad a la familia que eligieron formar. Años más tarde, la familia creció con la llegada de su segundo hijo.

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Pese a la notoriedad de la cantante, Atri aclaró en 2020 que no buscaba convertirse en una figura pública ni desenvolverse como artista plástica, desmintiendo versiones que circulaban en diversos espacios.

La empresaria detalló que impulsó una plataforma de arte contemporáneo con artesanos mexicanos, proyecto que pausó temporalmente para concentrarse en la crianza familiar.

En mayo de 2020, la pareja posó por primera vez para la portada de la revista People en Español.

Joy Huerta y Diana Atri iniciaron su relación en 2012 y son madres de dos hijos. (IG: dianaatrim)

El distanciamiento Jesse & Joy

El distanciamiento profesional comenzó cuando el instrumentista anunció el 15 de septiembre que se tomaría un tiempo para cuidar su bienestar emocional y convivir con sus seres queridos. El músico aclaró que no se trataba de una disolución definitiva.

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La cantante reveló posteriormente que se enteró de la determinación de su hermano apenas 20 minutos antes de que la noticia fuera publicada en las plataformas digitales. La brevedad del aviso provocó conmoción e incertidumbre en la intérprete.

A pesar del impacto inicial, la vocalista confirmó que continuará con los espectáculos agendados en Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, España e Inglaterra.

La gira incluirá también presentaciones en recintos de México, la artista enfatizó que cumplirá cada fecha para honrar el repertorio construido.

Entre las fechas confirmadas para el público mexicano destaca un concierto en el Auditorio Nacional el 6 de diciembre, además de un show en el Gimnasio Universitario de Ciudad Juárez.

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Joy Huerta confirmó que mantendrá las fechas pactadas para la gira del dueto. (Foto AP/Chris Pizzello)

Jesse Huerta emprendió su faceta en solitario con Jesse and the Supernovas

A la par del anuncio sobre su pausa, el músico hizo oficial el nacimiento de su faceta en solitario denominada Jesse and the Supernovas. El guitarrista aclaró que su hermana conocía la existencia de este proyecto con anterioridad.

Jesse Huerta anunció una pausa en el grupo para enfocar tiempo en su bienestar y lanzar su proyecto en solitario. Archivo

Por su parte, la intérprete aseguró que continuará cantando las composiciones creadas a lo largo de más de 21 años de trayectoria compartida.

La vocalista sostuvo que las canciones pertenecen a la audiencia que las adoptó durante más de dos décadas.

La cantante afrontó recientemente una conferencia de prensa en solitario donde expresó su emotividad por la ausencia de su hermano.

Jesse respondió posteriormente que su equipo de trabajo notificó la inasistencia con anticipación y reafirmó el cariño permanente hacia su hermana.