México

Las enfermedades de Otto Sirgo, actor ícono de la televisión nacional que murió a los 79 años

El histrión deja un legado de más de cincuenta telenovelas

Estos son los padecimientos que tuvo Otto Sirgo en vida. Ig/ottosirgo
Estos son los padecimientos que tuvo Otto Sirgo en vida. Ig/ottosirgo
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Otto Sirgo, actor cubano-mexicano con más de cinco décadas de trayectoria en telenovelas, cine y teatro, murió este martes 29 de septiembre a los 79 años. La Asociación Nacional de Actores confirmó el deceso mediante un comunicado en redes sociales, aunque no reveló las causas ni las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento no existe información confirmada que atribuya la muerte del actor a un padecimiento específico. La noticia tomó por sorpresa al público, pues no se conocía ningún problema de salud crítico atribuido a Sirgo antes de su muerte.

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En mayo de 2025 reveló un problema de equilibrio que lo alejó del teatro

FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM
FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

Un año antes de morir, Sirgo habló con Televisa Espectáculos sobre un padecimiento que había comenzado a afectar su cotidianidad. “Es muy chistoso porque mi salud, mi cuerpo, todo está perfecto, excepto mi equilibrio. Tengo un problema de equilibrio, ni modo. Ya me lo han tratado dos médicos diferentes y pues no pasa nada”, dijo en esa entrevista.

El actor explicó que dos especialistas distintos revisaron sus síntomas sin ofrecerle una explicación concreta sobre lo que ocurría con su cuerpo. “Ya como que mentalmente me estoy acostumbrando a vivir con lo del equilibrio”, agregó, y aseguró que se encontraba en tratamiento mientras se preparaba para volver a las telenovelas.

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Ese padecimiento le impidió aceptar un proyecto teatral que incluía escenas de riesgo físico. “Tuve que decirle que no a una obra porque tenía unas escenas en que tenía que brincar y saltar de un balcón y, la verdad, no me sentí seguro para hacerlo”, relató ante las cámaras de Televisa Espectáculos.

El tabaquismo le provocó afectaciones en los bronquios desde la pandemia

La ANDA confirmó el fallecimiento del cubano (ANDA)
La ANDA confirmó el fallecimiento del cubano (ANDA)

Durante la contingencia sanitaria por Covid-19, Otto Sirgo admitió públicamente que enfrentaba problemas respiratorios derivados de su adicción al cigarro. “Tengo una cigarritis aguda. Llevo muchos años fumando, entonces tengo todo el fumador, pero aparte tengo flemillas por ahí perdidas; ni siquiera es gripa, nada más los bronquios afectados por el tabaco”, declaró al programa De Primera Mano, donde también descartó haber contraído el virus.

El actor relató que intentó dejar de fumar en tres ocasiones a lo largo de su vida, y en las tres volvió al hábito. Ya pasados los 70 años, aseguró que superar la adicción había dejado de ser una prioridad, salvo que se presentara una situación crítica de salud.

“Tres veces en mi vida la tomé y tres veces volví a fumar. Me da gusto, me da placer, es el único vicio que tengo en mi vida ¿qué hago?”, insistió el actor en esa misma entrevista.

Una cirugía de cataratas en 2022 le devolvió la visión completa

Especial

En abril de 2022, Sirgo se sometió a una intervención quirúrgica para tratar cataratas. El actor apareció públicamente con un parche en el ojo durante su recuperación y aprovechó la ocasión para invitar a otras personas con el mismo padecimiento a operarse.

“Estoy tratando de acabar mi convalecencia por el ojo. Estoy de maravilla porque ya volví a ver, ya veo. Es impresionante. Si alguien tiene cataratas, no dejen de pensar en operarse, no duele, no se siente nada, solo vuelves a ver”, expresó en el programa Sale el Sol.

Ese padecimiento fue uno de los pocos problemas físicos que el actor documentó con precisión diagnóstica ante los medios, a diferencia del problema de equilibrio que enfrentó después y que nunca recibió una explicación médica clara.

Existe confusión sobre un diagnóstico de cáncer que en realidad correspondió a su esposa

La actriz enfrentó un diagnóstico de cáncer de pulmón en 2019 antes de su fallecimiento en noviembre de 2020.
La actriz enfrentó un diagnóstico de cáncer de pulmón en 2019 antes de su deceso en noviembre de 2020. (IG: ottosirgo)

Una parte del público atribuye a Otto Sirgo un padecimiento de cáncer de pulmón que en realidad correspondió a su esposa, la actriz Maleni Morales, fallecida en noviembre de 2020. A ella le detectaron primero un tumor en un riñón, que fue extirpado mediante cirugía, y después un tumor pulmonar que derivó en quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia.

Morales tuvo que suspender el tratamiento de inmunoterapia debido a los efectos secundarios que le dificultaban comer. Su salud se deterioró con rapidez: primero sintió debilidad, después mareos y, al tercer día, la familia decidió trasladarla al hospital, donde murió horas después.

El duelo por la muerte de su esposa lo llevó a aislarse durante sus últimos años

El actor recordó en diversas emisiones de televisión los últimos momentos que vivió al lado de su esposa tras más de cuatro décadas de vida en común.
El actor recordó en diversas emisiones de televisión los últimos momentos que vivió al lado de su esposa tras más de cuatro décadas juntos. (IG: ottosirgo)

Tras la muerte de Maleni Morales, Sirgo relató que dejó de salir y de socializar como lo hacía antes. “Desde que murió Maleni prácticamente ya no salgo. He dejado de socializar”, declaró en una de sus últimas apariciones públicas relacionadas con su estado de ánimo.

El actor describió el proceso de duelo como una convivencia constante con la ausencia de su esposa, presente en el comedor, en el espacio que ella ocupaba en la cama y en los momentos en que encontraba algo en redes sociales que hubiera querido mostrarle. La pareja estuvo casada 47 años antes del fallecimiento de Morales.

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