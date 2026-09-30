Aplazan audiencia de Ovidio Guzmán por octava ocasión en EEUU: fue reprogramada para diciembre

ARCHIVO - Esta imagen tomada de un video proporcionado por el gobierno de México muestra a Ovidio Guzmán López mientras es detenido en Culiacán, México, el 17 de octubre de 2019. (CEPROPIE vía AP/Archivo)

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Por octava ocasión, Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, deberá esperar hasta diciembre para conocer si obtendrá una reducción de condena por su colaboración con la justicia estadounidense, ya que la audiencia intermedia que definirá ese punto fue pospuesta de nueva cuenta.

A través de una minuta de la corte federal de Chicago, Illinois, se notificó que la comparecencia prevista para el 28 de octubre fue retrasada al 7 de diciembre de 2026, ante la jueza Sharon Johnson Coleman.

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Aplazamientos anteriores

Se trata de un nuevo aplazamiento del proceso desde que Guzmán López se declaró culpable en julio de 2025. Según registros judiciales, la audiencia ya había sido postergada en siete ocasiones previas antes de que se fijara la fecha del 28 de octubre, que ahora también quedó sin efecto. La comparecencia que se realizará en diciembre no será la de sentencia definitiva: en ella, el Departamento de Justicia informará a la jueza Coleman si mantiene su intención de solicitar una reducción de condena, con base en el nivel de cooperación que el detenido haya brindado. En esa misma fecha se establecería cuándo se dictará la sentencia final.

Ovidio Guzmán se presentará ante la justicia el 11 de julio. (Anayeli Tapia/Infobae)

El Ratón, como le conocían en el mundo criminal, fue extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores autorizara su entrega un día antes. Había sido capturado el 5 de enero de ese año por el Ejército y la Guardia Nacional en un operativo en la localidad de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa.

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Un traslado discreto y tres años sin sentencia

Tras su detención, Guzmán López fue trasladado en helicóptero a la Ciudad de México y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Después ingresó al penal federal de máxima seguridad conocido como el Altiplano, en el Estado de México.

El 14 de septiembre de 2023, un día antes de su extradición, las autoridades federales implementaron un operativo que el gobierno mexicano no informó oficialmente en su momento. En esa operación, Guzmán López fue sacado en helicóptero del Altiplano y llevado al Aeropuerto Internacional de Toluca, donde agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a Interpol, lo entregaron a las autoridades estadounidenses.

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Al llegar a Estados Unidos, quedó detenido en el Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Chicago, bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP). Ese esquema se modificó en dos ocasiones: la primera, el 23 de julio de 2024, dos días antes de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, cuando el registro del BOP dejó de mostrarlo bajo su custodia y fue dado de alta en el programa de testigos protegidos, bajo resguardo del Servicio de Alguaciles Federales.

Tras declararse culpable ante una corte de Chicago, el hijo del Chapo busca reducir su condena colaborando con la justicia de EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)

Guzmán López fue reingresado luego al MCC de Chicago para su proceso judicial. El 11 de julio de 2025 se presentó ante el tribunal con uniforme carcelario naranja y cadenas en los tobillos, custodiado por seis elementos del Servicio de Alguaciles Federales. Ese día admitió su liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa y reconoció su participación en tres homicidios y varios secuestros.

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Los cargos que aceptó incluyen dos conteos de conspiración de narcóticos y dos conteos de dirigir una empresa criminal continua, delito cuya pena contempla desde diez años hasta cadena perpetua, según el comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El acuerdo de culpabilidad también lo obliga a cooperar con la fiscalía cuando le sea requerido.

Tres días después de declararse culpable, el 14 de julio de 2025, Guzmán López volvió a salir del registro público del BOP. Desde entonces permanece bajo custodia en una ubicación que se mantiene reservada, dentro de un programa de protección para testigos colaboradores administrado por la oficina de alguaciles federales.

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La postura del gobierno mexicano

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en julio de 2025 que Guzmán López “no está libre” y permanece bajo custodia. “Sigue bajo custodia y en prisión. Fue detenido por autoridades mexicanas y entregado a Estados Unidos bajo el tratado de extradición”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa.

García Harfuch explicó que el caso forma parte de un proceso de extradición y que, hasta ahora, no se han revelado detalles sobre las condiciones de reclusión de Guzmán López en territorio estadounidense.

EFE/Presidencia de México SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS / (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El funcionario también señaló que Guzmán López tiene pendientes con la justicia mexicana. “Los delitos por los que se extradita son aquellos cometidos en Estados Unidos o que afectan directamente a ese país. Eso no significa que no enfrenten cargos en México. Ovidio tiene una orden de aprehensión aquí, al igual que otros objetivos prioritarios”, indicó.

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Para que Guzmán López pueda ser juzgado en territorio nacional será necesario que el gobierno federal solicite su repatriación una vez que concluya el juicio en Estados Unidos, según explicó García Harfuch.

“No está libre. En ningún momento se ha planteado su liberación. Si se acogió a un criterio de oportunidad ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, eso no implica que vaya a quedar libre”, agregó.

El caso de su hermano y la disputa entre Los Chapitos

Su hermano Joaquín Guzmán López, señalado por haber secuestrado y entregado a Ismael Zambada García, “El Mayo”, exlíder del Cártel de Sinaloa, el 25 de julio de 2024, se encuentra en una situación similar, aunque su audiencia fue pospuesta para 2027. Guzmán López se entregó a las autoridades estadounidenses al mismo tiempo, buscando créditos a su favor por esa colaboración.

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Sus medios hermanos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, se encuentran en busca y captura y se presume que permanecen en México, al frente de Los Chapitos, mientras sostienen un conflicto armado con la facción de los Zambada, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, hijo de “El Mayo” Zambada.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder del Cartel de Sinaloa, es retratado junto a un cartel de búsqueda de ICE y el logo del Cartel de Sinaloa sobre el mapa de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Justicia ofrece recompensas de hasta diez millones de dólares por información que lleve a la captura de cada uno de los hermanos Guzmán Salazar. Ambos permanecen sin custodia y con órdenes de arresto vigentes en los distritos Norte de Illinois y Sur de Nueva York.

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El 6 de abril de 2026, la jueza presidenta Virginia M. Kendall firmó una orden para reasignar los expedientes de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo a la jueza Coleman, quien ya lleva los casos de Ovidio y Joaquín Guzmán López.