Del Mayito Flaco al 03, los narcos mexicanos que nacieron en territorio estadounidense

Del Mayito Flaco a el 03, los narcos mexicanos que nacieron en territorio estadounidense. Especial

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Varios de los criminales que hoy encabezan las estructuras de mando del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) nacieron en Estados Unidos y poseen nacionalidad estadounidense, según documentos judiciales, indictments federales y sanciones del Departamento del Tesoro. El patrón no es nuevo: figuras históricas del narcotráfico mexicano, como Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, también nacieron en territorio estadounidense.

La coincidencia volvió a quedar en evidencia luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a la red del actual líder de la facción Los Mayos, un ciudadano nacido en California.

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Mayito Flaco, al frente de Los Mayos en Sinaloa

Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, nació en Anaheim, California, en 1982 y posee doble nacionalidad mexicana y estadounidense. Según el Departamento del Tesoro, es hoy el “líder indiscutible” de Los Mayos, la facción del Cártel de Sinaloa que antes encabezaba su padre.

Es el hijo de Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, y asumió el control de la facción Los Mayos tras la detención de su padre en Estados Unidos, en julio de 2024. Permanece prófugo en México pese a un indictment federal de 2014.

Zambada Sicairos fue indagado en 2014 en un tribunal federal de California por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Según el Tesoro, más tarde tramitó en Estados Unidos un cambio legal de nombre a Fernando Sicairos Aispuro.

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Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco", fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el nuevo líder de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa (OFAC/Departamento del Tesoro de Estados Unidos).

El 29 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 21 personas y 25 empresas vinculadas a su red, entre ellas familiares, socios financieros y jefes de plaza en Tijuana y Mexicali. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “ningún capo de cártel, funcionario corrupto del Gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance” de las autoridades estadounidenses.

Entre los sancionados también figuran los hermanos Alfonso y René Arzate García, señalados como responsables de la plaza de Tijuana, y Lorenzo Castillo Maldonado, acusado de contratar sicarios por órdenes de Zambada Sicairos para asesinar a rivales en el sur de California.

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El Pelón, el nuevo mando del CJNG

Juan Carlos Valencia González, apodado “El Pelón”, es hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador del CJNG. Nació en California y, al igual que Zambada Sicairos, tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense.

Valencia González habría asumido el control operativo del cártel luego de la muerte de Oseguera Cervantes. El Departamento de Justicia elevó en agosto de 2026 la recompensa por información que lleve a la captura de “El Pelón” a 25 millones de dólares.

Desde que "El Pelón" heredó el mando del Cártel Jalisco Nueva Generación, Washington ejecutó arrestos en Europa, sanciones financieras y cargos penales contra la cúpula del cartel jaliscience. (Anayeli Tapia/Infobae)

La designación del CJNG como organización terrorista extranjera se dio en febrero de 2025, junto con el Cártel de Sinaloa. El grupo opera en 21 de los 32 estados de México y ha expandido su presencia a más de 40 países, según la DEA.

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Rubén Oseguera González, “El Menchito”, exlíder del CJNG

Rubén Oseguera González, apodado “El Menchito”, es hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y de Rosalinda González Valencia. Nació el 14 de febrero de 1990 en San Francisco, California, lo que le otorgó doble nacionalidad mexicana y estadounidense.

Oseguera González ocupó una posición de alto rango dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue arrestado por primera vez en enero de 2014, y quedó en libertad meses después por falta de pruebas.

Fotografía de El Mencho con sus hijos, entre ellos El Menchito, hoy detenido en EEUU. (Redes sociales)

Fue detenido nuevamente en junio de 2015 y finalmente extraditado a Estados Unidos el 21 de febrero de 2020. El 7 de marzo de 2025 fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico y otros cargos relacionados.

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Actualmente cumple su condena en la prisión federal de máxima seguridad USP Florence High.

La Barbie, el histórico jefe de sicarios de los Beltrán Leyva

Edgar Valdez Villarreal, conocido como “La Barbie”, nació en Laredo, Texas, en 1973 y es ciudadano estadounidense. Antes de sumarse al narcotráfico fue jugador de fútbol americano en su preparatoria.

Comenzó como distribuidor de marihuana en Laredo a comienzos de la década de 2000 y luego se vinculó con Arturo Beltrán Leyva, entonces asociado al Cártel de Sinaloa. Con el tiempo se convirtió en el lugarteniente de mayor confianza de Arturo Beltrán Leyva y lideró las Fuerzas Armadas de Arturo, un grupo de sicarios responsable de buena parte de los homicidios atribuidos a la organización.

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(Jovani Pérez/Infobae)

Valdez Villarreal fue detenido por autoridades mexicanas en agosto de 2010 y extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2015. En enero de 2016 se declaró culpable de cargos de importación y distribución de cocaína, y de lavado de dinero. En 2018, un tribunal federal en Atlanta lo condenó a 49 años de prisión y le ordenó pagar 192 millones de dólares.

Zeta 39, el ex marine convertido en narco

Ángel Domínguez Ramírez Jr., conocido como “Zeta 39”, es un veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos con doble ciudadanía estadounidense y mexicana. Según documentos judiciales, utilizó su entrenamiento militar como miembro original de Los Zetas, el grupo paramilitar que operó como brazo armado del Cártel del Golfo.

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Con el tiempo fundó su propia organización, llamada “El Seguimiento 39”, y construyó alianzas de cooperación con el CJNG, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, Los Zetas y la organización de los Beltrán Leyva, de acuerdo con fiscales estadounidenses.

Domínguez fue arrestado en México en 2016 y figura en un indictment por narcotráfico masivo de cocaína presentado en un tribunal federal de San Diego.

Juan García Ábrego, el histórico jefe del Cártel del Golfo

Juan García Ábrego nació el 13 de septiembre de 1944 en el condado de Cameron, Texas, donde obtuvo el certificado de nacimiento estadounidense número 100741-ND. En su fe de bautismo, sin embargo, figuraba un nacimiento en México.

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El Departamento de Salud de Texas no notificó la existencia de un acta de nacimiento mexicana a su nombre hasta 1993. Ese doble registro civil generó una controversia que resultó determinante en su caso judicial.

Juan García Ábrego (Foto: Twitter@@ELerma15)

Al momento de su captura, las autoridades estadounidenses lo consideraron legalmente ciudadano de Estados Unidos, lo que facilitó su extradición. García Ábrego permanece preso en una cárcel estadounidense.

Bajo su liderazgo, el Cártel del Golfo se consolidó como la primera organización mexicana dedicada al tráfico de drogas a gran escala, sumando marihuana y luego cocaína a sus operaciones.

Juan Gerardo Treviño Chávez, “El Huevo”, del Cártel del Noreste

Juan Gerardo Treviño Chávez, conocido como “El Huevo”, es ciudadano estadounidense nacido en Laredo, Texas, sin nacionalidad mexicana. Fue señalado como líder del Cártel del Noreste y de su brazo armado, Tropa del Infierno.

El Ejército mexicano lo detuvo en marzo de 2022 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tras una operación de inteligencia de tres meses con un despliegue de 30 agentes. El Gobierno mexicano presumió la captura como “el gran golpe de la década”.

Treviño Chávez fue detenido y extraditado a EEUU en marzo de 2022. (Archivo)

Como Treviño Chávez había ingresado a México de forma irregular, las autoridades lo deportaron a Estados Unidos por violación a la ley migratoria, donde lo esperaban órdenes de arresto por conspiración, posesión de armas de fuego y distribución de cocaína y marihuana.

En noviembre de 2024, se declaró culpable ante una corte federal del Distrito Oeste de Texas, con sede en San Antonio, de 15 acusaciones de narcotráfico y otros delitos.