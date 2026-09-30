“El Quetu” se queda en el Altiplano: un juez vincula a proceso al alcalde de Juchitán señalado por nexos con el CJNG

Alcalde de Juchitán detenido por extorsión. Foto: X/@OHarfuch

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Un juez de control vinculó a proceso este 29 de septiembre a Miguel Sánchez Altamirano, alias “El Quetu”, expresidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y a Carlos Alberto de la Paz López, alias “La Parka”, por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó la resolución tras concluir la audiencia y precisó que permanecerán en prisión preventiva en centros federales de reinserción social.

La Parka tras su detención en Oaxaca. Foto: X/@OHarfuch

Ambos procesados son señalados por presuntos vínculos con Los Cromos, una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operación en el Istmo de Tehuantepec.

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Los dos imputados fueron capturados el 23 de septiembre de 2026 en el marco del Operativo Enjambre, con acciones coordinadas entre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), grupos especiales de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, con la participación de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá.

En estos penales quedaron internados El Quetu y La Parka

Según datos oficiales compartidos por la FGEO, durante la audiencia el Ministerio Público presentó los datos de prueba que permitieron acreditar ante la autoridad judicial la probable participación de ambos imputados en los hechos atribuidos. Con base en ello, el juez determinó su vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

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El Quetu y La parka, detenidos tras el Operativo Enjambre en Oaxaca. Crédito: FGEO

“El Quetu” quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras que “La Parka” permanecerá en el Cefereso de Perote, Veracruz. Ambos imputados permanecen bajo el principio de presunción de inocencia mientras se desarrolla el procedimiento penal, conforme al comunicado oficial de la Fiscalía.

El fiscal Rodríguez Alamilla informó a través de su cuenta de X que la resolución permite “avanzar en los procesos de procuración de justicia al existir elementos que sustenten su probable participación en los delitos que se les atribuyen”.

Las investigaciones apuntan a un posible encubrimiento desde el cargo público

De acuerdo con los trabajos de inteligencia criminal desarrollados por la FGEO, existen líneas de investigación sobre la posible participación de Sánchez Altamirano en actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec, así como sobre sus presuntos vínculos con integrantes de “Los Cromos”. Las primeras indagatorias establecen que, desde su posición como actor político y social, pudo haber facilitado, promovido o encubierto actividades ilícitas relacionadas con esta organización.

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Las investigaciones identifican a “Los Cromos” como una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, a la que se atribuyen actividades como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación ilegal de armas en distintos puntos de la región.

La Fiscalía refrendó su compromiso de fortalecer las investigaciones mediante inteligencia criminal y coordinación interinstitucional para combatir la extorsión y desarticular las estructuras delictivas que afectan la seguridad del Istmo de Tehuantepec, “con estricto apego a la ley y respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia”, según el comunicado de la FGEO.

El vacío de “El Quetu” derivó en la desaparición de poderes en Juchitán

La detención de “El Quetu” dejó sin titular al Ayuntamiento de Juchitán, luego de que el suplente Mariano Rosado López no se presentara a asumir el cargo y días antes denunciara cateos oficiales en su domicilio. Ante ese vacío, el gobernador Salomón Jara Cruz instruyó al secretario de Gobierno estatal tramitar ante el Congreso local la desaparición formal del ayuntamiento.

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El Congreso de Oaxaca aprobó la medida el 25 de septiembre con 35 votos a favor, en una sesión que se tornó confrontativa por las críticas de Movimiento Ciudadano hacia el gobierno estatal. La diputada Dulce Alejandra García Morlan cuestionó la falta de reacción previa del gobierno de Jara, pese a que el edil detenido participaba en las mesas de seguridad municipal, y señaló que Juchitán era el tercer municipio más grande del estado y el más violento.

El mismo 25 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal retiró el armamento completo de la Policía Municipal de Juchitán por falta de condiciones jurídicas para su resguardo. La corporación resguardó 28 armas largas, 27 armas cortas y 2 mil 29 cartuchos útiles, trasladados al Depósito General de Armamento en Santa María Coyotepec.

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Retiro de armas a la Policía Municipal de Juchitán. Crédito: SSPC Oaxaca

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas relacionadas con la investigación, de acuerdo con lo informado previamente por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.