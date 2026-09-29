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¿Dónde ver el Cadillac de Checo Pérez en la CDMX? Aquí puedes conocerlo gratis

El vehículo con el que el piloto mexicano compite en la temporada 2026 ya puede ser visto por los aficionados en la capital

(REUTERS/Jakub Porzycki)
(REUTERS/Jakub Porzycki)
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Cada vez falta menos para el Gran Premio de México 2026 y los aficionados a la Fórmula 1 ya pueden conocer de cerca el monoplaza que Sergio “Checo” Pérez utiliza durante esta temporada con Cadillac F1.

El automóvil, identificado con el número 11 y decorado en negro y blanco, llegó el viernes 25 de septiembre a la agencia Buick GMC Cadillac Delta, ubicada en Avenida Cuauhtémoc 249, en la colonia Piedad Narvarte, frente al centro comercial Parque Delta.

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La exhibición es gratuita, por lo que los seguidores del piloto mexicano pueden acudir para observar el monoplaza antes de la próxima edición del Gran Premio de México.

¿Qué necesitas para ver el Cadillac de Checo Pérez?

(@AyaMarise / X)
(@AyaMarise / X)

La exhibición no funciona como una visita libre, ya que para ingresar es necesario demostrar que sigues a la agencia en alguna de sus redes sociales.

Los interesados deberán contar con el perfil correspondiente abierto en su teléfono para comprobar que siguen a la agencia en Facebook, Instagram o TikTok.

¿Habrá un Show Run de Checo Pérez en la CDMX?

Karina Hernández
(Karina Hernández / Infobae México)

Además de la exhibición del monoplaza, Checo Pérez podría protagonizar próximamente un Show Run de Cadillac por las calles de la Ciudad de México.

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De acuerdo con información difundida por el periódico Excélsior, la escudería Cadillac se encontraría en conversaciones con el Gobierno de la Ciudad de México para concretar la realización del evento en Paseo de la Reforma.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la fecha ni el horario del posible recorrido.

¿Por dónde podría pasar Checo Pérez?

En caso de concretarse el Show Run, Checo Pérez recorrería algunos de los puntos más emblemáticos de Paseo de la Reforma, entre ellos el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora.

Este tipo de eventos suelen realizarse de manera gratuita para el público. Sin embargo, todavía no se conocen detalles oficiales sobre la fecha, el horario o la dinámica que tendría la exhibición en la capital.

También se ha señalado que el vehículo utilizado podría ser un monoplaza de Fórmula 1 de años anteriores, adaptado con la decoración de Cadillac.

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026?

Lando Norris es el ganador de la carrera del 26 de octubre del Gran Premio de México 2025.
(Daniel Montes de Oca)

El Gran Premio de México 2026 se disputará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México.

  • Viernes 30 de octubre: Prácticas 1 y 2.
  • Sábado 31 de octubre: Práctica 3 y clasificación.
  • Domingo 1 de noviembre: Carrera a las 20:00 horas de México.

El Gran Premio de México será la ronda 19 del calendario de Fórmula 1 de 2026.

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