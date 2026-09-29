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México vs Perú: de qué color saldrá la Selección Mexicana para su segundo partido de esta fecha FIFA

El conjunto Tricolor enfrentará este compromiso tras haber empatado ante Colombia 1 a 1 el sábado pasado en el M&T Bank Stadium

La Selección Mexicana tendrá su segundo partido amistoso de esta Fecha FIFA este martes cuando se mida ante Perú (REUTERS)
La Selección Mexicana tendrá su segundo partido amistoso de esta Fecha FIFA este martes cuando se mida ante Perú (REUTERS)
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La Selección Mexicana ya tiene definido el uniforme con el que saltará a la cancha este martes 29 de septiembre cuando se enfrente ante Perú en el Sports Illustrated Stadium en lo que será su segundo partido amistoso de esta Fecha FIFA en la nueva era de Rafa Márquez.

El conjunto Tricolor enfrentará este compromiso tras haber empatado ante Colombia 1 a 1 el sábado pasado en el M&T Bank Stadium ubicado en Baltimore, Maryland, donde la figura fue Gilberto Mora tras anotar su primer gol con la Selección Mayor.

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Colombia vs. México
La selección Colombia empató 1-1 contra México en un amistoso internacional en Baltimore, México - crédito @miseleccionmx/X

México volverá a lucir su tradicional uniforme verde, una camiseta que ya empleó en tres encuentros del último Mundial: ante Sudáfrica, Ecuador e Inglaterra. Para el partido contra Colombia, en cambio, el seleccionado azteca salió vestido de blanco.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs. Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. Djed Spence de Inglaterra en acción con Santiago Giménez y Guillermo Martínez de México. REUTERS/Daniel Becerril
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs. Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. Djed Spence de Inglaterra en acción con Santiago Giménez y Guillermo Martínez de México. REUTERS/Daniel Becerril

¿Dónde ver el México vs Perú?

El partido podrá verse por Canal 5, TUDN, TV Azteca, Claro Sport y Amazon Prime Video. México enfrentará a Perú el 29 de septiembre de 2026 a las 19:00, en el segundo compromiso de Rafa Márquez al frente del Tri, que buscará su primera victoria.

  • Día: martes 29 de septiembre de 2026
  • Hora: 19: horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Sports Illustrated Stadium
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, TV Azteca, Claro Sport y Amazon Prime Video

Posibles alineaciones

La selección mexicana, dirigida por Rafael Márquez, prepararía cambios respecto al empate 1-1 ante Colombia. Raúl Rangel estaría en la portería, con Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en la defensa.

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Erik Lira, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo integrarían el mediocampo del Tricolor. Roberto Alvarado y Hugo Camberos acompañarían a Armando González en el ataque.

Perú, bajo el mando de Mano Menezes, formaría con Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López —con Matías Zegarra como alternativa—; Erick Noriega, André Carrillo, Yoshimar Yotún y Jesús Pretell; Jhonny Vidales y Adrián Ugarriza.

Rafael Márquez toma precauciones para enfrentar a Perú, en Nueva Jersey
Rafael Márquez toma precauciones para enfrentar a Perú, en Nueva Jersey

Antecedentes entre ambas selecciones

México derrotó a Perú por 1 a 0 en el último partido registrado entre ambas selecciones, un amistoso que se disputó el 24 de septiembre de 2022 en el Rose Bowl de Pasadena, California, Estados Unidos. El único gol del encuentro lo convirtió Hirving “Chucky” Lozano a los 85 minutos.

El historial entre México y Perú registra 28 enfrentamientos, con una ventaja del conjunto mexicano en el balance general.

México acumula 11 victorias, mientras que Perú suma nueve triunfos. Los otros ocho partidos terminaron igualados.

La serie reciente alternó resultados amplios, empates y triunfos ajustados. En 2008, México se impuso por 4 a 0 en un amistoso.

La era de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana continuará el próximo martes 29 de septiembre cuando el combinado nacional se mida ante su similar de Perú (X@miseleccionmx)
La era de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana continuará el próximo martes 29 de septiembre cuando el combinado nacional se mida ante su similar de Perú (X@miseleccionmx)

Perú ganó por 1 a 0 en la Copa América de 2011. Dos años después, ambos seleccionados empataron sin goles en otro partido amistoso.

El cruce de 2015 terminó 1 a 1. La rivalidad mantuvo así una paridad en los antecedentes más cercanos, pese a la diferencia favorable a México en el registro total.

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