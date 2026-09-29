Así es Lugano, la ciudad con paisajes alpinos en Suiza donde localizaron a Amílcar Olán

(X/@diaz_manuel/myswitzerland)

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Amílcar Olán abandona el penthouse donde fue localizado en Lugano, una ciudad del cantón del Ticino, al sur de Suiza, entre el Lago de Lugano y montañas como el San Salvatore. La zona también queda cerca de Montagnola, el poblado donde el escritor alemán Hermann Hesse vivió y escribió parte de su obra.

El empresario tabasqueño habría dejado la vivienda ubicada en Vía Collina d’Oro número 20, días después de que el reportero Irving Pineda de TV Azteca informara que lo ubicó junto con su familia en ese inmueble.

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La casa se encuentra en Collina d’Oro, una comuna situada al sur de Lugano. Desde ahí, el paisaje combina las laderas verdes del Ticino con el agua que se abre entre Suiza e Italia. Es una zona residencial separada del tránsito del centro histórico, aunque mantiene conexión con la ciudad por carretera y transporte público.

Lo que se sabe de Amílcar Olán y su estancia en Suiza

Jorge Amílcar Olán Aparicio es un empresario originario de Tabasco. Estudió Ciencias Políticas en la UNAM y ha sido identificado como amigo de Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Su nombre ha aparecido en reportes periodísticos sobre contratos públicos, el suministro de balasto para el Tren Maya y operaciones de la empresa Romedic. También enfrenta señalamientos que lo relacionan con presunto huachicol fiscal y otras actividades ilegales.

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Amílcar Olán, señalado por contratos del Tren Maya y presunto huachicol fiscal, desalojó el penthouse en Lugano donde TV Azteca lo ubicó. (Captura de pantalla/Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que cualquier investigación debe sustentarse en elementos probatorios.

“Cualquier persona que tenga una prueba, la Fiscalía de alguna ilegalidad, tiene que abrir una carpeta de investigación, pero no porque lo diga TV Azteca, sino porque hay pruebas que en efecto lo vinculen con un delito”, dijo en conferencia.

La FGR ha negado que exista una orden de aprehensión contra Olán. La dependencia también ha rechazado que mantenga una investigación abierta contra Andy López Beltrán.

El reportero Irving Pineda señaló que recibió una llamada anónima que llevó a TV Azteca hasta Suiza. “Dije: bueno, pues me parece relevante, hay que tomar la maleta y vámonos a ver qué pasa”, relató en una entrevista.

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Según ese reporte, Pineda y su equipo siguieron los movimientos alrededor del inmueble durante siete días. El periodista afirmó que identificó el nombre de “Jorge Olán” en el buzón de correspondencia y después logró verlo al salir por uno de sus hijos a una escuela cercana.

La vivienda forma parte de un edificio de tres niveles. El anuncio inmobiliario la promociona como un “Furnished Penthouse next to TASIS”, en alusión a la cercanía con una escuela estadounidense de la zona.

Amílcar Olán, empresario que ha ganado contratos para el Tren Maya. (Cuartoscuro/LatinUs)

Las imágenes del anuncio muestran una fachada roja, ventanales amplios, una sala con muebles en tonos café y naranja, una alberca de borde infinito y una terraza que mira hacia las montañas y el lago. La construcción fue terminada en 2025, según la ficha de la propiedad.

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Pineda dijo que Olán pasaba largos periodos dentro del departamento. “Él siempre se la pasa literalmente en su sillón, o se la pasa en su comedor escribiendo en el celular y en su computadora a veces”, declaró el reportero al describir la rutina que observó desde una terraza cercana.

El periodista también aseguró que, al ser abordado, Olán respondió que llamaría a la policía y habría intentado arrebatar equipo de grabación al camarógrafo. Esos hechos corresponden al relato difundido por TV Azteca y retomado por Infobae.

¿Cómo es Lugano?

Lugano es la ciudad más grande del cantón del Ticino, la región suiza donde predomina el idioma italiano. Se encuentra a orillas del Lago de Lugano, cerca de la frontera con Italia, y tiene una imagen distinta a la de las ciudades suizas asociadas con los Alpes nevados o los centros financieros.

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Aquí abundan los paseos frente al agua, las palmeras, las fachadas de tonos claros, las terrazas y los cafés. El clima suele ser más templado que en otras regiones del país, con influencia mediterránea por su ubicación al sur de los Alpes.

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El centro histórico está marcado por calles estrechas, edificios de estilo neoclásico y plazas donde se concentra la vida pública. La más conocida es la Piazza della Riforma, rodeada de restaurantes, cafeterías y el edificio del ayuntamiento.

La plaza funciona como punto de partida para recorrer el casco antiguo y llegar al malecón. Durante los meses de clima cálido recibe conciertos y actividades culturales, mientras que sus mesas al aire libre se llenan de personas que toman café o aperitivos frente a los edificios antiguos.

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Desde la Piazza della Riforma se puede caminar hacia el Lago de Lugano en pocos minutos. La orilla conecta embarcaderos, jardines, hoteles y miradores. Los barcos que recorren el lago permiten observar las montañas que rodean la ciudad y las comunidades suizas e italianas asentadas en sus laderas.

(Google Maps)

El agua ocupa una parte central de la geografía de Lugano. La ciudad se extiende sobre una bahía rodeada por relieves que cambian de color según la estación. En verano, el lago atrae a visitantes que buscan recorrer el malecón, nadar o navegar.

Al norte del centro se encuentra el Parco Ciani, un espacio de 63 mil metros cuadrados a la orilla del lago. Sus senderos pasan entre árboles antiguos, fuentes, esculturas, jardines y zonas abiertas con vista al agua.

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El parque reúne dos ambientes. Cerca de la Villa Ciani predominan los jardines diseñados, con arreglos florales y áreas de césped. Hacia el río Cassarate, el terreno adquiere una imagen más arbolada, con robles, tilos, plátanos y arces.

El Parco Ciani también alberga edificios públicos y culturales, entre ellos la Biblioteca Cantonal, el Museo de Historia Natural, la Casa del Congreso y el embarcadero. Para quienes viven en Lugano, funciona como una pausa entre el centro comercial y el lago.

El Monte San Salvatore domina el paisaje frente al lago

Una de las siluetas que más se observan desde Lugano es la del Monte San Salvatore, una montaña de 913 metros de altura ubicada sobre la zona de Paradiso, al sur de la ciudad.

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El funicular recorre 1,660 metros en unos 12 minutos para llegar a la parte alta. Desde la cima, el panorama abarca el Lago de Lugano, las montañas del Ticino, los Alpes y, en días despejados, el valle del Po en Italia.

(Google Maps)

La montaña cuenta con senderos que atraviesan zonas de bosque y miradores. Una de las rutas comienza en Paradiso, pasa por Pazzallo y permite subir a pie antes de descender en funicular. Otra conecta la cima con Melide y el parque Swissminiatur.

Hermann Hesse escribió en Montagnola, a unos minutos de Lugano

La relación de la zona con la literatura pasa por Hermann Hesse, autor de Siddhartha, Narciso y Goldmundo y El último verano de Klingsor. El escritor alemán vivió en Montagnola, una localidad de Collina d’Oro, cerca de Lugano.

Hesse llegó al Ticino en 1919 y se instaló en la Casa Camuzzi, una construcción que él describía de manera modesta como un pequeño castillo. Desde ese lugar trabajó con vistas hacia el Lago de Lugano y desarrolló una parte sustancial de su obra.

En Montagnola escribió relatos, poemas, ensayos y novelas. Siddhartha, publicada en 1922, surgió durante sus años en el Ticino. También redactó ahí El último verano de Klingsor y avanzó en textos que después formarían parte de su etapa más conocida.

La cercanía entre Montagnola y Lugano permite entender el paisaje que acompañó esa producción: caminos en pendiente, vegetación de clima templado, casas de piedra, terrazas y la presencia constante del lago entre las montañas.

Junto a la Casa Camuzzi se encuentra la Torre Camuzzi, sede actual del Museo Hermann Hesse. El recinto conserva fotografías, libros, cartas, objetos personales y acuarelas del escritor, quien también desarrolló una faceta como pintor durante su residencia en el Ticino.

El museo organiza exposiciones, lecturas, proyecciones, conciertos y conferencias. Los recorridos por la zona permiten seguir algunos de los lugares vinculados con Hesse, desde Montagnola hasta los senderos y pueblos que rodean el lago.

Lugano concentra así dos imágenes que conviven a pocos kilómetros de distancia: el centro urbano con sus hoteles, cafés, comercios y paseos frente al agua, y las colinas de Collina d’Oro, donde Hesse encontró un espacio de trabajo durante más de cuatro décadas.

La propiedad que ocupaba Olán se encontraba en esa misma región del sur de Suiza. Mientras el empresario abandona el penthouse que se ofrece de nuevo en renta, Lugano mantiene su perfil de ciudad lacustre, residencial y turística, marcada por el paisaje del Ticino.