El periodista Gustavo Adolfo Infante habla sobre el programa de telerrealidad La Granja VIP y la eliminación de Carlos Trejo

Guardar

Gustavo Adolfo Infante cuestiona la cifra de 87 millones de votos que TV Azteca presume para la tercera gala de eliminación de La Granja VIP 2026, en la que Carlos Trejo sale del reality el pasado domingo 27 de septiembre.

El periodista y jefe de contenido y noticias de espectáculos de Imagen Televisión pide que la producción muestre las estadísticas del conteo, pues considera que el número no corresponde con la participación que observa entre el público.

PUBLICIDAD

La polémica surge después de que la producción informó que la gala registró 87 millones de votos. La cifra se difunde durante la emisión en la que el escritor de temas paranormales queda fuera de la competencia frente a otros integrantes que permanecen en riesgo de eliminación.

La decisión final queda entre Carlos Trejo y Julio Camejo, luego de que otros concursantes son salvados por el voto del público.

Gustavo Adolfo Infante pide transparentar los 87 millones de votos en TV Azteca

En una conversación sobre el reality, Gustavo Adolfo Infante cuestiona el volumen de sufragios anunciado por TV Azteca. El conductor de Sale el Sol sostiene que la audiencia debería conocer el respaldo estadístico de la cifra.

PUBLICIDAD

“Ahora, lo que yo vi, tuvieron una votación histórica. Fíjate nada más, ochenta y siete millones de votos. ¿De dónde sacan ochenta y siete millones de votos?”, plantea Infante.

En el intercambio, una de las voces explica que los espectadores podrían emitir varios votos desde una misma cuenta. La respuesta menciona un supuesto mecanismo de 10 votos para usuarios sin una suscripción y otros 20 para quienes tengan acceso a una plataforma.

Gustavo Adolfo Infante cuestiona los 87 millones de votos que TV Azteca presumió en La Granja VIP: “Es una mentira” (RS)

Infante rechaza esa versión y pide una explicación sobre el sistema utilizado en La Granja VIP. “No, no, no, no, no”, responde cuando le señalan que cada persona podría votar cerca de 30 veces.

PUBLICIDAD

El comunicador insiste en que no habla desde una postura laboral frente a las televisoras. “Yo quisiera, yo les preguntaría, yo como televidente nada más, ni trabajo en las empresas ni nada, ni ando pidiendo trabajo, nada. Nomás quiero que alguien me enseñara las estadísticas de los votos de ochenta y siete millones”.

Después lanza su postura: “Es una mentira, es una mentira”.

Carlos Trejo sale de La Granja VIP 2

Carlos Trejo se convierte en el tercer eliminado de La Granja VIP 2026 durante la gala transmitida el domingo 27 de septiembre. Su salida ocurre tras una placa en la que también aparecen Kenny Avilés, Julio Camejo, Manelyk González y Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita.

PUBLICIDAD

Carlos Trejo abandona el programa luego de la votación de la audiencia, mientras los otros nominados continúan en la competencia.

El llamado “Cazafantasmas” minimiza la controversia al momento de salir. El participante señala que entra al programa con el objetivo de que los televidentes conocieran a la persona detrás de su personaje público.

La eliminación también abre críticas sobre su desempeño dentro de la hacienda. Parte de la audiencia sostiene que Trejo mantuvo una participación limitada y una actitud aislada frente a las dinámicas de convivencia y las tareas del reality.

La votación digital permite 10 sufragios diarios por usuario

La mecánica oficial compartida para salvar a un granjero establece que cada usuario puede emitir 10 votos diarios. Los sufragios pueden concentrarse en una sola persona nominada o dividirse entre varios participantes.

PUBLICIDAD

El público puede participar desde la página oficial del programa, mediante la aplicación TV Azteca En Vivo o al escanear los códigos QR que aparecen durante las galas de Azteca Uno.

La cantidad de votos disponibles por cuenta explica parte del volumen que puede registrar una emisión. Los 87 millones anunciados no necesariamente representarían a 87 millones de personas distintas, sino a la suma total de votos emitidos durante el periodo habilitado por la producción.

Aun así, la audiencia reclama información sobre el método de conteo, el número de cuentas participantes, los votos anulados y el periodo exacto considerado para llegar a esa cifra.

PUBLICIDAD

La audiencia señala inconsistencias en las redes de TV Azteca

Las cuentas oficiales de La Granja VIP en Facebook reciben comentarios de seguidores que cuestionan el resultado de la eliminación. Algunos usuarios aseguran haber votado de forma constante por Carlos Trejo y consideran que su salida no corresponde con el respaldo que observaban en redes sociales.

Las acusaciones de fraude no cuentan con pruebas públicas que demuestren una manipulación del resultado. La sospecha parte de la falta de datos detallados sobre la votación y de la diferencia entre la percepción digital de los seguidores y el anuncio de TV Azteca.

Carlos Trejo sale de La Granja VIP 2 (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Infante también reconoce la capacidad de la producción para mantener presencia digital. “Son unos maestros para hacer redes sociales. Ellos siempre están en tendencia, mientras que Televisa no”, afirma durante la conversación.

PUBLICIDAD

La Granja VIP se transmite de lunes a viernes y los domingos por Azteca Uno. La cobertura en vivo de los participantes se ofrece a través de Disney+.