¿Qué le pasó a Emiliano Aguilar? Reportan que el cantante está hospitalizado y elimina sus redes sociales

El equipo del cantante pidió respeto al público y a los medios durante la recuperación. (@emiliano_aguilar.t)

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Emiliano Aguilar permanece hospitalizado en estado delicado a causa de fuertes episodios de ansiedad, según informó su equipo de trabajo, lo que llevó a la suspensión temporal de todas sus presentaciones y compromisos públicos.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado firmado por su representante, Patricia Reyes. El documento detalla que el hijo mayor de Pepe Aguilar concentrará sus esfuerzos en la recuperación durante los próximos días.

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El comunicado detalla que la prioridad es “el bienestar y la recuperación” del cantante

El texto difundido por el equipo de trabajo señala: “Por este medio, informamos que el artista Emiliano Aguilar suspenderá temporalmente sus presentaciones y campañas públicas, por cuestiones estrictamente personales y hospitalarias”.

El documento agrega: “Su estado de salud es delicado y atraviesa episodios de ansiedad. Por el momento, su prioridad es recibir la atención necesaria y enfocarse en su bienestar y recuperación”.

El artista enfrenta un cuadro de salud delicado que obliga a cancelar compromisos ya pactados con promotores. - (Instagram)

El comunicado cierra con un llamado directo a la audiencia y a los actores del medio artístico: “Agradecemos la comprensión, el apoyo y el respeto del público, los medios de comunicación, promotores y organizadores durante este periodo”.

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Por el momento no se dieron a conocer detalles sobre el tiempo que Emiliano Aguilar permanecerá hospitalizado. Tampoco se estableció una fecha para su reincorporación a actividades públicas ni a los escenarios.

El comunicado firmado por Patricia Reyes indicó también que cualquier actualización sobre las próximas actividades del cantante “será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales”. Esta condición mantiene en pausa toda la agenda del artista hasta nuevo aviso. De igual manera, el perfil de Instagram donde suele compartir diversos videos y respuestas a su audiencia, lo volvió privado.

Por otro lado no se especificó si la suspensión afecta presentaciones ya programadas con fecha confirmada ni si existen procesos de reprogramación en marcha. El comunicado tampoco precisa el centro hospitalario donde se encuentra el cantante.

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La firma del documento, a cargo de la representante del artista, se presenta como el único canal oficial de información sobre el estado de Emiliano Aguilar hasta el momento.

Su equipo representante confirmó la pausa temporal de la agenda artística del hijo mayor de Pepe Aguilar y descarta por ahora una fecha de regreso a los escenarios. (Captura de pantalla)

La hospitalización ocurre después de días de exposición mediática y críticas en redes sociales

La situación se presenta pocos días después de que Emiliano Aguilar enfrentara diversas críticas y ataques en redes sociales. El artista había sido visto en encuentros con la prensa, acompañado de su representante legal, mientras mantenía distintos compromisos relacionados con su carrera.

Esta exposición reciente incluyó un enfrentamiento público con Gala Montes. El cual se originó tras la salida de la actriz de La Casa de los Famosos México 2026. En declaraciones por medio de sus redes sociales, Montes reveló que la relación con Emiliano terminó después de un viaje a Los Ángeles, donde el cantante le habría dicho que no debían continuar juntos.

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“Emiliano, te amo con todo mi ser, pero tienes problemas y pones en riesgo a la gente”, dijo la actriz durante la conversación transmitida desde Las Vegas.

La cantante relató que, tras la ruptura, contactó a su expareja Icho Van, contrabajista de la agrupación Jenny and the Mexicats, quien la trasladó a Las Vegas. La actriz también reconoció haberle sido infiel a su exnovio con el hijo de Pepe Aguilar.

Emiliano, por su parte, evitó profundizar en los detalles del conflicto en el mismo programa. “La neta no voy a decir nada. Tengo muchas cosas que decir, pero no las voy a decir, carnal, por respeto a ella”, declaró en su perfil de Instagram. El cantante negó además que mantuviera una relación de pareja con Montes al momento de las declaraciones y cerró su intervención con un mensaje conciliador: “Espero que estés bien y espero que te cuides”.

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