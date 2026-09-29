Abre registro de la Beca de Transporte Universitario CDMX 2026: estos son los requisitos

La SECTEI publica la convocatoria completa y los requisitos específicos en su portal institucional. | Foto: X/@ClaraBrugadaM.

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El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), anunció la apertura del registro para la “Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más”, correspondiente al segundo semestre de 2026.

Este programa tiene como objetivo principal apoyar a las y los estudiantes que se encuentran cursando una carrera universitaria, ayudando a solventar sus gastos de traslado en la capital del país.

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Si eres estudiante universitario y deseas solicitar este apoyo, aquí te compartimos los detalles de la convocatoria y el proceso de inscripción.

¿Cuáles son los requisitos y qué necesitas para registrarte?

De acuerdo con la información oficial publicada por las autoridades capitalinas, el requisito indispensable para iniciar el trámite es contar con tu Cuenta LLAVE CDMX, ya que todo el proceso se realiza de manera digital, y se necesitan de los siguientes datos:

CURP del estudiante

RFC

Teléfono

Correo electrónico

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Acude a los módulos del INE a renovar tu credencial de elector. (GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Entre los requisitos que deben cumplir las personas que quieran acceder a este apoyo, deben cumplir con estos requisitos:

Ser estudiante de licenciatura en modalidad escolarizada o mixta

Ser habitantes de la Ciudad de México

Comprobante de inscripción correspondiente al segundo semestre del año (y que demuestre que está inscrito en una institución académica pública ).

Para consultar los requisitos específicos y la lista completa de documentos que debes tener a la mano, es necesario revisar la convocatoria oficial en la página de la secretaría: sectei.cdmx.gob.mx.

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Este es el paso a paso para realizar el registro en línea

Ingresa a la plataforma: Accede al enlace oficial proporcionado por el gobierno //liga.cdmx.gob.mx/SPGc9 Inicia sesión: Si navegas desde una computadora, da clic en el botón “Iniciar Sesión” con el logo de LLAVE CDMX .

Si lo haces desde un celular, da clic en el menú de las tres líneas en la parte superior derecha.

A continuación, captura el usuario y contraseña de tu cuenta LLAVE CDMX. Captura tus datos: Una vez dentro del sistema, llena cuidadosamente los formularios con la información que se te solicita. Sube tu documentación: El último paso es adjuntar en la plataforma los documentos solicitados en formato digital para completar tu expediente.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México detalla los tres pasos para solicitar la beca de transporte universitario del segundo semestre de 2026. (@GobCDMX)

El Gobierno de la CDMX habilitó un canal de comunicación directo para los aspirantes. Cualquier duda o problema con la plataforma será atendida a través del correo electrónico oficial: beca.transporte@sectei.cdmx.gob.mx.

¡No dejes pasar la fecha y realiza tu registro cuanto antes para asegurar este beneficio durante el segundo semestre de 2026!