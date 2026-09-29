México

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 29 de septiembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Guardar

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este martes 29 de septiembre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

07:03 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Temas Relacionados

Temblor hoy en MéxicoServicio Sismológico NacionalepicentroSismo en Méxicomexico-noticias

Últimas noticias

EN VIVO | Clima en México hoy martes 29 de septiembre: Huracán Polo toca tierra en Comondú, B.C.S., como categoría 2

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima en México hoy martes 29 de septiembre: Huracán Polo toca tierra en Comondú, B.C.S., como categoría 2

Quién es Cruz Pérez Cuéllar, la ‘corcholata’ de Morena en Chihuahua que dejó fuera de la contienda a Andrea Chávez

Con una trayectoria de tres décadas entre el PAN, Movimiento Ciudadano y Morena, Cruz Pérez Cuéllar asumió la coordinación estatal en Chihuahua

Quién es Cruz Pérez Cuéllar, la ‘corcholata’ de Morena en Chihuahua que dejó fuera de la contienda a Andrea Chávez

Wendy Guevara y Paola Suárez sorprenden a Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026

La creadora de contenido se prepara para la final del reality con la visita de sus amigas, con quienes revivió el origen de su carrera digital

Wendy Guevara y Paola Suárez sorprenden a Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026

Célida López llora tras nombramiento de Lorenia Valles como coordinadora de Morena en Sonora

La senadora con licencia fue designada coordinadora de Morena en Sonora y se perfila como candidata a la gubernatura rumbo a 2027, tras dos décadas de trayectoria entre el PRD y el partido guinda

Célida López llora tras nombramiento de Lorenia Valles como coordinadora de Morena en Sonora

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

ÚLTIMAS NOTICIAS

Internas libertarias y recelos de aliados ponen a prueba los proyectos que busca apurar el Gobierno en el Congreso

Internas libertarias y recelos de aliados ponen a prueba los proyectos que busca apurar el Gobierno en el Congreso

Mafalda cumple 62 años: la nena eterna de las preguntas incómodas que tenía una tortuga llamada “Burocracia”

“Tengo cámaras y desapareció”: las perturbadoras anécdotas del coleccionista que vive entre juguetes antiguos

Mayak, el Chernóbil secreto: la explosión química que durante 30 años no existió para el mundo y contaminó los Urales soviéticos

Una provincia en llamas, un buque sublevado y un enfrentamiento entre acorazados: el inédito combate naval del Espinillo

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio calificó de “muy serio” el incidente en una base de EEUU en Reino Unido y dijo que hubo un “actor extranjero”

Marco Rubio calificó de “muy serio” el incidente en una base de EEUU en Reino Unido y dijo que hubo un “actor extranjero”

Trump se reúne con ejecutivos de la industria de la IA en la Casa Blanca ante los reclamos del Congreso por mayor control del sector

Un actor de ‘Vengadores: Doomsday’ asegura que “no entendió nada del argumento” y que ni siquiera actuó junto a Florence Pugh: “Era su doble de acción”

OpenAI se disculpó con Australia por el acceso no autorizado de sus agentes a sistemas públicos de salud

Andy Burnham presentará su plan de reformas para Reino Unido en su primer discurso ante el congreso anual del Partido Laborista

DEPORTES

La combinación de dos ex Huracán, la planificación de Bilardo y por qué fue “una experiencia única”: a 30 años del “nucazo” de Guerra

La combinación de dos ex Huracán, la planificación de Bilardo y por qué fue “una experiencia única”: a 30 años del “nucazo” de Guerra

Actitud de campeón y coraza mental: así buscará Franco Colapinto superar el error de Bakú y afrontar lo que viene en la Fórmula 1

“Trabajo hecho”: el provocador posteo del uruguayo que se cruzó con Lionel Messi en la derrota del Inter Miami

La figura de la selección argentina que fue padre por primera vez en medio de la doble fecha FIFA: el sentido posteo

Ruth Ritcher, la corredora alemana de 88 años que hizo historia en el Maratón de Berlín 2026: cuánto tardó en llegar a la meta