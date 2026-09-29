Javier Aguirre habla sobre la posibilidad de llevar a Erik Lira al Valencia de España: “Es un jugador sensacional”

Javier Aguirre fue presentado de manera oficial como nuevo técnico del Valencia de España el unes pasado, y durante la conferencia de prensa fue cuestionado sobre la posibilidad de llevar a Erik Lira al futbol europeo.

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Javier Aguirre fue presentado de manera oficial como nuevo técnico del Valencia de España el unes pasado, y durante la conferencia de prensa fue cuestionado sobre la posibilidad de llevar a Erik Lira al futbol europeo.

El Vasco señaló que el jugador de Cruz Azul tiene nivel para competir en Europa, como otros futbolistas mexicanos, pero aclaró que no puede dar una respuesta concreta sobre una eventual incorporación al club español.

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“Erik es amigo, es un jugador sensacional, como muchísimos jugadores mexicanos que hay por ahí que pudieran jugar por Europa tranquilamente, pero bueno, en este momento no te puedo contestar concretamente”, comentó.

El técnico mexicano Javier Aguirre durante su presentación este lunes como nuevo entrenador del Valencia CF, con el que ha firmado un contrato hasta el final de esta campaña 2026-2027 y el club dispondrá de una opción de prórroga por una campaña más. EFE/Biel Aliño

El mexicano asumió el mando de un equipo que marcha penúltimo de LaLiga con cuatro puntos después de siete jornadas.

Presentación de Aguirre con el Valencia

El técnico mexicano asumió con el objetivo de alejar al equipo de la zona de descenso y dejó claro que su prioridad era obtener resultados, sin hacer promesas a la afición.

Durante el acto en Mestalla, el “Vasco” destacó la historia del club, el respaldo de su afición y el talento de la plantilla, aunque reconoció que primero debía conocer a fondo al grupo, afectado por varias lesiones. También explicó que buscaría recuperar anímicamente a los jugadores e imponer equipos de energía, entrega, sacrificio y compromiso.

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Aguirre firmó por una temporada, con opción a una segunda, y señaló que su atención estaba puesta en el próximo partido ante Racing de Santander en El Sardinero. “Mi plan inmediato es ganar”, afirmó.

El ‘Vasco’ comenzó su nueva aventura en el futbol español y tendrá más de dos semanas para preparar su estreno ante el Racing de Santander.

Erik Lira y su fichaje fallido al Mónaco

Erik Lira estuvo cerca de concretar su llegada al AS Mónaco durante el último mercado de transferencias. El mediocampista de Cruz Azul veía la operación como la posibilidad de cumplir su objetivo de jugar en Europa, después de consolidarse como una de las opciones del medio campo de la Selección Mexicana.

La negociación no se concretó en las últimas horas del periodo de fichajes. De acuerdo con los reportes, el club francés no logró liberar una plaza de extranjero, debido a que Folarin Balogun no salió del equipo como se esperaba. Esa situación impidió registrar al futbolista mexicano.

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Soccer Football - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 23, 2026 Mexico's Erik Lira during training REUTERS/Raquel Cunha

Erik Lira atiende a los medios de comunicación durante la rueda de prensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frustrado traspaso representó un golpe para Lira, quien reconoció que atravesó meses complicados y que tuvo que retomar su proceso con Cruz Azul. Rafael Márquez fue una de las personas que lo contactó tras la caída de la operación y le recordó que su presencia en la Selección Mexicana mantenía abierta la posibilidad de volver a llamar la atención de clubes europeos.

Tras quedarse en La Máquina, el contención se ha enfocado en recuperar su nivel y mantenerse como una alternativa para el Tri. Su futuro europeo permanece abierto, aunque no existe una oferta confirmada del Valencia luego de que Javier Aguirre fue cuestionado sobre la opción de llevarlo al club español.

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