México Deportes

Javier Aguirre habla sobre la posibilidad de llevar a Erik Lira al Valencia de España: “Es un jugador sensacional”

El Vasco señaló que el jugador de Cruz Azul tiene nivel para competir en Europa, como otros futbolistas mexicanos

Javier Aguirre fue presentado de manera oficial como nuevo técnico del Valencia de España el unes pasado, y durante la conferencia de prensa fue cuestionado sobre la posibilidad de llevar a Erik Lira al futbol europeo.
Javier Aguirre fue presentado de manera oficial como nuevo técnico del Valencia de España el unes pasado, y durante la conferencia de prensa fue cuestionado sobre la posibilidad de llevar a Erik Lira al futbol europeo.
Guardar

Javier Aguirre fue presentado de manera oficial como nuevo técnico del Valencia de España el unes pasado, y durante la conferencia de prensa fue cuestionado sobre la posibilidad de llevar a Erik Lira al futbol europeo.

El Vasco señaló que el jugador de Cruz Azul tiene nivel para competir en Europa, como otros futbolistas mexicanos, pero aclaró que no puede dar una respuesta concreta sobre una eventual incorporación al club español.

PUBLICIDAD

“Erik es amigo, es un jugador sensacional, como muchísimos jugadores mexicanos que hay por ahí que pudieran jugar por Europa tranquilamente, pero bueno, en este momento no te puedo contestar concretamente”, comentó.

El técnico mexicano Javier Aguirre durante su presentación este lunes como nuevo entrenador del Valencia CF, con el que ha firmado un contrato hasta el final de esta campaña 2026-2027 y el club dispondrá de una opción de prórroga por una campaña más. EFE/Biel Aliño
El técnico mexicano Javier Aguirre durante su presentación este lunes como nuevo entrenador del Valencia CF, con el que ha firmado un contrato hasta el final de esta campaña 2026-2027 y el club dispondrá de una opción de prórroga por una campaña más. EFE/Biel Aliño
El mexicano asumió el mando de un equipo que marcha penúltimo de LaLiga con cuatro puntos después de siete jornadas.
El mexicano asumió el mando de un equipo que marcha penúltimo de LaLiga con cuatro puntos después de siete jornadas.

Presentación de Aguirre con el Valencia

El técnico mexicano asumió con el objetivo de alejar al equipo de la zona de descenso y dejó claro que su prioridad era obtener resultados, sin hacer promesas a la afición.

Durante el acto en Mestalla, el “Vasco” destacó la historia del club, el respaldo de su afición y el talento de la plantilla, aunque reconoció que primero debía conocer a fondo al grupo, afectado por varias lesiones. También explicó que buscaría recuperar anímicamente a los jugadores e imponer equipos de energía, entrega, sacrificio y compromiso.

PUBLICIDAD

Aguirre firmó por una temporada, con opción a una segunda, y señaló que su atención estaba puesta en el próximo partido ante Racing de Santander en El Sardinero. “Mi plan inmediato es ganar”, afirmó.

El ‘Vasco’ comenzó su nueva aventura en el futbol español y tendrá más de dos semanas para preparar su estreno ante el Racing de Santander.
El ‘Vasco’ comenzó su nueva aventura en el futbol español y tendrá más de dos semanas para preparar su estreno ante el Racing de Santander.

Erik Lira y su fichaje fallido al Mónaco

Erik Lira estuvo cerca de concretar su llegada al AS Mónaco durante el último mercado de transferencias. El mediocampista de Cruz Azul veía la operación como la posibilidad de cumplir su objetivo de jugar en Europa, después de consolidarse como una de las opciones del medio campo de la Selección Mexicana.

La negociación no se concretó en las últimas horas del periodo de fichajes. De acuerdo con los reportes, el club francés no logró liberar una plaza de extranjero, debido a que Folarin Balogun no salió del equipo como se esperaba. Esa situación impidió registrar al futbolista mexicano.

Soccer Football - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 23, 2026 Mexico's Erik Lira during training REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 23, 2026 Mexico's Erik Lira during training REUTERS/Raquel Cunha
Un hombre con camiseta deportiva azul del equipo Cruz Azul sentado frente a un micrófono en una sala de prensa.
Erik Lira atiende a los medios de comunicación durante la rueda de prensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frustrado traspaso representó un golpe para Lira, quien reconoció que atravesó meses complicados y que tuvo que retomar su proceso con Cruz Azul. Rafael Márquez fue una de las personas que lo contactó tras la caída de la operación y le recordó que su presencia en la Selección Mexicana mantenía abierta la posibilidad de volver a llamar la atención de clubes europeos.

Tras quedarse en La Máquina, el contención se ha enfocado en recuperar su nivel y mantenerse como una alternativa para el Tri. Su futuro europeo permanece abierto, aunque no existe una oferta confirmada del Valencia luego de que Javier Aguirre fue cuestionado sobre la opción de llevarlo al club español.

Temas Relacionados

Javier AguirreErik LiraValencia CFfutbol europeomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 29 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 29 de septiembre

Temblor hoy 29 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.5 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 29 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.5 en Chiapas

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de septiembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de septiembre?

Amílcar Olán abandona la casa de Suiza donde lo hallaron: así era su refugio de lujo

Reportes señalan que Amílcar Olán, empresario ligado a Andy López Beltrán, obtuvo contratos millonarios durante el sexenio de López Obrador

Amílcar Olán abandona la casa de Suiza donde lo hallaron: así era su refugio de lujo

Nacionales: cuál es el precio de la gasolina este 29 de septiembre

El valor de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Nacionales: cuál es el precio de la gasolina este 29 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de septiembre: aseguran 341 kilos de droga en Sonora y Baja California, decomisan cocaína, metanfetamina y fentanilo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de septiembre: aseguran 341 kilos de droga en Sonora y Baja California, decomisan cocaína, metanfetamina y fentanilo

En los últimos cuatro años, 7 de cada 10 homicidios en el Istmo de Tehuantepec estarían ligados a "Los Cromos", brazo armado del CJNG

Confirma Fiscalía de Oaxaca que existen al menos seis investigaciones en curso contra autoridades municipales por narcovinculos

Capturan a cinco personas ligadas a "El Mansito", operador criminal abatido por la Guardia Civil en Morelia

Procesan a "El Fideos", sicario menor de edad de la Anti Unión y ligado al homicidio de dos mujeres en una vecindad de la colonia Morelos

ENTRETENIMIENTO

¿Qué le pasó a Emiliano Aguilar? Reportan que el cantante está hospitalizado y elimina sus redes sociales

¿Qué le pasó a Emiliano Aguilar? Reportan que el cantante está hospitalizado y elimina sus redes sociales

Naim Darrechi asegura que no se disculpará con Aarón Mercury tras la pelea en el cumpleaños de Abelito: “Te llevaste tu correctivo”

Naim Darrechi insiste en que no acosó a la madre de Abelito y se justifica: “Yo noté que había consentimiento”

Agustín Fernández borra comunicado donde pedía disculpas a mamá de Abelito

Wendy Guevara y Paola Suárez sorprenden a Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Chepo Reynoso acepta que Canelo Álvarez está cerca del retiro tras 21 años como boxeador: “No tiene nada que demostrar”

Chepo Reynoso acepta que Canelo Álvarez está cerca del retiro tras 21 años como boxeador: “No tiene nada que demostrar”

Orbelín Pineda toma postura sobre Alexis Vega tras anunciar posible retiro de la Selección Mexicana: “Es difícil”

Rafa Márquez condiciona al Tala Rangel en la portería para el México vs Perú: “Aquí nadie está asegurado”

Gil Mora es temido por entrenador de Perú y advierte que buscará frenarlo a como dé lugar

Checo Pérez y Cadillac alistan exhibición en las calles de CDMX: ruta, horario y detalles