Checo Pérez lanza preocupante advertencia: “Pronto va a pasar algo malo” en la Fórmula 1

(REUTERS/Mark Peterson)

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Sergio “Checo” Pérez expresó su preocupación por las diferencias de velocidad entre los monoplazas de Fórmula 1 y advirtió que la situación podría provocar un accidente si no se realizan cambios en el reglamento.

El tema ya había generado preocupación a principios de temporada, especialmente después del accidente que sufrió Oliver Bearman durante el Gran Premio de Japón. El piloto de Haas perdió el control de su monoplaza después de realizar una maniobra evasiva al encontrarse en pista con un Franco Colapinto que circulaba a menor velocidad.

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El incidente estuvo relacionado con las diferencias de rendimiento provocadas por la gestión de la energía en las nuevas unidades de potencia de la F1, que cuentan con un 47 % de energía eléctrica. Esto genera diferencias importantes entre los monoplazas dependiendo de la manera en que cada uno utiliza esa energía.

Durante el parón de abril, la FIA realizó ajustes al reglamento de motores para intentar reducir el problema y disminuir la necesidad de recurrir a tácticas de “levantar el pie y dejar rodar”.

Sin embargo, Checo Pérez reveló que vivió una situación de riesgo durante el Gran Premio de Azerbaiyán, donde estuvo cerca de sufrir un accidente mientras se defendía de Lawson.

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“Por encima de todo, es una carrera en la que tenemos que analizar a fondo lo que está pasando con la gestión de la energía y las diferencias entre los motores”, declaró el piloto de Cadillac tras la carrera de Bakú.

El mexicano explicó que la diferencia en el uso de la energía y la potencia entre los motores llegó a representar un riesgo durante la carrera.

“Estuve a punto de tener un choque tremendo con Lawson cuando me defendía de él, porque la diferencia en el uso de la energía y la potencia entre los motores es demasiado peligrosa. Y me temo que pronto va a pasar algo malo si no introducimos algunos cambios en el reglamento”.

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Checo Pérez espera cambios para 2027

(REUTERS/Jakub Porzycki)

De cara a 2027, se esperan nuevos ajustes en las unidades de potencia, entre ellos una reducción de la proporción de potencia eléctrica del 47 % al 42 %.

Checo espera que estas modificaciones permitan reducir las diferencias entre los monoplazas y evitar situaciones como la que experimentó en Bakú.

“Espero que sean capaces de reducir la brecha”, añadió Pérez, “porque, de momento, da la sensación de que Mercedes y Red Bull tienen un motor muy potente y pueden colocarte en situaciones en las que el rendimiento es muy pobre y muy diferente al nuestro. La diferencia de velocidad es demasiado peligrosa”.

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Mientras tanto, el mexicano ya tiene la mira puesta en el próximo Gran Premio, aunque no mostró demasiado entusiasmo cuando fue cuestionado sobre las características del circuito.

Cuando se le sugirió que las curvas de alta velocidad de Sepang podrían “arruinarse” con los monoplazas de la actual temporada, Pérez respondió de manera contundente:

“Mejor no hablemos de eso”.

Así marcha el Campeonato de Fórmula 1 2026

(Europa Press)

1. A. Antonelli — Mercedes — 302 puntos — 8 triunfos — 12 podios

2. G. Russell — Mercedes — 236 puntos — 3 triunfos — 8 podios

3. L. Hamilton — Ferrari — 199 puntos — 1 triunfo — 5 podios

4. L. Norris — McLaren — 186 puntos — 2 triunfos — 5 podios

5. C. Leclerc — Ferrari — 179 puntos — 1 triunfo — 4 podios

6. M. Verstappen — Red Bull — 163 puntos — 0 triunfos — 7 podios

7. O. Piastri — McLaren — 120 puntos — 0 triunfos — 2 podios

8. I. Hadjar — Red Bull — 86 puntos — 0 triunfos — 2 podios

9. L. Lawson — RB — 59 puntos — 0 triunfos — 0 podios

10. P. Gasly — Alpine — 41 puntos — 0 triunfos — 0 podios

11. A. Lindblad — RB — 37 puntos — 0 triunfos — 0 podios

12. F. Colapinto — Alpine — 27 puntos — 0 triunfos — 0 podios

13. O. Bearman — Haas — 20 puntos — 0 triunfos — 0 podios

14. G. Bortoleto — Audi — 10 puntos — 0 triunfos — 0 podios

15. N. Hülkenberg — Audi — 7 puntos — 0 triunfos — 0 podios

16. E. Ocon — Haas — 7 puntos — 0 triunfos — 0 podios

17. C. Sainz Jr. — Williams — 7 puntos — 0 triunfos — 0 podios

18. A. Albon — Williams — 5 puntos — 0 triunfos — 0 podios

19. F. Alonso — Aston Martin — 3 puntos — 0 triunfos — 0 podios

20. Y. Tsunoda — RB — 1 punto — 0 triunfos — 0 podios

21. L. Stroll — Aston Martin — 0 puntos — 0 triunfos — 0 podios

22. V. Bottas — Cadillac — 0 puntos — 0 triunfos — 0 podios

23. S. Pérez — Cadillac — 0 puntos — 0 triunfos — 0 podios