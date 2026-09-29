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Chepo Reynoso acepta que Canelo Álvarez está cerca del retiro tras 21 años como boxeador: “No tiene nada que demostrar”

El padre de Eddy Reynoso reconoció lo que ha construido Saúl en el boxeo y no dudó en que su legado será reconocido

Chepo Reynoso acepta que Canelo Álvarez está cerca del retiro tras 21 años como boxeador: “No tiene nada que demostrar”( REUTERS/Fernando Carranza)
Chepo Reynoso acepta que Canelo Álvarez está cerca del retiro tras 21 años como boxeador: “No tiene nada que demostrar”( REUTERS/Fernando Carranza)
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Saúl Canelo Álvarez está por volver al ring para enfrentarse a Cristian Mbilli, será el próximo sábado 31 de octubre cuando el mexicano busque el campeonato de los supermedianos tras perder la corona en las 168 libras. Desde la derrota ante Terence Crawford, su regreso al cuadrilátero se aplazó, lo que abrió paso a una serie de suposiciones sobre el retiro del mexicano.

Aunque Canelo ha hablado abiertamente del tiempo que le queda como boxeador profesional, ha dejado en claro que buscará más peleas en el cierre de su carrera. En días recientes, José Chepo Reynoso habló sobre el adiós de Canelo en el boxeo mexicano, y dejó en claro que el tapatío ya no tiene nada que demostrar.

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Chepo Reynoso junto a Eddy Reynoso han estado desde el inicio de la carrera de Canelo, por lo que en esta última etapa de su trayectoria, compartió su idea sobre lo que viene para el jalisciense.

Chepo Reynoso reconoce que Canelo está cerca del retiro

Canelo Álvarez volverá a pelear el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)
Chepo Reynoso reconoce que Canelo está cerca del retiro (X@Canelo)

Chepo Reynoso habló sobre el posible retiro de Saúl Álvarez después de más de 20 años como boxeador profesional y consideró que el mexicano atraviesa la etapa final de su carrera. El entrenador sostuvo que, por el tiempo acumulado en la actividad, el pugilista ya no tendría que demostrar su valor ante el público ni ante sus rivales.

“Para rato ya no, pues ya son 21 años de profesional”, afirmó Reynoso en una charla para La Afición. El entrenador explicó que la exigencia no se limita a las peleas, sino que incluye la preparación previa, los campamentos y las sesiones de sparring, en las que el boxeador recibe y lanza golpes durante semanas. “Las peleas a veces es lo más fácil, pero el trabajo que hubo detrás de una pelea, es cansancio, cansado, todo eso”, señaló.

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Reynoso consideró que las próximas podrían ser “las últimas peleas de Saúl”, al valorar que 21 años como profesional representan un periodo extenso para cualquier boxeador. A su juicio, Canelo Álvarez ya construyó una trayectoria suficiente para no necesitar nuevas demostraciones: “Él ya no tiene que demostrarle al mundo ni a nadie quién es el Canelo. Él ya hizo una historia grande”.

Boxing - Saul 'Canelo' Alvarez vs William Scull - Undisputed Super Middleweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - May 3, 2025 Saul 'Canelo' Alvarez receives a call for attention from the referee during his super middleweight fight against William Scull REUTERS/Hamad I Mohammed
Aseguran que Canelo Álvarez ya está "viejo" para seguir boxeando (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El entrenador también destacó los beneficios económicos que el boxeador habría obtenido a lo largo de su carrera. “Él ya ganó el dinero que a lo mejor nadie se ha imaginado lo que ha ganado, pero ya le fue muy bien en todos los aspectos”, expresó.

Sobre el estado físico y mental de Álvarez, Reynoso sostuvo que el mexicano conserva la mente despejada y afirmó que nunca ha sido derribado durante su carrera. “Tiene su mente muy, muy limpia, no lo han golpeado, no nada. Jamás en la vida ha tentado la lona”, declaró.

Ante la posibilidad de que el pugilista decida cerrar su etapa profesional, Reynoso planteó que podría hacerlo con satisfacción por lo conseguido. “Aprovechar y decirle a Dios: ‘Gracias’”, dijo, antes de citar al poeta mexicano Amado Nervo: “Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Boxeo, nada me debes, boxeo, estamos en paz”.

'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )
'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )

Saúl Álvarez peleará el 31 de octubre en Riad contra Christian Mbilli por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). A sus 35 años, el mexicano responde a quienes consideran que su edad afecta su nivel.

El boxeador suma 63 triunfos, tres derrotas y dos empates, además de campeonatos mundiales en cuatro divisiones. También ha comentado que prevé retirarse alrededor de los 37 años y que le quedarían cerca de cuatro peleas profesionales.

El combate llega después de un periodo complicado para el tapatío. En mayo de 2025 derrotó por decisión unánime a William Scull y recuperó el campeonato indiscutido supermediano, aunque su actuación no convenció a los aficionados porque no logró conectar con claridad ante el cubano.

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