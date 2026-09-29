México

Fuerza Regida en el Palacio de los Deportes: fechas y cuándo inicia la preventa

La agrupación llegará con su energía y corridos al recinto capitalino en febrero de 2027

Fuerza Regida attends the 2026 MTV Video Music Awards in Los Angeles, California, US, September 27, 2026. REUTERS/Caroline Brehman
Fuerza Regida attends the 2026 MTV Video Music Awards in Los Angeles, California, US, September 27, 2026. REUTERS/Caroline Brehman
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Fuerza Regida volverá a encontrarse con su público de la Ciudad de México con dos conciertos programados para febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes. La agrupación liderada por JOP, nombre artístico de Jesús Ortiz Paz, confirmó las presentaciones para el miércoles 3 y el viernes 5 de febrero, dos fechas que colocan nuevamente a la banda en uno de los escenarios más importantes de la capital.

La llegada de Fuerza Regida a la CDMX ocurre en un momento en el que el regional mexicano continúa ampliando su presencia entre públicos de distintas edades y territorios. El grupo ha construido una identidad alrededor de los corridos y una propuesta contemporánea que conecta elementos de la música mexicana con sonidos urbanos y una estética propia.

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La expectativa comenzará desde octubre. La Preventa Banamex está programada para el 1 de octubre, mientras que la venta general arrancará el 2 de octubre. Así, los seguidores tendrán dos oportunidades consecutivas para buscar sus entradas antes de que llegue una de las citas musicales más esperadas de febrero de 2027.

¿Cuándo será la preventa de Fuerza Regida en CDMX?

Fuerza Regida
Fuerza Regida

Los boletos para las dos presentaciones tendrán su primera etapa de venta el 1 de octubre con la Preventa Banamex. Un día después, el 2 de octubre, comenzará la venta general para el público que quiera asegurar su lugar en alguna de las dos noches.

Las fechas elegidas por la agrupación son el 3 y el 5 de febrero de 2027. Ambas presentaciones tendrán como escenario el Palacio de los Deportes, recinto que se ha convertido en una parada habitual para grandes espectáculos musicales y que recibirá nuevamente el sonido de Fuerza Regida.

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Para los seguidores, la diferencia de fechas también abre la posibilidad de elegir entre dos noches para vivir el espectáculo. La atención estará puesta en la venta de entradas, especialmente entre quienes han seguido la trayectoria de JOP y la agrupación desde sus primeros éxitos.

De California al fenómeno del regional mexicano

Fuerza Regida poses at the red carpet during the 68th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 1, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Fuerza Regida poses at the red carpet during the 68th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 1, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Fuerza Regida nació en San Bernardino, California, y encontró en la música regional mexicana el punto de partida para desarrollar una propuesta que posteriormente alcanzaría públicos mucho más amplios. Con JOP al frente, la agrupación fue construyendo una identidad relacionada con los corridos, pero también con influencias de otros géneros contemporáneos.

La historia del grupo está ligada a una nueva generación de artistas que crecieron entre distintas culturas musicales. Esa combinación ayudó a que Fuerza Regida desarrollara un estilo reconocible y pudiera conectar con jóvenes que consumen tanto música mexicana como propuestas urbanas.

El crecimiento de la agrupación también refleja una transformación dentro del regional mexicano. Los corridos dejaron de estar limitados a determinados espacios y comenzaron a ocupar un lugar cada vez más visible en plataformas digitales, escenarios internacionales y listas de popularidad, convirtiéndose en una de las expresiones más reconocibles de la música mexicana contemporánea.

Fuerza Regida y la nueva dimensión de la música mexicana

Jesus Ortiz Paz aka JOP of Fuerza Regida performs performs at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni
Jesus Ortiz Paz aka JOP of Fuerza Regida performs performs at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

La importancia de Fuerza Regida dentro del regional mexicano está relacionada con la manera en que la agrupación ha ayudado a llevar los corridos hacia una audiencia internacional. Su música combina elementos tradicionales con una producción moderna, creando una propuesta que puede convivir con géneros como el hip-hop y otros sonidos urbanos.

JOP se ha convertido en una de las figuras más identificables de esta generación. Su presencia al frente de Fuerza Regida ha acompañado el crecimiento de una agrupación que pasó de escenarios pequeños a grandes recintos y que actualmente cuenta con una audiencia que trasciende las fronteras de México y Estados Unidos.

Con dos conciertos confirmados en el Palacio de los Deportes, Fuerza Regida prepara ahora una nueva cita con la capital mexicana. El 3 y el 5 de febrero de 2027 serán las fechas marcadas para este encuentro, mientras que octubre será el mes decisivo para quienes quieran conseguir sus boletos y formar parte de las dos noches que JOP y su agrupación tienen preparadas para la CDMX.

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