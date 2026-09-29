Naim Darrechi asegura que no se disculpará con Aarón Mercury tras la pelea en el cumpleaños de Abelito: “Te llevaste tu correctivo”

El creador de contenido español defendió su versión de los hechos y responsabilizó a Mercury de iniciar la disputa. (@naimdarrechi)

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Naim Darrechi vuelve a arremeter contra Aarón Mercury tras la pelea registrada en el cumpleaños de Abelito, celebrado el domingo 27 de septiembre en un centro nocturno en Ciudad de México. En un video publicado la madrugada del lunes, el influencer español acusó a Mercury de haberse puesto “chulito” por miedo a perder a su pareja.

“Ya Aaron, ya di la verdad. Eres bien mala copa. Todo estaba bien, tú y yo estamos hablando normal, educado. Pero tuviste miedo de que te vuelva a quitar a la novia”, declaró Darrechi en la grabación difundida en sus redes sociales.

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El creador de contenido español relató que la tensión escaló cuando Mercury le advirtió sobre la cercanía con su acompañante. “Tuviste miedo y viniste a decirme: ‘Oye, ella viene conmigo, ¿eh? No sé qué, no sé cuánto’. Te pusiste chulito y por eso te llevaste tu correctivo”, sostuvo.

Darrechi cerró el mensaje sin dejar margen a una reconciliación. “Y ya. Y te lo mereces y no me voy a disculpar”, afirmó, en referencia directa al enfrentamiento físico que ambos sostuvieron frente a decenas de invitados.

Mercury acusó agresión con un objeto metálico

(Captura de pantalla @naimdarrechi / CUARTOSCURO)

Mercury respondió horas antes con un relato distinto de los hechos. Aseguró que notó a Darrechi acercarse por la espalda a una de sus acompañantes en dos ocasiones, lo que motivó su intervención para pedirle respeto hacia las mujeres presentes.

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Según el creador mexicano, la respuesta de Darrechi fue despectiva: “pues me vale”, habría contestado cuando le pidieron que se alejara. Mercury acusó además que el español le arrojó un objeto metálico al rostro cuando conversaba con otro asistente, sin posibilidad de defenderse.

“Me hizo sangrar la nariz”, declaró Mercury, en respuesta a la versión de Darrechi que aseguraba que el envase lanzado estaba vacío. La intervención de Wendy Guevara y Aldo De Nigris evitó que la disputa escalara a un enfrentamiento físico mayor.

Aarón Mercury también cuestionó la conducta que Darrechi tuvo con Cristina Romero, madre del anfitrión de la fiesta, luego de que un video mostrara al español bailar de forma cercana con ella. “Es un asco de persona”, declaró Mercury sobre el episodio.

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Darrechi, por su parte, ofreció su propia versión del baile en el segundo video publicado. “Ayer bailé con la mamá de Abelito sin saber que era la mamá. Realmente no fue cualquier baile, fue un perreo intenso, irreverente”, explicó.

El influencer español insistió en que no percibió incomodidad durante el baile. “De haber sabido que era la mamá, yo jamás hubiera hecho ese baile, pero yo no la noté incómoda. Yo noté que había consentimiento y que realmente no era algo que le estuviera desagradando”, sostuvo.

Testigos grabaron el momento exacto en que la discusión estalló frente a otros exparticipantes de La Casa de los Famosos México reunidos en la celebración del influencer. (Captura de pantalla IG)

Darrechi afirmó que buscó disculparse primero con Romero. “Al final del vídeo les dejo la prueba de que con la primera persona que me disculpé fue con la misma mamá y ella me dijo que no se había sentido molesta, que ella era igual de divertida y que no pasaba nada”, relató.

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El exparticipante de La Casa de los Famosos México 3 cuestionó precisamente ese punto: que las disculpas del español se limitaran al vínculo familiar con Abelito y no a la falta de respeto hacia cualquier mujer en el evento.

Por su parte, Abelito respondió a la controversia a través de sus historias de Instagram, donde deslindó a su círculo cercano de lo ocurrido durante el festejo de su cumpleaños número 27. “No apruebo el tipo de situaciones donde le falten el respeto a mis amigos y mi familia”, escribió.

El anfitrión explicó que abrir las puertas del evento respondía a la intención de “agradecer un año más de vida” y no a que terceros “quieran lucirse o armar su teatro”.

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Abelito cerró su mensaje con una frase que se interpretó como advertencia hacia los responsables del altercado: “No sé si en la vida siempre les toque la misma suerte”.